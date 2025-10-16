Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este jueves 16 de octubre

El 26 de octubre, en todo el país cambiará el sistema de votación y se sufragará con la boleta única papel para los representantes del Congreso (Photo by AFP)

El próximo domingo 26 de octubre, se celebrarán las elecciones legislativas 2025 en Argentina, una cita crucial donde se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados y 24 bancas en el Senado. Estos comicios definirán la nueva conformación del Congreso y resultan decisivos para el oficialismo de La Libertad Avanza, que aspira a sostener su capital político tras enfrentar resultados adversos en elecciones provinciales recientes.

En este proceso, los ciudadanos elegirán a la mitad de los diputados nacionales y a un tercio de los senadores. La distribución de bancas en disputa será determinante para la posibilidad del Gobierno de avanzar en su agenda legislativa y garantizar la gobernabilidad.

La necesidad de reforzar el respaldo parlamentario se ha vuelto prioritaria. El recambio ocurre en un contexto marcado por las demandas de Estados Unidos, que le pidió al Gobierno que garantice la gobernabilidad. El objetivo es que el país asegure el pago de la deuda externa y pueda avanzar en las reformas laborales impulsadas por la actual administración.

Ayer, el presidente Javier Milei ratificó que el apoyo de su par estadounidense, Donald Trump, no estará atado a las elecciones legislativas del domingo 26 y afirmó que la administración republicana “va seguir apoyándolo, al menos, hasta 2027”. El mensaje apunta a disipar las dudas sobre los dichos de Trump, quien en la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Blanca pareció condicionar el préstamo del Tesoro estadounidense a que La Libertad Avanza (LLA) tenga éxito en las próximas elecciones.