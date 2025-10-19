Elecciones 2025, en vivo: inicia el tramo final de la campaña y el oficialismo define su estrategia para sumar votos

Los partidos preparan sus cierres de campañas de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo (AP)

Este domingo comienza la cuenta regresiva para la celebración de las elecciones legislativas 2025 en Argentina, cuyo resultado definirá cómo será la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Actualmente, el oficialismo no contó con mayoría propia para impulsar sus proyectos en el Congreso de la Nación, por lo que el objetivo será revertir la composición de ambas cámaras.

Luego de que La Libertad Avanza (LLA) no obtuviera los resultados esperados en los comicios provinciales, desde la Casa Rosada evalúan futuros cambios dentro del Gabinete. Asimismo, el mandatario busca cautivar a los votantes del Interior con su última gira, que culminará con un cierre de campaña en Rosario el próximo 23 de octubre.

En paralelo, el rol de los gobernadores y Provincias Unidas, su fuerza política a estrenar, busca imponerse como una nueva opción contraria al oficialismo y al kirchnerismo. Mientras sostienen un discurso crítico contra la gestión mileista, competirán por cautivar a los indecisos y desencantados.