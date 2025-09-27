Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos del 26 de octubre

El próximo mes, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

El domingo 26 de octubre
El domingo 26 de octubre los argentinos nuevamente acudirán a las urnas (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El reciente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires reorientó el foco de la agenda política nacional hacia los próximos comicios legislativos. El 26 de octubre, los ciudadanos acudirán a las urnas para definir la nueva composición del Congreso, una instancia clave que determinará el rumbo institucional del país en los próximos años.

En esa jornada, se elegirán autoridades para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados, lo que representa la mitad de los escaños de ese cuerpo legislativo, y 24 escaños en el Senado, es decir, un tercio de la Cámara alta.

Esta cita electoral se consolidó como el eje central del calendario político, ya que el resultado tendrá un impacto directo en la correlación de fuerzas dentro del Parlamento.

10:53 hsHoy

Tras el apoyo de Trump y la foto con Macri, la Casa Rosada vuelve a poner a prueba su gobernabilidad

La oposición busca avanzar en el Congreso con el pedido de moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En paralelo, siguen las conversaciones con diferentes sectores políticos

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El mandatario nacional en la
El mandatario nacional en la ONU (REUTERS)

Después de un tiempo de turbulencia a nivel local, tanto en el ámbito político como en los mercados, la administración de Javier Milei logró en una misma semana un importante apoyo financiero por parte de los Estados Unidos para sostener el plan económico y algunos gestos por parte del PRO, su principal aliado en el Congreso, en el marco de las negociaciones para conseguir mayor gobernabilidad.

10:51 hsHoy

Salvataje con paradoja: juega en la campaña, pero depende del resultado electoral

El fuerte apoyo de Trump distiende el clima económico/financiero. Pero ata la efectiva ayuda a lo que ocurra en las urnas. Es una ratificación del lugar otorgado a Milei como aliado clave en el tablero regional. También, un señalamiento sobre limitaciones políticas

Eduardo Aulicino

Por Eduardo Aulicino

Javier Milei con Scott Bessent,
Javier Milei con Scott Bessent, en la pasada visita del funcionario de EE.UU. a la Casa Rosada

El mensaje de Scott Bessent para anunciar el salvataje al Gobierno fue directo párrafo por párrafo, con elogios a la gestión de Javier Milei y líneas de oxígeno financiero como traducción del respaldo de Donald Trump al aliado de la región. También fue claro al atar el núcleo del apoyo a las elecciones del 26 de octubre. En otras palabras, el mensaje es que el grueso de la asistencia y, además, el impulso a inversiones efectivas de empresas estadounidenses dependen del resultado violeta en las urnas. Para completar, así como quedó planteada la apuesta a la “reeleción” presidencial, con escala en el más cercano turno de octubre, fue ratificada la indicación al oficialismo para que busque acuerdos domésticos que garanticen sustento político.

10:51 hsHoy

Entre internas por las listas y las tensiones con el Gobierno, Provincias Unidas intenta mostrar unidad

Ignacio Torres se mostró con Ricardo López Murphy, en un gesto para diferenciarse del armado de Randazzo y Lousteau en PBA y CABA. En la previa de octubre, persisten las diferencias y hay expectativa por una convocatoria de Milei tras el respaldo del Tesoro de Estados Unidos

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Los principales referentes de Provincias
Los principales referentes de Provincias Unidas en la elección de Corrientes que le dio la victoria a Gustavo Valdés

Las listas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad mantienen en cortocircuito a Provincias Unidas. Aunque parecía que las diferencias se habían disipado tras el cierre de listas, la foto de Ignacio “Nacho” Torres con Ricardo López Murphy reavivó las tensiones con la propuesta de Martín Lousteau, candidato a diputado para el 26 de octubre. El dirigente radical insiste en que su nómina es la referencia porteña de los gobernadores, pero la jugada del mandatario chubutense despertó dudas. Sin embargo, todos los actores buscan bajarle el tono o directamente evitar pronunciarse. Con ese trasfondo, el próximo martes habrá un encuentro en la Patagonia para mostrar unidad.

10:51 hsHoy

El apoyo del Tesoro de EEUU impulsa expectativas de regreso de Argentina a los mercados en 2026: ¿será suficiente?

El escenario financiero local cambió tras un anuncio desde Washington, pero la incertidumbre política persiste y los analistas destacan varias condiciones para que pueda reactivarse el crédito externo

Matías Barbería

Por Matías Barbería

El impacto del anuncio del
El impacto del anuncio del Tesoro estadounidense no tardó en reflejarse en los activos argentinos (Foto: Reuters)

El mercado financiero, cambiario y bursátil experimentó un giro significativos la última semana, tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la decisión de ofrecer a la Argentina un paquete de apoyo financiero.

10:51 hsHoy

Los bonos fueron los grandes ganadores del paquete de auxilio de EEUU y el dólar cayó 10 por ciento

La ayuda del Tesoro estadounidense impulsó a los activos argentinos y el riesgo país cedió 400 puntos. El dólar quedó a $1.350 en el Banco Nación, su precio más bajo en un mes. Las reservas crecieron casi USD 2.000 millones por las compras del Tesoro, en el marco de retenciones “cero”

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent (Photo by Kena Betancur / AFP)

El declarado respaldo financiero al que se comprometió el gobierno de los EEUU con la Argentina consiguió neutralizar en cuestión de horas la agobiante presión sobre el dólar y los activos argentinos, y que resquebrajó la confianza en la política económica después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

10:49 hsHoy

La interna en el Gobierno llegó a su pico máximo y se multiplican los pedidos para que Milei ordene el conflicto

La Casa Rosada se prepara para ampliar la gobernabilidad del oficialismo para después de octubre, pero en los sectores que componen la mesa chica afirman que primero se debe resolver los importantes cortocircuitos internos

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier Milei en la ONU
Javier Milei en la ONU

El Gobierno recibió un espaldarazo histórico de parte de la Casa Blanca en medio del peor vendaval de la administración de Javier Milei. El Banco Central había vendido más de USD 1.000 millones en cuestión de días y la apertura del mercado del lunes presagiaba un escenario igual de desalentador en caso de no existir un cambio de expectativas.

10:48 hsHoy

El peronismo relativiza el impacto que el apoyo de EEUU a Milei pueda tener en la elección nacional

En Fuerza Patria creen que el respaldo de Trump, que tranquilizó el escenario económico, no influirá en el voto de la gente. “El problema es la economía real, los que no llegan a fin de mes”, aseguran

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

En el peronismo consideran que
En el peronismo consideran que el acuerdo del Gobierno con Estados Unidos no va a influir en las elecciones

El contundente apoyo político y económico de Donald Trump a Javier Milei, a través de un swap de 20 mil millones de dólares más la posible compra de bonos argentinos, derivó en un proceso rápido de estabilización de la crisis financiera que tenía la Argentina luego de llegar a vender, solo en un día, 678 millones de dólares para sostener el tipo de cambio.

