Elecciones 2025, en vivo: inicia el tramo final de la campaña y el oficialismo define su estrategia para sumar votos

En medio de la cuenta regresiva, los partidos agudizan su competencia para captar a los indecisos y a los desencantados

Los partidos preparan sus cierres
Los partidos preparan sus cierres de campañas de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo (AP)

Este domingo comienza la cuenta regresiva para la celebración de las elecciones legislativas 2025 en Argentina, cuyo resultado definirá cómo será la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Actualmente, el oficialismo no contó con mayoría propia para impulsar sus proyectos en el Congreso de la Nación, por lo que el objetivo será revertir la composición de ambas cámaras.

Luego de que La Libertad Avanza (LLA) no obtuviera los resultados esperados en los comicios provinciales, desde la Casa Rosada evalúan futuros cambios dentro del Gabinete. Asimismo, el mandatario busca cautivar a los votantes del Interior con su última gira, que culminará con un cierre de campaña en Rosario el próximo 23 de octubre.

En paralelo, el rol de los gobernadores y Provincias Unidas, su fuerza política a estrenar, busca imponerse como una nueva opción contraria al oficialismo y al kirchnerismo. Mientras sostienen un discurso crítico contra la gestión mileista, competirán por cautivar a los indecisos y desencantados.

11:14 hsHoy

Diego Santilli explicó en el programa de Mirtha Legrand cómo usar la Boleta Única de Papel: "Es lo que hay que votar en la Provincia de Buenos Aires“

Diego Santilli explicó cómo votar en el programa de Mirtha Legrand

El primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Diego Santilli, explicó anoche cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP).

“Yo aprovecho, Mirtha, ya que estamos, me traje una boleta acá”, comentó Santilli en un tramo del programa. Y, desde su derecha, tomó una BUP referida al territorio bonaerense,

Luego indicó la primera sección desde la izquierda, donde figura la foto del excandidato José Luis Espert y la actual postulante a diputada Karen Reichardt: “Primer casillero de la izquierda, la violeta con el águila para acompañarnos”.

“Eso es lo que hay que votar”, comentó Mirtha. Y Santilli concluyó: “Es lo que hay que votar en la Provincia de Buenos Aires”.

10:38 hsHoy

Mariano Recalde, en La Entrevista Informal: “Nunca ví nada tan cruel como este Gobierno en democracia”

El candidato a senador de Fuerza Patria visitó los estudios de Infobae para conversar con un grupo de jóvenes de UNICEF. Los “peligros” de la Boleta Única Papel, su proyecto para crear un SAME de salud mental y el presidente que se arrepiente de haber votado

La Entrevista Informal - Mariano Recalde

A días de las elecciones del 26 de octubre, Mariano Recalde, candidato a senador por Fuerza Patria, participó de una nueva edición de La Entrevista Informal. Este ciclo de Infobae, realizado en colaboración con UNICEF, busca acercar a los políticos y candidatos más relevantes a los intereses de los jóvenes.

10:38 hsHoy

Martín Llaryora: “Las provincias y los municipios somos los que estamos sosteniendo la paz social de la Argentina”

En diálogo con Infobae, el mandatario cordobés aseguró que “el Gobierno se ha retirado de todas sus funciones” y cuestionó la falta de fondos por parte de la Casa Rosada

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

El gobernador de Córdoba, Martín
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora (Christian Heit)

Martín Llaryora es uno de los gobernadores que en el principio de la gestión de Javier Milei prestó colaboración y mostró voluntad de respaldar los cambios propuestos por el gobierno nacional. Sin embargo, con el pasar de los meses y los cortocircuitos permanentes por la quita de fondos para las provincias y los destratos ante cuestionamientos, empezó a tomar distancia a aumentar las críricas a la Casa Rosada.

10:38 hsHoy

La oposición apunta contra Menem como titular de Diputados y la interna libertaria impacta en una posible sucesión

Reuniones reservadas y alianzas inesperadas agitan el debate sobre quién liderará la Cámara, en medio de tensiones entre el oficialismo, la oposición y actores clave del Ejecutivo

David Cayón

Por David Cayón

Martin Menem (REUTERS)
Martin Menem (REUTERS)

El Congreso de la Nación entró en un impasse hasta que pasen las elecciones de medio término, el próximo 26 de octubre. Pero aunque el recinto esté vacío, no significa que las reuniones y las negociaciones hayan frenado. En especial, en lo que se refiere a la interna libertaria y su impacto en el Palacio Legislativo.

10:38 hsHoy

Elecciones 2025: cómo quedó la configuración de alianzas en los 24 distritos del país

Los frentes electorales están conformados por distintos partidos en las 23 provincias y CABA donde se presentan. Fuerza Patria compite con ese nombre en 14, mientras que LLA hizo acuerdos en 16. Cómo juegan el PRO y la UCR, en función del armado de Provincias Unidas

Mariel Fitz Patrick
Sandra Crucianelli

Por Mariel Fitz PatrickySandra Crucianelli

El próximo domingo se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales para renovar la mitad de la Cámara baja y un tercio del Senado. Se trata de una elección crucial para el Gobierno nacional, que pone en juego una validación de lo hecho hasta ahora, y la posibilidad de engrosar su fuerza parlamentaria para avanzar con las reformas pendientes que promociona.

