Las reacciones del arco político tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York

La imagen del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump (REUTERS/Al Drago)

Luego de la reunión entre el presidente argentino Javier Milei con su par norteamericano, Donald Trump, en la ciudad de Nueva York, parte del gabinete y algunos de los referentes de La Libertad Avanza celebraron la cumbre y el respaldo incondicional por parte de Estados Unidos al Gobierno.

Ambos mandatarios se reunieron durante 20 minutos al mismo tiempo que se celebra la cumbre de la ONU. Allí, buscaron cerrar un voluminoso préstamo que permita a la Argentina cancelar su deuda soberana que vence en los próximos quince meses y a su vez fortalecer las reservas del Banco Central.

En ese sentido, se espera que en las próximas horas, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, haga una serie de anuncios sobre la ayuda financiara que se desplegará a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Trump destacó la gestión de Javier Milei en la Argentina y se esperan anuncios por part del Secretario del Tesoro (AP Foto/Evan Vucci)

Justamente, el propio Milei celebró el respaldo de Trump, quien en sus redes sociales compartió: "El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino,avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos. Heredó un «desastre total» con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto“.

Y remató en su cuenta de Truth Social: “Hemos tenido una relación extraordinaria con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar por su increíble camino hacia el éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!“.

En ese sentido, uno de los primeros en dejar sus sensaciones tras la cumbre fue el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien en sus redes señaló: “Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro presidente Milei. Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Gracias Scott Bessent. Gracias Secretario Rubio“.

Y en otro posteo, agregó: “No se imaginan lo emocionante que fue la reunión”, acompañado por banderas argentinas.

Además de Caputo, participaron del encuentro Karina Milei -secretaria General de la Presidencia- y el canciller Gerardo Werthein. Y enfrente estaban Trump, Marco Rubio -secretario de Estado-, Scott Bessent -secretario del Tesoro y Susan Wiles, su jefa de Gabinete.

Uno de los primeros miembros del Gabiente en reaccionar fue el ministro de Defensa y candidato a diputado por Mendoza, Luis Petri, quien señaló: “EL ESFUERZO DE LOS ARGENTINOS EMPIEZA A DAR FRUTOS: NUESTRO PAÍS ESTÁ CAMBIANDO PARA SIEMPRE. El presidente de Estados Unidos respaldó de manera personal y contundente el rumbo económico que elegimos. Después de 100 años, la Argentina hace lo que corresponde y vuelve a ser respetada en el mundo. No es momento de aflojar. Que cada sacrificio valga la pena: la libertad avanza o la Argentina retrocede”.

A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni escribió un mensaje contundente, junto a una foto entre Trump y Milei: “Gran encuentro, gran momento. Fin“.

En tanto, la ministra de Seguridad y también candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, citó el posteo del mandatario estadounidense y escribió: "ALL IN en Argentina“.

También se sumaron dirigentes que trabajan en el área legislativa como la titular de la bancada libertaria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y cercana a Karina Milei, Pilar Ramírez, quien escribió en inglés: “Make Argentina Grate Again”.

El presidente del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Borboroni, quien posteó: “Que orgullo @JMilei y @KarinaMileiOk representando a Argentina en el mundo. Estamos en el lugar correcto una vez más. Consiguiendo todos los respaldos para que el país salga adelante. No hay que aflojar!”.

Además, escribieron mensajes el diputado Damián Arabia, uno de los nombres cercanos a Patricia Bullrich y el flamante legislador bonaerense y ex secretario de Culto, Nahuel Soteldo.

Este fuerte respaldo político tiene su correlato con el apoyo económico de los Estados Unidos a la Argentina, que exhibe la relación ideológica y personal entre Milei y Trump y ratifica la alianza estratégica entre ambos países.

El paso siguiente es que Bessent anuncie qué volumen tendrá el préstamo, y como se va a ejecutar acorde al calendario de vencimientos que enfrenta Argentina en los próximos 15 meses.

Uno de los primeros dirigentes opositores que se expresó tras la reunión, fue el senador nacional de la UCR Martín Lousteau, quien cuestionó al ministro de Economía en sus redes sociales.

“Es bueno tener un amigo prestamista con espalda: te rescata de los problemas en los que te metiste. Pero después tenés que resolverlos. El peligro es volverte un ludópata que debe cada vez más a prestamistas más poderosos. Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI. Te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de EE.UU. Quizás sea hora de dejar de apostar y empezar a arreglar también la economía de la gente, no solo la de los bonistas”, escribió.