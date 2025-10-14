Elecciones 2025, en vivo: Tras la renuncia de Espert, asume hoy “Bertie” Benegas Lynch en la Comisión de Presupuesto

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales (Foto: AP/Gustavo Garello)

El proceso de renovación parlamentaria en el país alcanzará su momento decisivo el domingo 26 de octubre, fecha en la que se celebrarán las elecciones legislativas 2025 en Argentina. En esa jornada, los ciudadanos deberán definir la nueva conformación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en cumplimiento del mandato constitucional que garantiza la alternancia y la representación federal.

En esta ocasión, estarán en juego 127 escaños de diputados nacionales, lo que representa la mitad de la Cámara Baja, y 24 bancas de senadores, equivalentes a un tercio del Senado.

Este recambio legislativo se inscribe en un contexto político marcado por la búsqueda de reposicionamiento de La Libertad Avanza, luego de una serie de resultados desfavorables que el oficialismo obtuvo en elecciones provinciales recientes.