Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este jueves 16 de octubre

La campaña rumbo a los comicios continúa con las repercusiones por el rescate financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Las críticas de la oposición y la defensa del oficialismo

El 26 de octubre, en
El 26 de octubre, en todo el país cambiará el sistema de votación y se sufragará con la boleta única papel para los representantes del Congreso (Photo by AFP)

El próximo domingo 26 de octubre, se celebrarán las elecciones legislativas 2025 en Argentina, una cita crucial donde se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados y 24 bancas en el Senado. Estos comicios definirán la nueva conformación del Congreso y resultan decisivos para el oficialismo de La Libertad Avanza, que aspira a sostener su capital político tras enfrentar resultados adversos en elecciones provinciales recientes.

En este proceso, los ciudadanos elegirán a la mitad de los diputados nacionales y a un tercio de los senadores. La distribución de bancas en disputa será determinante para la posibilidad del Gobierno de avanzar en su agenda legislativa y garantizar la gobernabilidad.

La necesidad de reforzar el respaldo parlamentario se ha vuelto prioritaria. El recambio ocurre en un contexto marcado por las demandas de Estados Unidos, que le pidió al Gobierno que garantice la gobernabilidad. El objetivo es que el país asegure el pago de la deuda externa y pueda avanzar en las reformas laborales impulsadas por la actual administración.

Ayer, el presidente Javier Milei ratificó que el apoyo de su par estadounidense, Donald Trump, no estará atado a las elecciones legislativas del domingo 26 y afirmó que la administración republicana “va seguir apoyándolo, al menos, hasta 2027”. El mensaje apunta a disipar las dudas sobre los dichos de Trump, quien en la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Blanca pareció condicionar el préstamo del Tesoro estadounidense a que La Libertad Avanza (LLA) tenga éxito en las próximas elecciones.

13:36 hsHoy

Martín Lousteau: “Hay que resolver el déficit con la gente adentro”

Martín Lousteau, senador de la
Martín Lousteau, senador de la UCR

El economista y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, cuestionó al gobierno de Javier Milei tras el apoyo financiero y político otorgado por el presidente norteamericano Donald Trump.

“Milei dice que el plan económico funciona bien, pero en la reunión con Trump dijo que Argentina tiene problemas de iliquidez, que es cuando no tenés plata para afrontar los compromisos. Esto lo reconoció el propio Milei”, consideró el candidato aliado a los gobernadores de Provincias Unidas.

Durante sus declaraciones, Lousteau analizó la situación: “Estamos viendo un plan económico que no funciona ni en lo financiero ni en lo productivo. En lo financiero, Milei se vio obligado de manera repetida a tratar de conseguir primero dólares de un blanqueo, después dólares del Fondo Monetario hace seis meses, después un apoyo, digamos nominal, del Secretario del Tesoro americano, y ahora en la reunión el apoyo más concreto y, aun así, no funcionó y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos tuvo que duplicar el monto que le estaba ofreciendo a la Argentina”.

El senador apuntó que esas dificultades son “una clara demostración de que el programa económico del gobierno tiene inconvenientes severos de lo financiero”. “Pero lo que realmente funciona desastrosamente mal es la economía de la gente. Hay comercios que abren, las personas que no abren caja. Tenés familias a las que no solamente no les alcanza, el mes se le corta el día 20 o el día 15. Tenés familias que están endeudadas y no están pudiendo pagar esas deudas. Tenés empresas que les caen las ventas, al mismo tiempo que les sube la tasa de interés a niveles que son insostenibles. Estamos con el pico máximo en la historia de cheques rechazados”, ejemplificó.

Lousteau agregó que desde Ciudadanos Unidos y Provincias Unidas proponen “otra manera de resolver los problemas de la Argentina”. “Hay que resolver el déficit y tener superávit con la gente adentro. Creo que lo demuestran los gobernadores como Maxi Pullaro o como Martín Llaryora, cuando vemos al mismo tiempo que se puede hacer obra pública, mejorar la educación o comprar medicamentos más baratos y, así todo, tener superávit”, concluyó.

