Política

Sin los votos asegurados, Kicillof pide por el endeudamiento y busca hacer valer el triunfo electoral

El Senado provincial llamó a sesionar para este jueves y la prioridad es tratar un proyecto que autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1045 millones. Sin embargo, el escenario se presenta complejo

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Guardar
Axel Kicillof
Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió que la Legislatura avance con un pedido de deuda que el Ejecutivo giró en el mes de mayo de este año, tuvo dictamen favorable en el Senado provincial y nunca se trató. El objetivo del mandatario es que la iniciativa se trate este jueves en la Cámara alta, pero —a priori— el escenario no asoma expeditivo. La vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario, lleva las conversaciones con la oposición que por el momento no se traducen en apoyos implícitos y confirmados a tratar y aprobar el proyecto. Además, también hay diferencias dentro del propio oficialismo que complejiza más la cuenta final para llegar a los dos tercios necesarios.

Uno de los fundamentos que circulan por la Legislatura es que la decisión del gobernador de avanzar con la solicitud de deuda es más política y circunscrita a la interna del peronismo que otra cosa. Si bien, el lunes último, el propio gobernador planteó que “tenemos una necesidad que hace tiempo planteamos que cuando no se logró la aprobación por parte de la oposición del Presupuesto y la ley vinculada con la refinanciación de los compromisos de la provincia”, en la oposición plantean que no hay tal apuro y que podría tratarse todo junto con el envío del Presupuesto 2026.

La necesidad de la que habló el gobernador fue lo que se tradujo en el envío de una ley que, además del pedido de endeudamiento que quiere tratar este jueves, incluye además la creación de un fondo de asistencia a los municipios y la condonación en la deuda que los distritos acarrean con la Provincia en el marco de la asistencia para afrontar lo que fue la pandemia y el pago de salarios a los municipales en ese contexto turbulento. El proyecto fue girado en mayo de este año y tuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto e Impuesto.

Hay diferencias internas dentro del peronismo. En La Cámpora y el kirchnerismo deslizaban que en toda la previa no fueron consultados al respecto. Todo se reducirá a la reunión de bloques que habrá antes de la sesión de este jueves, además buscarán más fondos para los intendentes, un pedido que es compartido por los bloques de la oposición.

La vicegobernadora, Verónica Magario, es
La vicegobernadora, Verónica Magario, es una de las encargadas de negociar con la oposición el endeudamiento

El proyecto a discutirse plantea que de la deuda que vaya a tomar el Ejecutivo, el 8% será destinado al Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. En lo técnico ese punto aleja el entendimiento. Los intendentes buscan un monto fijo y no atado a un porcentual de la deuda a tomar.

En esa posición aparecen peronistas, del PRO y radicales. Sin embargo, más allá de la cuestión técnica, en el peronismo las reticencias están también atadas a la discusión interna que atraviesa el espacio y que no mermaron luego de la elección provincial del 7 de septiembre. “Kicillof necesita el endeudamiento para gobernar sin depender del kirchnerismo; por eso llama a sesionar y es atendible; viene de ganar una elección que nadie esperaba que sea con tanta diferencia”, asegura un senador de la oposición.

Unión por la Patria cuenta con 21 integrantes, de los cuales solo dos responden políticamente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que encabeza el mandatario provincial: se trata de Pedro Borghini de la CGT y Ayelén Durán que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. A excepción de Sofía Vanelli que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa, el resto de los integrantes del bloque reportan a intendentes y sectores cuya terminal política es Cristina Kirchner. Si bien la bancada que conduce Teresa García siempre se mantuvo unificada, las diferencias se evidenciaron en distintos momentos.

La presidenta del bloque de
La presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García

Para alcanzar el endeudamiento, se requieren los dos tercios de los presentes. De estar todos los senadores presentes, el oficialismo necesitaría de diez extra. En principio, la vicegobernadora intensificó las conversaciones con el presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo. Esa bancada cuenta con nueve bancas.

Además, Magario podría echar mano de la bancada Unión y Libertad con tres integrantes y del monobloque Derecha Popular que integra Joaquín De la Torre. Mientras que las bancadas de extracción radical —UCR Cambio Federal y UCR Somos Buenos Aires— no hay una posición definida hasta el momento. Incluso al cierre de esta nota se especulaba con una votación dividida; una foto que también podría proyectar el oficialismo en el peor de los casos para las apetencias del gobernador. La Libertad Avanza, que tiene cinco integrantes, rechazará el tratamiento.

