Política

Fentanilo mortal: la justicia puso en marcha el operativo para retirar la totalidad del medicamento contaminado

De la medida interviene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ayer se realizó el retiro en hospitales y centros de salud de CABA y provincia de Buenos Aires. Las críticas a la ANMAT. Se investigan 173 muertes vinculadas a la mayor tragedia sanitaria del país

Guardar
la justicia puso en marcha
la justicia puso en marcha el recupero de la totalidad de las ampollas contaminadas de fentanilo de HLB Pharma

El Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, puso en marcha esta semana la ejecución del Plan de Recupero de las ampollas de fentanilo adulterado de los lotes 31202 y 31244, cuyo retiro definitivo quedó ahora bajo control del Estado.

El procedimiento —informado oficialmente por el tribunal— está siendo ejecutado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y personal especializado de la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina (PFA), con intervención de las DUOF jurisdiccionales.

Las DUOF son las Delegaciones de la Unidad Operativa Federal de la PFA. Son las bases territoriales de la fuerza en cada provincia o zona del país y actúan como apoyo operativo, investigativo y logístico en causas federales: allanamientos, secuestros, notificaciones, custodias, traslados y trabajo de campo.

En este operativo por el fentanilo adulterado, las DUOF intervienen porque están desplegadas en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pueden ejecutar rápidamente órdenes del juzgado dentro de sus jurisdicciones. Todo el despliegue se realiza en coordinación permanente con el juzgado.

El juez Ernesto Kreplak lleva
El juez Ernesto Kreplak lleva adelante la mayor investigación por muertes de un medicamento en la Argentina

El cronograma operativo establece:

Martes 25/11: retiro en hospitales y centros de salud de CABA y provincia de Buenos Aires.

Miércoles 26/11: despliegue en Córdoba, Santa Fe y Formosa.

Jueves 27/11: acopio en Córdoba, Rosario y Formosa, y traslado hacia CABA.

Viernes 28/11: entrega final del material y almacenamiento seguro.

Según datos judiciales, ya se localizaron 45.000 ampollas del lote 31202 en hospitales públicos y 30.000 del lote 31244 en una droguería de Córdoba.

Según recordó el magistrado la tarea del “recall”, esto es retirar del mercado un medicamento porque representa un riesgo para la salud o incumple normas sanitarias “está a cargo del titular del certificado de especialidad medicinal por normativa, es decir, HLB Pharma Group SA (pero, debido a su incumplimiento) debió ser suplida por este juzgado, mediante el libramiento de oficios a los Ministerios de salud de todo el país y a la totalidad de los efectores de salud que habían adquirido el producto”.

En la resolución de 401 fojas, el juez Kreplak aclaró: “Una cantidad muy significativa de las ampollas contaminadas fueron interceptadas al llevarse a cabo los procedimientos judiciales ordenados desde este tribunal los días 15 y 26 de mayo”.

Y que “luego, frente al incumplimiento de HLB, marcado por una notoria inactividad en la ejecución del recall ordenado, el miércoles 21 de mayo de 2025 la ANMAT reiteró la solicitud”. Para el magistrado “todo ello representó en muchos casos su falta de trazabilidad o las respuestas incompletas de los oficiados”.

El fallo también apunta con firmeza a la ANMAT, a la que responsabiliza por una respuesta lenta, fragmentada y sin capacidad operativa para liderar el retiro nacional del fentanilo contaminado. El juzgado remarca que el organismo tardó días en acusar recibo de la primera alerta, no fiscalizó con rigor el recall obligatorio y aportó información incompleta, con fallas de trazabilidad y escaso seguimiento territorial. Esa combinación —según Kreplak— obligó a la Justicia a suplir funciones administrativas y a desplegar un operativo propio para localizar y recuperar las ampollas adulteradas.

Los hermanos Ariel y Diego
Los hermanos Ariel y Diego García y Javier Martín Tchukrán,tres de los procesados con prisión preventiva

“De no haber sido por la intensa labor desplegada por este juzgado, una cantidad de casos -de fallecidos-todavía incierta no habría encontrado reconocimiento oficial. Al mismo tiempo, una importante cantidad de ampollas contaminadas no aplicadas habría permanecido en las sombras”.

