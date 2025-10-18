Política

Elecciones 2025, en vivo: Javier Milei viaja a Santiago del Estero y Tucumán para apoyar a sus candidatos locales

En el último tramo de la campaña, los candidatos ajustan la estrategia y apuestan por recuperar a los desencantados

El próximo domingo 26 de
El próximo domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas

En medio del tramo final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas 2025 en Argentina, que se celebrarán el domingo 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) comienza a delinear sus últimas estrategias. Con el objetivo fijo en intentar revertir la conformación del Congreso y obtener mayores resultados positivos, el gobierno de Javier Milei analiza los cambios que se darán el 10 de diciembre.

Luego de que el oficialismo cerrara una alianza clave con Mauricio Macri y el PRO, desde Balcarce 50 trazan el mapa de aliados, para impulsar las reformas tributarias y laborales anunciadas esta semana. En simultáneo, los gobernadores buscarían retomar el diálogo, tras varios meses de distanciamiento.

Por otro lado, se analiza el impacto que Provincias Unidas, el partido conformado por los mandatarios de Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Jujuy (Carlos Sadir), Corrientes (Gustavo Valdez), y Chubut (Ignacio “Nacho” Torres), podría tener en los comicios.

Milei viaja a Santiago del Estero y Tucumán para encabezar actos de campaña junto a candidatos locales

El Presidente retomó ayer las recorridas en la provincia de Buenos Aires con Santilli y Karen Reichardt. Qué se ponen en juego en los territorios del norte

El Presidente retoma sus recorridas por el país
El Presidente retoma sus recorridas por el país

El presidente Javier Milei viajará este sábado al norte del país para encabezar actos de campaña en Santiago del Estero y Tucumán, en el marco del tramo final antes de las elecciones. La primera actividad será a las 10.30 en la capital santiagueña y, por la tarde, a las 18.30, participará de una caravana en San Miguel de Tucumán.

El Gobierno, encerrado en su microclima frente al real mensaje de Estados Unidos

La mirada externa apunta a la elección que viene, pero también al juego político de Milei para el segundo tramo de gestión. El oficialismo se enredó en la discusión sobre los dichos de Trump. Y se añaden límites del juego de Bessent. El cuadro incluye renovadas tensiones domésticas

Eduardo Aulicino

Por Eduardo Aulicino

Javier Milei, otra vez en
Javier Milei, otra vez en campaña. Acto en el Gran Buenos Aires

Javier Milei dedicó varias declaraciones -no sólo en medios locales- a insistir con que el apoyo de Estados Unidos no depende de la elección del domingo 26. Extraño que un presidente intente forzar la interpretación de lo dicho -sin lugar para la duda- por otro presidente, en este caso Donald Trump, que además actuó como anfitrión. No sólo eso. De entrada, los principales funcionarios del Gobierno salieron en esa línea y, luego, la red de tuiteros violetas machacó con la misma letra. El resultado fue que transformaron el tema en dato político excluyente de la visita a la Casa Blanca, con un agregado: el mensaje real no apunta sólo al resultado de los comicios que ya llegan, sino además al modo en que será procesado por la gestión mileista, con internas otra vez en ascenso.

El mapa de Provincias Unidas: en qué distritos pueden romper la polarización y en cuáles peligra el resultado

Los gobernadores buscan consolidar su poder territorial y proyectar una alternativa federal frente al kirchnerismo y La Libertad Avanza

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Los gobernadores de Provincias Unidas
Los gobernadores de Provincias Unidas cerraron la campaña en el estadio Obras, en el barrio porteño de Nuñez (Foto: RS Fotos)

¿Los gobernadores de Provincias Unidas ganarán en sus propios territorios el próximo 26 de octubre? Las respuestas son variadas, pero se percibe más optimismo en Jujuy, Córdoba y Corrientes. La expectativa, según adelantaron a Infobae, es lograr un bloque de más de 20 diputados y fortalecerse en el Senado. Pero ninguno termina de definir qué tipo de vínculo tendrá esa bancada con el oficialismo. “Somos aliados del pueblo argentino”, respondió evasivo Martín Llaryora en el último acto en Obras, al ser consultado sobre cómo votarán las futuras medidas que envíe Javier Milei al Congreso.

Los gobernadores presionan a Milei para que abra el diálogo y construya consenso tras las elecciones

En el último Coloquio de IDEA los mandatarios dieron una nueva señal para acompañar reformas estructurales, pero advirtieron que el Gobierno debe negociar y acordar para lograr estabilidad política

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Los gobernadores le reclaman a
Los gobernadores le reclaman a Milei que abra el diálogo y construya consensos después de la elección del 26 de octubre

La última edición del Coloquio de IDEA, donde se congregaron un centenar de empresarios y un puñado de políticos, dejó un mensaje claro respecto a las necesidades que tiene el gobierno nacional de construir consensos con la oposición una vez que pasen las elecciones legislativas del 26 de octubre. Hubo coincidencia en el ámbito empresarial y político respecto a ese escenario futuro.

En Casa Rosada desestiman el rol de Macri en la campaña: “Solo aporta una sensación de gobernabilidad”

Las filas libertarias esperan que el titular del PRO no rompa con la pasividad rumbo a las elecciones del 26 de octubre, aunque celebran el respaldo a la gestión

Sofia Rojas

Por Sofia Rojas

Javier Milei junto a Mauricio
Javier Milei junto a Mauricio Macri en el Congreso de la Nación (Prensa Senado)

La sintonía que el expresidente Mauricio Macri profesó en las redes sociales con el Gobierno parecen no haber convencido a ningún actor de La Libertad Avanza (LLA) que, a nueve días de las elecciones del 26 de octubre, lo prefieren fuera de la campaña.

Milei enfrenta el desafío de crear una “nueva mayoría”: respaldo del PRO y cautela de los gobernadores

Los eventuales aliados del oficialismo reclaman desde lugares en la gestión hasta apertura para el diálogo a cambio de gobernabilidad. La Casa Rosada busca avanzar con las reformas tributaria y laboral

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El mandatario nacional reconoció estar
El mandatario nacional reconoció estar dispuesto a abrir el Gabinete a otros espacios (REUTERS/Kevin Lamarque)

Cuando todavía no termina la campaña de cara a las próximas elecciones, tanto el oficialismo como el PRO comenzaron a impulsar la idea de crear una “nueva mayoría” para después de los comicios que le permita al presidente Javier Milei avanzar con las reformas que tiene en carpeta, principalmente la laboral y la tributaria, aunque los eventuales aliados se muestran cautelosos y reclaman que primero haya gestos de acercamiento por parte de la Casa Rosada.

