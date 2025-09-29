La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato, según el índice de la Universidad Di Tella

El gobierno que encabeza Javier Milei está en su nivel más bajo de confianza, según la universidad Torcuato Di Tella (REUTERS/Shannon Stapleton).

Según una encuesta realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el índice de confianza en la gestión del Presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra en el nivel más bajo desde su asunción.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en septiembre de 2025 un valor de 1,94 puntos, lo que representa una caída del 8,2% respecto al mes anterior y una disminución interanual del 10,0%. Este resultado, obtenido a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores entre el 5 y el 15 de septiembre, marca el punto más bajo de la administración nacional. Y, por primera vez, sitúa el índice por debajo de los 2 puntos en la escala de 0 a 5.

Causas y motivos

El descenso de la confianza se produjo en un contexto marcado por dos hechos recientes: la difusión de un presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. La encuesta de septiembre es la primera que recoge el impacto de ambos acontecimientos en la percepción pública.

La comparación histórica sitúa el ICG actual en una posición intermedia respecto a las gestiones previas. El valor de septiembre de 2025 es 31,9% menor que el registrado en septiembre de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri (2,86 puntos), pero 23,1% mayor que el de septiembre de 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández (1,58 puntos). El promedio del ICG durante los 21 meses de la administración Milei se ubica en 2,46 puntos, levemente por debajo del promedio para el mismo período de Macri (2,60) y por encima del de Fernández (2,14).

El informe destacó: “Se trata del segundo descenso consecutivo importante del ICG y, aunque algo menor que el del mes de agosto (-13,6%), implica una caída bimestral de gran magnitud”. Entre julio y septiembre, el índice pasó de 2,45 a 1,94 puntos, consolidando una tendencia descendente en la confianza hacia el gobierno nacional.

El deterioro de la confianza se refleja en los cinco subíndices que componen el ICG. La Honestidad de los funcionarios alcanzó 2,44 puntos (una baja del 3,7%), la Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,38 puntos (-3,1%), la Eficiencia en la administración del gasto público descendió a 1,87 puntos (-11,2%), la Evaluación general del gobierno cayó a 1,57 puntos (-11,5%) y la Preocupación por el interés general se redujo a 1,47 puntos (-15,1%). El informe subraya que “la caída del ICG general se replica en cada uno de sus cinco subíndices”.

La percepción de la sociedad

El análisis por género muestra que la confianza fue mayor entre los hombres (2,12 puntos, con una disminución del 12,4%) que entre las mujeres (1,76 puntos, con una caída del 2,2%). En cuanto a la edad, el segmento de jóvenes de 18 a 29 años registró el valor más alto (2,47 puntos, con un aumento del 17,1%), mientras que los grupos de 30 a 49 años y mayores de 50 años presentaron valores similares (1,87 y 1,89 puntos, respectivamente), ambos con descensos superiores al 10%.

La distribución geográfica reveló que el ICG fue más elevado entre quienes residen en el interior del país (2,13 puntos, con una disminución del 10,9%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se observó un leve aumento (1,78 puntos, +1,1%) y en el Gran Buenos Aires (GBA) una baja moderada (1,62 puntos, -3,6%).

El nivel de instrucción también influyó en los resultados. Quienes alcanzaron la educación terciaria y/o universitaria obtuvieron un ICG de 1,99 puntos (una caída del 13,9%), cifra muy similar a la de quienes completaron hasta la educación secundaria (1,93 puntos, con una leve disminución del 1,5%). El grupo con educación primaria registró el valor más bajo (1,54 puntos), aunque con un aumento del 2,7%.

La experiencia con la inseguridad mostró diferencias menores que en meses anteriores. El ICG fue algo mayor entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses (1,98 puntos, con un descenso del 12,0%) que entre quienes sí lo fueron (1,82 puntos, con un crecimiento del 5,2%).

Las expectativas económicas continúan siendo un factor determinante en la confianza. El índice fue notablemente más alto entre quienes creen que la situación económica mejorará en un año (3,83 puntos, con un decrecimiento del 7,7%) que entre quienes piensan que se mantendrá igual (2,20 puntos, con una caída del 10,6%) o que empeorará (0,51 puntos, con una variación negativa del 8,9%).

La encuesta, realizada sobre una muestra de 1.000 casos en 41 localidades de todo el país, tiene un error estándar de ±0,06 y un intervalo de confianza del 95% entre 1,82 y 2,06 puntos. El universo abarcó a la población general mayor de 18 años residente en ciudades de más de 10.000 habitantes, con selección aleatoria y cuotas de sexo y edad.

El informe concluyó que en septiembre la confianza en el gobierno fue mayor entre los hombres, los jóvenes de 18 a 29 años, los habitantes del interior, quienes alcanzaron educación terciaria o universitaria, quienes no fueron víctimas de delitos y quienes mantienen expectativas positivas sobre la economía. La variación negativa del ICG se replicó en todos sus componentes, con la Preocupación por el interés general mostrando la mayor caída (-15,1%).

El mes pasado, el índice había caído un total de 15 puntos en un mes, es decir, un 14,8% menos respecto de agosto. El número coincidió con la derrota electoral que sufrió el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Y surgió previo al último acuerdo que realizó el país con Estados Unidos.