Santiago Cuneo celebró el Día de la Lealtad en Florencio Varela y aseguró que “el futuro es, fue y será peronista”

El líder del Movimiento Confederal encabezó un acto en homenaje al 17 de octubre. La polarización con Cristina Kirchner, las críticas al Gobierno y una convocatoria a votar en defensa de la patria

Santiago Cuneo en el Día de la Lealtad

El fundador del Movimiento Confederal, Santiago Cuneo, encabezó un homenaje al 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, en la localidad de Florencio Varela. Con el apoyo de sindicatos, empleados municipales y miembros de Principios y Valores, el dirigente convocó a los bonaerenses a votar por el futuro de la patria el próximo 26 de octubre.

“El futuro es, fue y será peronista”, subrayó el candidato a diputado nacional por Nuevo Buenos Aires durante el discurso que brindó ante más de 1500 personas. Entre ellos, los gremios de industrias químicas, la UOCRA, la UTA, trabajadores Municipales de Vicente López, de seguridad privada y la Koordinadora Lanús.

Fiel a su tono combativo, inició su intervención con una acusación contra la CGT por celebrar la fecha un día antes de lo previsto. “Traidores, traidores al movimiento obrero, traidores a la causa del peronismo“, acusó. Asimismo, cuestionó al gremio de haberse transformado en “empresarios de la salud” e ir contra la doctrina peronista.

Acto seguido, Cuneo reanudó sus críticas al Gobierno nacional. “Hay trabajadores de la tercera edad que son trabajadores pasivos a los cuales los representantes sindicales abandonaron a la buena de Dios. Tenemos desocupados, tenemos personas con discapacidad. Tenemos personas que a las tres de la mañana van al hospital para que los atiendan a las ocho y le digan que ya no hay turno”, enumeró.

El dirigente llamó a los jóvenes a votar por Nuevo Buenos Aires el próximo 26 de octubre

“Por eso les pedimos que este 26 de octubre, te sientas lo que sientas, te identifiques con lo que creas que te identificás, saques un boleto al futuro, porque el futuro es, fue y será peronista“, remarcó el dirigente, tras prometer un cambio de rumbo nacional desde el interior del Congreso de la Nación.

En línea con esto, el líder de Movimiento Confederal remarcó: “Que sepan y que entiendan que no vamos solos. ¡Vamos con todos ustedes al Congreso!“, luego de hacer énfasis en el desgaste que habría mostrado parte de la sociedad a las políticas del Gobierno actual.

“El peronismo será revolucionario o no será. Y nosotros somos peronistas y vamos por la revolución social. Vamos a ir al Congreso a terminar con el IVA a los alimentos”, esbozó el candidato a diputado nacional, para luego polarizar con la propuesta de Fuerza Patria.

“Esos que dicen que son nuestros... Que formaron parte de los terroristas subversivos montoneros que mataron a Rucci como Taiana, se atreven a hacer campañas con el peronismo secuestrado y no ponen ni siquiera el escudo peronista en su boleta”, repudió el dirigente peronista al afirmar que “esconden a Perón, porque odian a Perón”. Y profundizó: “Cristina odia a Perón y nosotros somos Perón”.

El dirigente compite por una banca en representación de la provincia de Buenos Aires

De esta manera, continuó con sus propuestas al manifestar: “Vamos al Congreso a terminar con la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz y Videla, que nadie tocó en cuarenta y tres años”. Asimismo, agregó: “Vamos a terminar con el anatocismo, la capitalización de intereses y capital en tarjetas de crédito. Resulta que el trabajador que no puede pagar la tarjeta de crédito porque la tiene explotada”.

“Usura, capitalismo salvaje y criminal, ganar dinero sin trabajar. ¡Se termina cuando retomemos el poder del Gobierno en Argentina!“, afirmó. Y retomó la crítica contra el peronismo conducido por CFK al apuntar: ”Están tratando de generar una polarización, y les contestamos: ustedes son la misma mierda, el 26 se vota Nuevo Buenos Aires“.

Así, Cuneo insistió: “Los convoco a la revolución peronista. Los convoco al desafío del futuro, a enamorar a los jóvenes, al sub-cincuenta, de que el futuro en la Argentina no solo es posible, sino brillante. Que adelante hay sol”. E invitó a los argentinos a “trabajar en la dimensión de sus sueños”, porque “sus sueños están en nuestra tierra”.

“Vamos a triunfar sobre la usura, sobre la especulación, sobre la maldad. Sobre los actos criminales, sobre el genocidio social, sobre los traidores, sobre los corruptos y ladrones que usaron a Perón para enriquecerse”, sostuvo al lanzar que buscarán una reforma de la Constitución Nacional, para ampliar derechos y condenar a los que tildó de “traidores de la patria”.

