Política

La reglamentación sin fondos para el Garrahan y las Universidades dinamitó el intento de acuerdo sobre el Presupuesto 2026

La medida detonó el enojo de legisladores dialoguistas, quienes ahora evalúan dictámenes propios y mociones de censura contra el oficialismo

David Cayón

Por David Cayón

Guardar
President of the Chamber of
President of the Chamber of Deputies of Argentina, Martin Menem, looks on during Cabinet Chief Guillermo Francos' monthly performance report at the National Congress amid government corruption allegations, in Buenos Aires, Argentina August 27, 2025. REUTERS/Alessia Maccioni

El Gobierno nacional tomó una decisión que, en tan solo 24 horas, cambió el clima de conversación con los sectores dialoguistas respecto de la ley de Presupuesto 2026. La reunión que se realizó ayer en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, con representantes de casi todos los bloques de la oposición en la que se buscó iniciar un camino de diálogo en busca de consenso ya quedó trunca como consecuencia de la forma en la que el Ejecutivo reglamentó la Ley de Emergencia en Pediatría y la Ley de Presupuestos Universitario, apelando a la fórmula que usó para Discapacidad en donde deja en suspenso su aplicación hasta que el Congreso defina de dónde salen los fondos.

Los diputados Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, así como también Pablo Juliano de Democracia, le plantearon a Menem que era condición necesaria el cumplimiento de las tres leyes para comenzar a debatir el Presupuesto. Algo similar, pero sin tanta vehemencia, pidieron sectores de la UCR. El Gobierno respondió con la publicación hoy en el Boletín Oficial y dinamitó los puentes.

“Con lo que hicieron ya no vamos a tener más reuniones de ese tipo. Fue una pantomima”, señaló una fuente de Encuentro Federal que ya tomó la decisión de avanzar con un dictamen propio. "Nosotros vamos a presentar un dictamen propio que incluya las 3 leyes que no fueron implementadas“, agregó la misma fuente.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES AGOSTO 21:
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES AGOSTO 21: El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intenta someter a votación una moción para definir qué tipo de mayoría es necesaria para poder rechazar el DNU 656 del Poder Ejecutivo sobre los gastos reservados de la SIDE.FOTO:DANIEL VIDES NA

En la misma línea actuaría Democracia que participó de la reunión pero que es poco probable que vuelvan a sentarse con lo que el oficialismo decidió llamar “cuadrado de Zinc” conformado por Menem, Carlos Guberman, José Rolandi y Benegas Lynch. “Lo hoy -la forma en que se reglamentaron las leyes- demuestra que no les importa nada”, señaló una fuente del bloque que conduce Pablo Juliano. "Estamos decidiendo el camino a seguir, pero hay que pensar en la moción de censura“, agregó una segunda voz de Democracia.

Otro bloque que también anunció que no irá más a esas reuniones el de los ex libertarios Coherencia y Desarrollo. “¿Para qué vamos a ir? No hay margen de negociación con lo de hoy”, señaló uno de sus diputados.

La realidad la planteó una diputada de uno de estos bloques quien señaló que “el lunes se definirá cómo sigue esto. Dónde está el poder en el oficialismo y qué pueden hacer”.

En este escenario el oficialismo que buscaba mostrar una foto de diálogo con los sectores de la oposición como viene exigiendo los EE. UU. quedó trunco rápidamente. "Dinamitan los puentes de diálogo. Te dicen que van a hacer algo y no solo que no lo hacen sino que hacen exactamente lo contrario“.

El enojo entre los legisladores de la oposición que supieron tener el mote de dialoguista crece y el oficialismo hoy sólo contaría con el acompañamiento de lo que los sectores de la oposición denominaron “grupo solidaridad” conformado por diputados del PRO y la UCR que siguen “fieles” a la Casa Rosada.