10:38 hsHoy

El Senado que viene: el PJ perdería menos bancas, el Gobierno duplicaría y hay dudas por los “árbitros”

A una semana de la elección, la Casa Rosada readecúa sus pretensiones iniciales. Cristina Kirchner se asegura el bloqueo a los dos tercios, aunque más lejos del quorum. Incertidumbre con un puñado de silvestres y el número final de Provincias Unidas

Mariano Casal

Por Mariano Casal

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (RS Fotos)

De cara a las elecciones nacionales de medio término, uno de los focos principales estará apuntado hacia el Senado, donde ocho provincias renovarán 24 -tres por distrito- de los 72 escaños que tiene el pleno. A una semana de los comicios, en la Cámara alta se renovaron las predicciones, con un Gobierno que duplicaría número, un PJ que perdería menos bancas aunque se alejará un poco más del quorum, y una incertidumbre elevada por cómo quedará el experimento “Provincias Unidas”, con gobernadores y legisladores que, en la película de los últimos meses, coincidieron pocas veces en la agenda que se discutía en el Congreso.

10:38 hsHoy

Tribulaciones de un gabinete en crisis

El todos contra todos se profundiza en el Gobierno, a la espera de cambios. La incorporación formal de Santiago Caputo abriría otra etapa. Arrancaron las conversaciones informales por el Presupuesto 2026. El espejo argentino en el mundo

Jesica Bossi

Por Jesica Bossi

Javier Milei junto a sus
Javier Milei junto a sus principales funcionarios

En un mar de dudas, hay una sola premisa en la que están de acuerdo los distintos sectores que integran el Gobierno: así no se puede seguir. Hasta allí llega la coincidencia porque luego las soluciones que imaginan para un mejor funcionamiento puertas adentro se contraponen al punto de pretender la extinción del otro.

10:38 hsHoy

Las incógnitas del gobierno libertario después de octubre: las reuniones para definir el Gabinete y los nuevos aliados

La mesa chica del Presidente espera un reordenamiento de la dinámica interna, aunque creen que no habrá ganadores ni perdedores rotundos. La definición se posterga para después de los comicios. El panorama electoral que tiene La Libertad Avanza

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Los miembros de la mesa
Los miembros de la mesa política nacional: Javier Milei, Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo

Hay charlas pendientes que van a ocurrir después de las elecciones”. Un altísimo miembro de la Casa Rosada avisaba que varias de las asperezas que hay en el Gabinete deberán limarse obligatoriamente para dar curso a la nueva conformación del Gobierno que -por ahora- solo sabe Javier Milei.

10:37 hsHoy

Círculo rojo: el rediseño post electoral de la gestión, la decisión de Milei y la Casa Blanca en el centro de la escena

El Presidente habló sobre Santiago Caputo y se destrabó un nuevo nivel en la interna libertaria. Los mensajes de Karina. Los dilemas de los Menem. Movimientos sociales en Roma. CFK influye en el Congreso. Premios judiciales con la mirada en Texas. El balotaje en Bolivia y el efecto Trump. Secretos de lobistas americanos

Federico Mayol

Por Federico Mayol

Karina Milei y Santiago Caputo
Karina Milei y Santiago Caputo

“Sí, absolutamente”, le respondió Javier Milei a Esteban Trebucq, en la noche del jueves, cuando el periodista le preguntó si Santiago Caputo tendría después de las elecciones un “rol central” en el gabinete. Esa respuesta provocó un tembladeral interno. No tanto por la definición en sí -¿de qué otra manera podría haber contestado el Presidente?-, si no por que los dichos estuvieron precedidos por una ofensiva interna feroz por parte del consultor que lanzó una bomba de napalm sobre las cúpulas de la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y la presidencia de la Cámara de Diputados.

10:37 hsHoy

El Gobierno llega al final de la campaña enfocado en el tercio que le permita resistir en el Congreso

Es la única garantía que los funcionarios nacionales y los aliados pudieron transmitir a sus pares estadounidenses. Qué pasó en las reuniones del enviado de Trump para armar la gobernabilidad de Milei. LLA y el peronismo se focalizarán en la polarización para la última semana, la cumbre futura de Cristina y Pichetto y las cábalas de los cierres de campaña

Mariana Verón

Por Mariana Verón

Javier Milei se puso al
Javier Milei se puso al hombro la campaña electoral de La Libertad Avanza

El Gobierno pasará sus últimos días de campaña aferrado a la resistencia. Es la única garantía que, por estas horas, Javier Milei pudo transmitir al gobierno estadounidense, que se convirtió en el principal constructor de su frágil gobernabilidad.