Los avances de la causa

A casi siete meses de la primera advertencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre la prohibición del uso del fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense -publicado por este medio- aportado al expediente confirmó la magnitud del daño. El estudio —ordenado por el juez Kreplak— analizó 40 historias clínicas de pacientes fallecidos, pertenecientes a un universo total de 173 muertes bajo investigación. El resultado fue concluyente:

38 de los 40 casos correspondieron a decesos por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado. El informe respondió de manera directa la pregunta central del juzgado: si las muertes de pacientes internados en hospitales y clínicas —principalmente de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba— estaban relacionadas con las mismas bacterias detectadas en las ampollas: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. La respuesta fue afirmativa en la enorme mayoría de los casos.

Entre las conclusiones periciales se destacan tres textuales contundentes:

- “La causa de muerte se vincula con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados”.

-“La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte”.

-“La falla multiorgánica provocada por la infección fue un factor determinante en el desenlace fatal”.

En los dos casos restantes, los especialistas no pudieron establecer relación porque no se realizaron hemocultivos, lo que impidió documentar la presencia bacteriana.

Interior de Laboratorios Ramallo, planta
Interior de Laboratorios Ramallo, planta donde se procesó el fentanilo contaminado

Los peritos también advirtieron que estas bacterias multirresistentes pueden causar la muerte en menos de 30 días y recomendaron revisar la información clínica de receptores de órganos provenientes de donantes infectados.

Los procesados y sus roles

La causa tiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables de la producción y control de calidad del medicamento. Cuatro están detenidos en el Penal de Marcos Paz:

Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Diego García, su hermano y directivo de ambas compañías.

Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.

José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

La madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.

Otros ocho procesados —responsables de las cadenas de producción y control de calidad— fueron imputados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.

Los procesados enfrentan cargos por:

-Adulteración y distribución de sustancias medicinales destinadas al uso sanitario, agravada por muerte.

-Comercialización de medicamentos adulterados.

- Incumplimiento deliberado del recupero obligatorio.

-Violación de normas de Buenas Prácticas de Fabricación y control de calidad.

-Coautoría funcional, administración fraudulenta y responsabilidad penal empresarial.

Según pudo saber Infobae, el juzgado documentó que:

-El lote 31202 contenía 154.530 ampollas

-El lote 31244 estaba compuesto por 151.430 unidades.

Tras operativos judiciales, allanamientos y órdenes de presentación, se lograron recuperar 64.003 ampollas del primero y 121.233 del segundo.

El expediente FLP 17371/2025, que ya registra 173 muertes bajo análisis, involucra hospitales públicos, clínicas privadas, laboratorios farmacéuticos, organismos de control y fallas estructurales del sistema sanitario.

Por su alcance federal, letalidad, negligencias acumuladas y la evidencia científica que la sostiene, la justicia considera el caso como la mayor tragedia sanitaria registrada en el país.

Temas Relacionados

Fentanilo adulterado HLB Pharma Group ANMAT Policía Federal Argentina Buenos Aires Córdoba Salud pública Tragedia sanitaria Laboratorios Ramallo Ernesto Kreplak

Últimas Noticias

El gobernador Jalil tiene un pie afuera del bloque de Fuerza Patria y complica al peronismo en Diputados

El mandatario de Catamarca definirá el futuro de sus legisladores en las próximas 48 horas. Se inclina por formar un bloque propio con identidad provincial y un interbloque con otros gobernadores

El gobernador Jalil tiene un

El Consejo de Mayo se reúne para conocer el borrador de la Reforma Laboral antes de las sesiones extraordinarias

Se trata de la última reunión formal antes del recambio en el Congreso. Será la primera que encabece Adorni como jefe de Gabinete. Reina el hermetismo entre los consejeros

El Consejo de Mayo se

Recta final de las negociaciones: las reuniones de Santilli, las provincias clave y la estrategia del Gobierno

El viernes habrá nuevos encuentros con gobernadores. La Casa Rosada busca individualizar los reclamos de los diferentes distritos y pagar a aquellos con más masa legislativa

Recta final de las negociaciones:

El Gobierno porteño busca convertir a la Ciudad en el mayor productor audiovisual de la región

El programa fue presentado por la ministra de Cultura porteña en el marco de la entrega de los premios Emmys. El objetivo será atraer a productoras extranjeras que apuesten por rodar en la Capital Federal

El Gobierno porteño busca convertir

Axel Kicillof consiguió dictamen para el endeudamiento y se allana el paquete de leyes económicas

La comisión de Presupuesto e Impuesto en la Cámara de Diputados provincial emitió despacho al proyecto que pide autorización de deuda y habrá sesión este miércoles. El gobernador abrió lugares en el Banco Provincia como parte de la negociación

Axel Kicillof consiguió dictamen para
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro