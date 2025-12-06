El curioso sticker pegado en uno de los aviones F-16 y la explicación oficial: “En honor al Presidente”

La transmisión oficial del acto que encabezó Javier Milei en Córdoba mostró el momento en el que personal de la Fuerza Aérea pegaba una calcomanía en uno de los cazas que compró el Gobierno

La presentación de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno a Dinamarca en la base cordobesa de Río Cuarto estuvo marcada por un detalle que no pasó inadvertido: uno de los cazas exhibió en su fuselaje un sticker con la imagen de un león en celeste y blanco, símbolo con el que se identifica al presidente Javier Milei.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la colocación de este emblema fue “en honor al Presidente”, y por ese motivo Milei eligió ese aparato para subir durante el acto, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, principal responsable de la llegada de los aviones daneses a la Argentina.

El sticker del león, que solo apareció en el flanco izquierdo de uno de los seis F-16, justamente el que usó Milei para sacarse una foto, se sumó a la tradición de las imágenes de animales en aviones militares, práctica extendida en las Fuerzas Aéreas del mundo para simbolizar valores o identificar unidades.

En el caso argentino, durante la Guerra de Malvinas, los A4 del Grupo 5 de Caza llevaban la figura del halcón en la parte delantera. El emblema del ave también está presente en las colas de los F-16 adquiridos al país europeo.

El perfil del león celeste y blanco estampado para la foto de Milei en la cabina de uno de los F-16

Según adelantaron fuentes oficiales a este medio, el león celeste y blanco estampado en el fuselaje del avión de combate será quitado. Y solo fue para “honrar” a Milei.

La jornada comenzó con un vuelo de presentación de los cazas sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde sobrevolaron a baja altura la Casa Rosada y el Obelisco, permitiendo que el público los viera en acción antes de aterrizar en la pista de Río Cuarto. Fue en ese momento cuando una persona se acercó y colocó cuidadosamente el sticker del león.

Durante la ceremonia de exhibición en la base cordobesa, el presidente Milei saludó eufórico a los asistentes desde el avión que portaba el distintivo, acompañado por funcionarios y autoridades militares. Los seis F-16, que ya lucen el halcón tradicional en sus colas, fueron presentados oficialmente como parte de la renovación de la flota de la Fuerza Aérea Argentina.

El presidente encabezó el acto en Córdoba

“Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea”, afirmó Milei durante el acto.

El mandatario relató la maniobra realizada por los pilotos de la Fuerza Aérea, quienes ejecutaron una demostración que, en sus palabras, permitió que “cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Para Milei, estos F-16 representan “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, y su llegada constituye un hito: “Hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro”.

Cientos de personas estuvieron en Plaza de Mayo para ver el paso de los seis aviones

El presidente vinculó la adquisición de los F-16 con una política de reparación institucional hacia las Fuerzas Armadas, diferenciando su gestión de las anteriores: “Esta incorporación es fundamental porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas. Nuestro Gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios”. Milei insistió en que su administración busca “volver a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece”.

En el mismo acto, Milei agradeció al ministro Luis Petri por su gestión, y también aprovechó para resaltar la figura de su sucesor, Carlos Presti. “El ministro Petri deja su cargo para ir a cumplir una tarea indispensable en la Cámara de Diputados, pero deja detrás suyo un legado enorme, el cual estos aviones son su mayor testamento. La conducción del Ministerio de Defensa seguirá en excelentes manos. Ahora, este área pasará al teniente general Presti, un militar de carrera”.