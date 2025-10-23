Política

Cristina Kirchner: “El experimento libertario fracasó, el freno a Milei empieza este domingo”

La ex mandataria criticó con dureza al gobierno nacional y para hacerlo apeló también a las recientes palabras de Donald Trump, quien dijo que “Argentina lucha para sobrevivir”. En ese contexto señaló que “el peronismo es la única fuerza capaz” de detener este “modelo de humillación y entrega de la soberanía”

En la antesala de las elecciones legislativas y a horas del inicio de la veda electoral, Cristina Kirchner difundió un mensaje para advertir sobre la gravedad del momento político y económico que atraviesa el país.

El experimento libertario fracasó y todos lo saben”, afirmó la líder del Partido Justicialista, en un audio publicado en la red social X. “Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida”, apuntó en el mismo mensaje.

En esa línea, Cristina Kirchner describió el deterioro de la situación social y económica: “La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida, remedios... Mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.

Para reforzar su diagnóstico, la ex mandataria citó declaraciones recientes del ex presidente estadounidense: “Y si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica, su jefe de campaña, el presidente norteamericano Donald Trump, que hace poquitos días lo dijo muy clarito: ‘Los argentinos no tienen dinero. Están luchando fuerte para sobrevivir’. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”.

Además, la líder opositora cuestionó la estrategia internacional del gobierno y la dependencia de apoyos externos: “Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo”.

Cristina Kirchner saluda desde el
Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa en el barrio porteño de Constitución (Foto: Reuters / Alessia Maccioni)

La ex presidenta remarcó la necesidad de defender la autonomía nacional: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.

Al convocar a la participación ciudadana, Cristina Kirchner enfatizó: “Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”.

La ex mandataria también advirtió sobre las modificaciones en el sistema electoral: “El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.

Finalmente, Cristina Kirchner concluyó su mensaje con una consigna: “El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.