13:29 hsHoy

El comentario irónico de Karen Reichardt a Jorge Taiana

Karen Reichardt, segunda candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, dirigió un mensaje anoche a través de X contra su adversario Jorge Taiana: “Che @JorgeTaiana te quedaste en silencio con el desafío de @diegosantilli????? me bajaste el precio haciéndote el picante!”.

La declaración de Reichardt responde a que Diego Santilli, quien encabeza la lista de LLA, desafió públicamente a Taiana a un debate en un estudio de televisión, sin obtener respuesta ni asistencia por parte del candidato de Fuerza Patria.

Días antes, Taiana se había dirigido a Reichardt con un sentido similar, con el siguiente mensaje: “KAREN, AUNQUE NO SÉ SI DEBO LLAMARTE KAREN O POR TU VERDADERO NOMBRE: KARINA CELIA VÁZQUEZ, AHORA QUE SE CONFIRMÓ QUE SOS CABEZA DE LISTA te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”.

El cruce de mensajes ocurrió después de que la Junta Electoral bonaerense confirmara a la candidata libertaria en el primer lugar de la lista de LLA tras la renuncia de Jose Luis Espert. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) revirtió la medida y ubicó a Santilli como primer candidato, aunque su nombre no podrá figurar en la boleta única porque la nómina no se logró reimprimir por razones logísticas.

13:17 hsHoy

Para Mayans, los Estados Unidos debería “cambiar su embajador y poner a Milei”

El senador José Mayans, presidente del interbloque de senadores del peronismo, afirmó que el programa económico impulsado por el Gobierno nacional “está fracasado” y criticó la relación del oficialismo con Estados Unidos al sugerir que el país norteamericano “debería cambiar al embajador y poner directamente a Milei”.

Para el legislador de Fuerza Patria, el Presidente “no cuida los intereses de la República Argentina, al contrario, la está hundiendo cada vez más”.

“Este es un programa económico que está fracasado, siempre que se aplicó fracasó, porque está basado en un endeudamiento brutal y ya le pidieron prestada plata a todo el mundo para sostener un valor ficticio de la divisa y poder dibujar la inflación”, sostuvo en declaraciones al programa “Sin corbata” de Splendid AM 990.

En la misma intervención, consideró que las acciones del gobierno nacional han sido deficientes y manifestó que, en su opinión, “Estados Unidos dice ‘te prestamos hasta las elecciones’ y después sálvese quien pueda”. Finalmente, el senador anticipó que el oficialismo “tendrá que devaluar”.

13:10 hsHoy

Kelly Olmos: “Se nota que Milei no salió de la universidad pública”

De izquierda a derecha: Mariano
De izquierda a derecha: Mariano Recalde, Mercedes D'Alessandro, Itai Hagman, Kelly Olmos

Durante una charla en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los candidatos Itai Hagman, Mariano Recalde, Mercedes D’Alessandro y Kelly Olmos junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, debatieron sobre economía en tiempos de crisis ante estudiantes y graduados. En ese marco, los dirigentes de Fuerza Patria criticaron el ajuste del Gobierno en la universidad pública, y reafirmaron su compromiso con defenderla.

El diputado y candidato a la reelección Itai Hagman, quien estudió y se graduó en la UBA, afirmó: “La sociedad ya le picó el boleto a Milei. Pero su capacidad de daño no está agotada: el 26 de octubre hay que derrotar al gobierno para que no profundice en la destrucción”. Añadió además: “Si Milei destruye la universidad pública va a ser muy difícil reconstruirla”.

Kelly Olmos, segunda en la lista y también egresada de la citada facultad, enfatizó: “Se nota que Milei no salió de la universidad pública”.

En línea con este planteo, Mariano Recalde —quien ofició como moderador— mencionó la importancia de “frenar a Milei” y convocó a la juventud a participar masivamente en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Mercedes D’Alessandro, economista graduada en la UBA y candidata a senadora nacional, intervino para abordar la desigual distribución del ingreso en el país: “Una empleada de trabajo doméstico tiene que trabajar más de 1,5 millones de años para alcanzar la riqueza de Marcos Galperin”.

Finalmente, Augusto Costa planteó de cara al futuro: “Con las tres banderas del peronismo por encima de todo, pero siempre adaptados al lugar y el momento histórico. No repetir recetas”.