“El endeudamiento es necesario solamente cuando con los recursos no se llega a cubrir el gasto, por eso es imprescindible tratarlo con la Ley de Presupuesto”, planteó el senador del bloque UCR-Cambio Federal, Marcelo Daletto días atrás cuando se avecinaba la discusión que se da por estas horas. “También es necesario contar con la Ejecución Presupuestaria y la ejecución de la deuda autorizada de USD 1.800 millones desde diciembre del 2023. Esto es importante porque de acuerdo a las resoluciones publicadas por Economía, la Provincia tiene un saldo disponible de USD 1.163 millones para endeudarse —lo que significa un 65% de la autorización legislativa—. Entonces, ¿Por qué la urgencia?”, se preguntó. El espacio que integra viene desde hace unas semanas presionando para que el gobernador gire el Presupuesto 2026 y que el endeudamiento que el Ejecutivo plantea debatir este jueves se discuta junto a la llamada ley de leyes.

Detrás de esa demanda aparece también la intención de los sectores opositores de negociar por los lugares en distintos organismos provinciales que por tradición son destinados a la oposición; la más elocuente son las sillas en el directorio del Banco Provincia. También hay cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. “La oposición puede desear lo que desee y se puede escuchar lo que pronuncie”, relativizó el mandatario el lunes último en el marco de una conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense.

Además del endeudamiento, el proyecto que había girado Kicillof también incluye la renovación de las emergencias en áreas clave, cuyo plazo inicial había concluido en marzo pasado. Los sectores involucrados comprenden la cuestión penitenciaria, seguridad pública, infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y el ámbito energético.

Al cierre de esta nota, la sesión estaba convocada, pero nadie aseguraba el tratamiento del endeudamiento.

Temas Relacionados

Provincia de Buenos AiresAxel KicillofVerónica MagarioEnedeudamientoSenado bonaerenseUnión por la PatriaPeronismoPROUCRElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno se puso en “modo resistencia” ante la ofensiva opositora y los errores propios

Defendieron a Espert a pesar de los cruces internos, resistieron las citaciones de sus principales funcionarios y enfrentan protestas en el interior. Los reveses políticos empeoran el clima electoral, atravesado por los vaivenes en el ámbito económico

El Gobierno se puso en

Javier Milei continúa en modo campaña, pero no consigue acercarse a los gobernadores más duros

El Presidente visitará Entre Ríos, donde tiene un acuerdo electoral con Rogelio Frigerio, y Santa Fe, donde Maximiliano Pullaro se muestra como uno de los más críticos de la gestión libertaria

Javier Milei continúa en modo

El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades

Durante la sesión de este jueves, que comenzará a las 10, un conglomerado antilibertario insistirá con las leyes de emergencia pediátrica y de fondos educativos

El Senado le dará otro

Milei tiene decidido reconfigurar el Gabinete para la segunda parte del mandato: el dilema de la mesa chica

El Gobierno piensa en relanzar la gestión una vez finalizadas las elecciones generales. El Presidente pensaría los reemplazos ministeriales con personas de confianza. El diálogo político con la oposición aparece como un factor clave

Milei tiene decidido reconfigurar el

Javier Milei comparó a Scott Bessent con Messi y habló de la reconstrucción del vínculo con la oposición dialoguista

El presidente se refirió al acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos antes de su reunión con Donald Trump. “La pirotecnia electoral hace que parezca que el proceso está más empantanado de lo que en verdad está”, aseguró

Javier Milei comparó a Scott
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estaba prófugo por un violento

Estaba prófugo por un violento robo, fue a ver a Newell’s y lo arrestaron antes de ingresar a la cancha

Dólar o plazo fijo: qué inversión fue la ganadora en septiembre

El Tesoro resistió con ventas la presión cambiaria pero no pudo evitar que los dólares financieros marquen nuevos récords

Así marcó Jane Birkin a la moda: comodidad, autenticidad y un legado en cada prenda

Claves para comprender cómo la violencia circula en la sociedad desde ámbitos privados hasta el espacio público

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Zanón: “El libro es

Carlos Zanón: “El libro es un enfermo con una salud de hierro”

La precuela de Frida Kahlo: un nuevo museo muestra sus raíces familiares

Kamala Harris cuenta cómo vivió el caos y las traiciones en su campaña presidencial

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

TELESHOW
Christophe Krywonis: “Estuve cerca del

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo

Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en el marco del FIC.UBA 2025: “El amor es lo que nos mueve”