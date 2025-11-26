Política

La oposición busca acuerdos parlamentarios para frenar el avance de los libertarios en la Cámara de Diputados

Los gobernadores y los bloques del centro buscan una agenda común que los proteja en el recinto y en las comisiones. Los “anti Menem” y las internas gubernamentales

Guardar
Martin Menem, presidente de la
Martin Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Foto: Reuters / Alessia Maccioni)

Un empoderado Martín Menem transita los pasillos del Congreso de la Nación en medio de reuniones y a la espera de lo que pocos dudan que no suceda: su reelección como presidente de la Cámara de Diputados.

Mientras espera lo que podría suceder el próximo 3 de diciembre, los miembros más importantes del bloque libertario siguen trabajando en sumar legisladores al bloque con el fin de convertirse en la primera minoría.

En este escenario, la oposición dialoguista, los gobernadores y los bloques del medio, que saben que quedarán en minoría en una cámara polarizada entre el peronismo y los libertarios que tendrán más de 180 de los 257 diputados, cruzan conversaciones para establecer una agenda conjunta que les permita “resistir”.

Gustavo Sáenz, Manuel Adorni y
Gustavo Sáenz, Manuel Adorni y Diego Santilli, juntos en una reunión en Casa Rosada

“Hay conversaciones pensando en el crecimiento libertario, el empoderamiento de Menem, para lo que será el reparto de las comisiones. En esas charlas están todos, incluidos los gobernadores, y sectores del gobierno que están enfrentados”, explicó una fuente parlamentaria que está en esas mesas.

Por un lado están los gobernadores de Provincias Unidas que establecieron un grupo común con el eje puesto en Córdoba y Santa Fe. Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy); y Claudio Vidal (Santa Cruz); negocian con Encuentro Federal y se miran de reojo con un sector del radicalismo.

Los radicales negocian una posible unificación con Democracia para sumar volumen y músculo. “Con 12 diputados te quedas afuera de todas las comisiones” reconoció un boina blanca.

Pero las conversaciones más activas las están llevando adelante los gobernadores del norte. En especial los del peronismo. Y el más activo de todos es el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El norteño busca armar un bloque en donde se agrupen por región y de ahí vayan a un interbloque. Sumando a los legisladores de Innovación Federal -que queda con 5 diputados- más Coherencia y el MID.

“Carlos Rovira -Misiones- y Sáenz quieren sumar más diputados a su bloque para convencer a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) que rompan con Unión por la Patria. Pero para que eso suceda necesitan un bloque más grande y con figuras conocidas. Armar bloques por provincia integrados en un interbloque para pelear comisiones”, explicó una diputada que se sienta en esas conversaciones.

El problema que también se presenta es cuál es el límite en esa unión. “Los gobernadores son dialoguistas y algunos ya le hacen reverencias a Karina Milei, entonces los sueltos no quieren ser libertarios blue. Las conversaciones también van en esa línea”, agregó.

Otro eje que tienen las conversaciones es el rechazo al presidente de la Cámara. “Nosotros vamos a estar aliados con todo el que bloquee el avance de Menem en comisiones y en el armado del Congreso”.

Así como el diputado riojano tiene aliados también tiene detractores. Algunos más conocidos que otros y tanto adentro como afuera del Palacio Legislativo, que observan en el empoderamiento post elecciones del menemismo de la mano de Karina Milei impactará en el próximo Congreso “si no le ponemos algún límite”.

Menem se generó enemigos en la Casa Rosada y en el Congreso. En el caso de los diputados, lo señalan como un hombre que “no paga lo que promete” en relación a los acuerdos parlamentarios. “Si no cumplían los acuerdos parlamentarios cuando eran un bloque de 20 y necesitaban del resto mucho menos ahora que son 90 y necesitan menos acompañamiento”, agregó.

En paralelo los libertarios siguen al pie de la letra su estrategia. Primero, preparan a los nuevos. En paralelo, siguen buscando sumar legisladores de los demás bloques, en especial aquellos que se fueron destiñendo más rápido, o incentivando la ruptura del bloque del peronismo.

Hay rumores que otros tres diputados del PRO se podrían pasar a La Libertad Avanza en los próximos días y que el Gobierno incentiva a Jalil y Jaldo para que rompan el bloque de Unión por la Patria. Están en modo recolector”, explicó un legislador con mucha experiencia que se está despidiendo de la Cámara de Diputados.

Temas Relacionados

CongresoLLAPROMartín MenemDiputadosgobernadores

Últimas Noticias

Con una reunión de Gabinete, Milei y Adorni inauguran la nueva etapa del Gobierno y presentan a Monteoliva y Presti a los ministros

El Presidente y el jefe de Gabinete están con la cúpula mayor del Gobierno desde las 9:30 en Casa Rosada. La nueva dinámica de su gestión que se está presentando esta mañana

Con una reunión de Gabinete,

Jorge Macri negocia con LLA el respaldo al Presupuesto 2026 de CABA: los puntos en discusión antes de un debate clave

El proyecto se trataría este jueves en el Parlamento porteño. Se prevé una jornada maratónica. En el entorno del jefe de Gobierno porteño hay optimismo. Qué pidió La Libertad Avanza

Jorge Macri negocia con LLA

Los reclamos del gobernador Pullaro y el mensaje a Santilli: “Quisiera sinceramente que nos den respuestas”

El gobernador de Santa Fe protestó por el estado de las rutas y admitió que evita reunirse con el ministro del Interior ante la falta de soluciones. “Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver”, deslizó

Los reclamos del gobernador Pullaro

ARCA denunció por lavado de dinero a la financiera vinculada a las coimas en la Agencia de Discapacidad

Se trata de Sur Finanzas PSP S.A., una proveedora de pagos registrada en el BCRA. La DGI informó acreditaciones por más de $818 mil millones y pidió allanamientos, embargos e intervención de la UIF

ARCA denunció por lavado de

Recta final de las negociaciones: las reuniones de Santilli, las provincias clave y la estrategia del Gobierno

El viernes habrá nuevos encuentros con gobernadores. La Casa Rosada busca individualizar los reclamos de los diferentes distritos y pagar a aquellos con más masa legislativa

Recta final de las negociaciones:
DEPORTES
La nueva regla que impondrá

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

TELESHOW
La emotiva despedida de Mirtha

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

Vanina Escudero puso en marcha su nueva vida, lejos de los medios y volcada a su profesión: “Perseverancia y amor”

La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

El día que Daniel Grinbank llamó furioso a Mario Pergolini: “¿Pero qué te pasa?"

INFOBAE AMÉRICA

Más cerca de tu dinero:

Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México

La nueva era de la energía geotérmica: cómo esta fuente podría superar a la nuclear

La obra completa de Borges regresa a las librerías

El plan para Ucrania debe ajustar detalles pero también una duda persistente: ¿Putin quiere la paz?

La tinta de los tatuajes podría alterar la respuesta a las vacunas, según un estudio científico