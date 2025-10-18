Elecciones 2025, en vivo: Javier Milei viaja a Santiago del Estero y Tucumán para apoyar a sus candidatos locales

El próximo domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas

En medio del tramo final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas 2025 en Argentina, que se celebrarán el domingo 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) comienza a delinear sus últimas estrategias. Con el objetivo fijo en intentar revertir la conformación del Congreso y obtener mayores resultados positivos, el gobierno de Javier Milei analiza los cambios que se darán el 10 de diciembre.

Luego de que el oficialismo cerrara una alianza clave con Mauricio Macri y el PRO, desde Balcarce 50 trazan el mapa de aliados, para impulsar las reformas tributarias y laborales anunciadas esta semana. En simultáneo, los gobernadores buscarían retomar el diálogo, tras varios meses de distanciamiento.

Por otro lado, se analiza el impacto que Provincias Unidas, el partido conformado por los mandatarios de Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Jujuy (Carlos Sadir), Corrientes (Gustavo Valdez), y Chubut (Ignacio “Nacho” Torres), podría tener en los comicios.