13:06 hsHoy

Llaryora y Pullaro defendieron la propuesta de Provincias Unidas: “No queremos otro fracaso de la Argentina”

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe impulsan un espacio que se muestra como una alternativa basada en la generación de empleo y el federalismo

Llaryora y Pullaro defendieron la propuesta de Provincias Unidas: “No queremos otro fracaso de la Argentina” (TN)

A poco más de una semana para las elecciones legislativas nacionales, los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), referentes de Provincias Unidas, plantearon que este espacio aparece como una alternativa basada en la producción y el federalismo, en contraposición a los modelos libertarios y kirchenristas. “No queremos otro fracaso de la Argentina”, afirmaron.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Gonzalo Roca, candidato de Milei en Córdoba: “Schiaretti termina siendo funcional al kirchnerismo”

En una entrevista con Infobae, el empresario devenido en dirigente político cuestionó a las alternativas que se presentan como “la avenida del medio” y que “proponen las mismas recetas que han sido negativas”. También habló sobre el próximo Congreso y la necesidad de lograr consensos

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El dirigente encabeza la lista
El dirigente encabeza la lista de La Libertad Avanza en Córdoba (Gastón Taylor)

A tan solo días de las elecciones nacionales, el candidato de La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca, cuestionó a sus rivales, a los que acusó de proponer “las mismas recetas que han sido negativas”, advirtió que las alternativas que se presentan como “la avenida del medio” terminan “siendo funcional al kirchnerismo” y se mostró esperanzado de que el cierre de campaña se realice en su provincia.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Los cambios a los que apuesta el Gobierno para recortar la diferencia en la provincia de Buenos Aires

Tras la baja de Espert, Diego Santilli toma protagonismo en la recta final de la campaña y busca polarizar con Taiana. El operativo para aumentar la concurrencia y el rediseño del mensaje, entre las claves

Sofia Rojas

Por Sofia Rojas

Diego Santilli y Karen Reichardt
Diego Santilli y Karen Reichardt protagonizan el spot que explica la permanencia de Espert en la Boleta Única de Papel (BUP)

La preocupación por los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre parece ir en aumento luego de que el presidente Donald Trump condicionara su asistencia económica a la performance libertaria. En La Libertad Avanza (LLA) saben que deben sumar votos en las 23 provincias y la capital, y siguen con especial atención el desenlace en Buenos Aires, donde se ven obligados a revertir los magros resultados provinciales para ocupar la mayor cantidad de bancas en el Congreso Nacional.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Diego Valenzuela: “El apoyo de EEUU es una inversión para que Argentina sostenga este cambio positivo”

En diálogo con Infobae durante el 61ºColoquio de IDEA, el intendente de Tres de Febrero aseguró que luego de las elecciones el oficialismo debe tratar de romper “el bloqueo destituyente del kirchnerismo”

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

El intendente de Tres de
El intendente de Tres de Febrero e integrante de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela (Christian Heit)

Durante el primer día del 61º Coloquio de IDEA, hubo pocas caras reconocidas de la política nacional. Una de ellas fue la del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que forma parte de La Libertad Avanza (LLA) y estuvo siguiendo los primeros paneles del evento.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Mauricio Macri retomó el bajo perfil y respaldó a un candidato del PRO que competirá contra el Gobierno

El ex presidente compartió un video de apoyo a Juan Martín, candidato a senador en Río Negro, y habló de una “gran patriada amarilla”. Los otros casos y la encrucijada de Córdoba

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

El Gobierno pone el acuerdo con EEUU como eje central de la campaña, pero hay cautela respecto del impacto electoral

En Casa Rosada miran de reojo el posible efecto del apoyo financiero norteamericano en la decisión final del votante, aunque sí creen que hay un afianzamiento del militante propio. El desafío de recuperarse en la provincia de Buenos Aires

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Javier Milei junto a Donald
Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca (AP)

A menos de 10 días de las próximas elecciones, el presidente Javier Milei pone al apoyo por parte de los Estados Unidos como eje central de la campaña de La Libertad Avanza, como forma también de polarizar con el kirchnerismo, aunque hay cautela respecto del efecto que puede tener en el votante.

Leer la nota completa