Reuniones paralelas

En medio de esto tomó el control de los encuentros la Casa Rosada. Vía Lule Menem se retomaron los llamados y hoy comenzó el peregrinaje de los diputados a Balcarce 50 en busca de algo que, hasta ahora, el oficialismo no parece dispuesto a dar por lo menos a los bloques que no tienen gobernadores detrás.

“Nosotros no vinimos a la reunión porque no vamos a participar de ese modelo. Nosotros queremos reuniones individuales porque representamos cosas diferentes. Vamos solos tanto a la Casa Rosada como a lo que se arme acá - en el Congreso- con Martín Menem“, explicó un diputado del bloque de Innovación Federal -el que responde a los gobernadores directamente- frente a la consulta respecto de su ausencia en el encuentro de ayer en el despacho de la presidencia de la Cámara.

Temas Relacionados

Ley de Presupuesto Gobierno nacional Martín Menem Casa Rosada Nicolás Massot Miguel Ángel Pichetto Balcarce 50 Congreso Encuentro Federal Democracia

Últimas Noticias

Elecciones 2025, en vivo: Randazzo afirmó que “Provincias Unidas es la opción para poner sensatez en el Congreso”

Este domingo 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Elecciones 2025, en vivo: Randazzo

La Cámara Electoral le ordenó al Gobierno que publique los resultados por distrito

El máximo tribunal electoral dispuso que los resultados de las legislativas se difundan por jurisdicción. Lo hizo ante un planteo de Fuerza Patria. El Gobierno quería presentar los datos unificados de todo el país

La Cámara Electoral le ordenó

Diputados dictaminó la reinstalación del financiamiento al alto rendimiento deportivo

Significa la vuelta del aporte del 1% de lo que recaudan las compañías TIC. En el primer año recaudaría USD 70 millones. Oposición de LLA

Diputados dictaminó la reinstalación del

El mapuche Jones Huala puso fin a la huelga de hambre

Tras ocho días de protesta, el líder de la RAM logró que la Justicia acceda a varios de sus pedidos, incluida la autorización para realizar una serie de ceremonias y su traslado a la cárcel de Esquel

El mapuche Jones Huala puso

Javier Milei recordó su show musical: “Sonamos como una banda profesional, cometí dos errores nada más”

El Presidente se refirió a lo que fue la presentación de su último libro en un estadio cubierto de la Ciudad de Buenos Aires. Resaltó la importancia del tiempo de ocio y el descanso en medio de las presiones por la gestión

Javier Milei recordó su show
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así será el juicio por

Así será el juicio por jurados contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por causar un choque en la ruta: las imágenes que exponen su intento de fuga

Elecciones 2025, en vivo: Randazzo afirmó que “Provincias Unidas es la opción para poner sensatez en el Congreso”

Casación confirmó las condenas en el caso de las “narcovalijas” escondidas en la Embajada de Rusia

Un sismo de 4,7 grados sacudió Mendoza y San Juan: en qué zonas se sintió

INFOBAE AMÉRICA
La obra teatral “Purple Rain”

La obra teatral “Purple Rain” homenajea a Prince en su pueblo natal

Uruguay es el país con más armas de fuego por habitante de la región y registra uno de los mayores consumos de drogas

El Banco Central Europeo seguirá decidiendo los tipos de interés reunión por reunión ante la alta incertidumbre

JD Vance se mostró optimista por los avances en el alto el fuego entre Israel y Hamas: “Va mejor de lo esperado”

Al menos cuatro civiles murieron tras un bombardeo ruso con drones iraníes en el norte de Ucrania

TELESHOW
Carmen Barbieri y un emotivo

Carmen Barbieri y un emotivo viaje en el tiempo a 50 años de su debut en la revista porteña

Una movida solidaria para Santino: la historia de amistad y superación que conmovió a Guido Kaczka

Por qué L-Gante contrató al abogado de la China Suárez en su conflicto con Maxi El Brother

El padre de L-Gante indignado con Maxi El Brother: “Elián tiene que accionar penalmente”

Las fotos de la primera salida de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg luego de blanquear su romance