Política

El curioso sticker pegado en uno de los aviones F-16 y la explicación oficial: “En honor al Presidente”

Una de las aeronaves lució una calcomanía llena de simbolismo. Fuentes oficiales confirmaron que la imagen sirvió para la presentación, pero no será una insignia permanente en los nuevos caza comprados a Dinamarca

Guardar
La transmisión oficial del acto que encabezó Javier Milei en Córdoba mostró el momento en el que personal de la Fuerza Aérea pegaba una calcomanía en uno de los cazas que compró el Gobierno

La presentación de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno a Dinamarca en la base cordobesa de Río Cuarto estuvo marcada por un detalle que no pasó inadvertido: uno de los cazas exhibió en su fuselaje un sticker con la imagen de un león en celeste y blanco, símbolo con el que se identifica al presidente Javier Milei.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la colocación de este emblema fue “en honor al Presidente”, y por ese motivo Milei eligió ese aparato para subir durante el acto, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, principal responsable de la llegada de los aviones daneses a la Argentina.

El sticker del león, que solo apareció en el flanco izquierdo de uno de los seis F-16, justamente el que usó Milei para sacarse una foto, se sumó a la tradición de las imágenes de animales en aviones militares, práctica extendida en las Fuerzas Aéreas del mundo para simbolizar valores o identificar unidades.

En el caso argentino, durante la Guerra de Malvinas, los A4 del Grupo 5 de Caza llevaban la figura del halcón en la parte delantera. El emblema del ave también está presente en las colas de los F-16 adquiridos al país europeo.

El perfil del león celeste
El perfil del león celeste y blanco estampado para la foto de Milei en la cabina de uno de los F-16

Según adelantaron fuentes oficiales a este medio, el león celeste y blanco estampado en el fuselaje del avión de combate será quitado. Y solo fue para “honrar” a Milei.

La jornada comenzó con un vuelo de presentación de los cazas sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde sobrevolaron a baja altura la Casa Rosada y el Obelisco, permitiendo que el público los viera en acción antes de aterrizar en la pista de Río Cuarto. Fue en ese momento cuando una persona se acercó y colocó cuidadosamente el sticker del león.

Durante la ceremonia de exhibición en la base cordobesa, el presidente Milei saludó eufórico a los asistentes desde el avión que portaba el distintivo, acompañado por funcionarios y autoridades militares. Los seis F-16, que ya lucen el halcón tradicional en sus colas, fueron presentados oficialmente como parte de la renovación de la flota de la Fuerza Aérea Argentina.

El presidente encabezó el acto
El presidente encabezó el acto en Córdoba

“Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea”, afirmó Milei durante el acto.

El mandatario relató la maniobra realizada por los pilotos de la Fuerza Aérea, quienes ejecutaron una demostración que, en sus palabras, permitió que “cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Para Milei, estos F-16 representan “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, y su llegada constituye un hito: “Hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro”.

Cientos de personas estuvieron en
Cientos de personas estuvieron en Plaza de Mayo para ver el paso de los seis aviones

El presidente vinculó la adquisición de los F-16 con una política de reparación institucional hacia las Fuerzas Armadas, diferenciando su gestión de las anteriores: “Esta incorporación es fundamental porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas. Nuestro Gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios”. Milei insistió en que su administración busca “volver a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece”.

En el mismo acto, Milei agradeció al ministro Luis Petri por su gestión, y también aprovechó para resaltar la figura de su sucesor, Carlos Presti. “El ministro Petri deja su cargo para ir a cumplir una tarea indispensable en la Cámara de Diputados, pero deja detrás suyo un legado enorme, el cual estos aviones son su mayor testamento. La conducción del Ministerio de Defensa seguirá en excelentes manos. Ahora, este área pasará al teniente general Presti, un militar de carrera”.

Temas Relacionados

F-16avionesCórdobaMileileónFuerza AéreaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno analiza insistir con la reforma electoral: financiamiento partidario, BUP y el futuro de las PASO

Con el 2026 en el horizonte, en la Casa Rosada estudian las modificaciones ya anticipadas que podrían implementar rumbo al 2027. Los debates abiertos

El Gobierno analiza insistir con

La llegada de los F-16: un hito militar, un discurso crítico de Milei con el kirchnerismo y un vuelo rasante por el centro porteño

Los aviones representan la recuperación del poder supersónico de la Fuerza Aérea. El Presidente los recibió en Córdoba y reivindicó el valor de los militares. Concentraciones espontáneas en Buenos Aires y Río Cuarto

La llegada de los F-16:

Javier Milei resaltó la llegada de los aviones F-16 a la Argentina: “Es un día histórico para el país”

El presidente presentó en Córdoba la nueva flota de las aeronaves de combate y resaltó la importancia de esta adquisición para fortalecer la seguridad y la capacidad operativa de la Fuerza Aérea argentina. Criticó al kirchnerismo y defendió la designación del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti

Javier Milei resaltó la llegada

La presentación de los F-16: seis aviones de combate hicieron su viaje inaugural y sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

Las aeronaves compradas a Dinamarca partieron de Córdoba y realizaron un vuelo rasante sobre la Capital. Fueron 7 minutos en los que pasaron por la Casa Rosada, el Obelisco y la Costanera

La presentación de los F-16:

El festejo tribunero de Milei y las limitaciones del “pacman” violeta en el Congreso

Con la convocatoria a extraordinarias, el Gobierno pone a prueba su armado poselectoral. Absorbió a todos los “socios”. Pero por eso mismo, puede cotizar mejor cada espacio no mileista ni K. Los reagrupamientos de gobernadores apuntan en esa dirección

El festejo tribunero de Milei
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

El singular debate sobre la cantidad de títulos de Messi que se abrió tras ganar la Conferencia Este con el Inter Miami

Los grupos más difíciles y los más accesibles que le tocaron a la selección argentina en los Mundiales según el Ranking FIFA

Atento Argentina: el golazo que convirtió Jordania, rival en su grupo del Mundial, por la Copa Árabe

Max Verstappen venció a los McLaren y largará desde la pole el GP de Abu Dhabi que definirá el título de Fórmula 1: Colapinto quedó 20°

TELESHOW
Cami Homs celebró su cumpleaños

Cami Homs celebró su cumpleaños en la recta final de su embarazo: del festival de luces a su llamativo look

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

INFOBAE AMÉRICA

La historia del canelazo: la

La historia del canelazo: la bebida andina ícono de las fiestas de Quito

La obra de Renoir expoliada por los nazis y restituida a la familia de su legítimo dueño fue subastada en París

Secuestraron a su hijo en su casa, lo extorsionaron durante semanas, pero la pista de billetes marcados permitió dar con el raptor

El embajador de EEUU ante la OTAN dijo que la paz entre Ucrania y Rusia está “más cerca que nunca”

Un buque de la flota fantasma rusa atacado por Ucrania permanece varado frente a la costa de Bulgaria