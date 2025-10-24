Por las condiciones climáticas, Milei no pudo regresar en helicóptero de Rosario y pasó la noche en un hotel de Santa Fe

Argentina's President Javier Milei gestures during a La Libertad Avanza party closing rally ahead of the October 26 midterm elections, that could strip the libertarian leader of crucial congressional support for his reform agenda, in Rosario, Santa Fe, Argentina October 23, 2025. REUTERS/Cristina Sille

El presidente Javier Milei se quedó a pasar la noche en un hotel céntrico de la ciudad de Rosario, donde ayer celebró el último acto de campaña antes de las elecciones nacionales. Se trató de un movimiento poco habitual dentro de la logística que suele realizar Presidencia, y es que Casa Militar le recomendó que no volviera en helicóptero esa misma noche por las alertas meteorológicas que se aproximaban por esas horas.

Una vez finalizado el cierre realizado en la Plaza España, Milei retornó junto a su comitiva al Hotel Ros Tower, ubicado en las calles Mitre y Catamarca de la ciudad santafesina. “Estuvo varado toda la noche”, comentaron desde su entorno a Infobae, donde marcaron que las inclemencias climáticas seguían persistiendo en esta primera parte del viernes.

Milei había viajado ayer abordo del helicóptero presidencial. No se conoce el motivo de la elección, pero se presupone que lo hizo por la cercanía entre la Capital Federal y Rosario. Y es que esta gestión se ha caracterizado por no utilizarla habitualmente. Al jefe de Estado no le gusta utilizarla y opta por trasladarse por vía terrestre cada vez que va desde la Quinta de Olivos a la Casa Rosada o a alguna locación que no quede a distancias extensas. De utilizar una vía aérea, Milei siempre priorizó el uso de la flota de aviones.

Fuentes de la Presidencia confirmaron esta mañana que Milei se volverá de Rosario por vía terrestre. Se trasladará por la Ruta Nacional 9 hasta la Quinta de Olivos, desde donde luego partirá para reunirse con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon. En la Casa Rosada indicaban que la salida rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era inminente y que la comitiva llegaría a destino pasado el mediodía.

El cierre de campaña de Milei en Rosario

El Presidente encabezó el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario ante una multitud, acompañado por los principales candidatos del país, su hermana Karina Milei y Manuel Adorni. Milei instó a la ciudadanía a votar el próximo domingo para “cambiarle la cara al Congreso” y aseguró: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.

Durante su discurso, Milei subrayó que el país enfrenta una oportunidad inédita: “Por primera vez en 100 años, tenemos la oportunidad de que el futuro sea distinto para el país”. El mandatario remarcó la necesidad de un Congreso más sólido para avanzar en reformas, sostener el equilibrio fiscal y combatir la inflación y el narcotráfico.

El jefe de Estado repasó los logros de su gestión, destacando la reducción de la inflación y la pobreza, y elogió a miembros de su gabinete como Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Luis Petri y Patricia Bullrich. “Bajar la inflación, bajar la pobreza, nos muestra que vamos por el camino correcto”, afirmó.

FILE PHOTO: Argentina's President Javier Milei speaks during a La Libertad Avanza party closing rally ahead of the October 26 midterm elections, that could strip the libertarian leader of crucial congressional support for his reform agenda, in Rosario, Santa Fe, Argentina October 23, 2025. REUTERS/Cristina Sille/File Photo

Milei criticó a la oposición y al Congreso, al que calificó de “destituyente”, y denunció que desde febrero se activó una “máquina de impedir” para frenar las reformas. También apuntó contra Cristina Kirchner, a quien definió como “la reina de la tobillera” por sus vínculos con Nicolás Maduro, y advirtió: “O caminamos hacia las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista”.

El Presidente pidió el voto para Agustín Pellegrini y cuestionó a la candidata de Ciudad Futura, Caren Trepp, a quien acusó de “usurpadora de tierras”. Además, rechazó a las fuerzas que se presentan como alternativa a la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, señalando que “todos los que estén en el medio y se la jueguen de tibios son cómplices de los exterminadores de la sociedad”.

Milei concluyó que, tras 20 meses de gestión, su gobierno ha cumplido todas las promesas de campaña y que “hoy en la Argentina hay esperanza”. Solicitó a los votantes que no desperdicien la oportunidad de elegir y advirtió: “Si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes”.