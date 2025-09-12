Política

El Senado de EEUU podría confirmar a Peter Lamelas como embajador en la Argentina en la sesión del lunes

Se trata de un médico de origen cubano que es muy amigo de Donald Trump y que Javier Milei conoció durante una cena en Mar -a- Lago

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Javier Milei y Peter Lamelas
Javier Milei y Peter Lamelas durante la cena que compartieron en Mar -a- Lago

(Desde Washington, Estados Unidos) Peter Lamelas, un médico de origen cubano que es amigo personal de Donald Trump, sería confirmado como embajador de Estados Unidos en la Argentina durante la sesión del Senado convocada para el próximo lunes.

Lamelas conoció a Javier Milei durante una cena en Mar -a- Lago, organizada por el presidente de los Estados Unidos. Desde ese momento, el mandatario argentino y el próximo embajador americano están en permanente contacto.

El amigo personal de Trump tiene una posición crítica sobre las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en línea con la agenda geopolítica de la administración republicana.

“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos", enfatizó Lamelas cuando se presentó en el Senado para su audiencia de confirmación.

Además de cuestionar las dictaduras que regentean Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, el futuro embajador de Estados Unidos avanzó sobre China y su influencia en la Argentina y América Latina.

“El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo no solo con el Presidente, Gerardo Werthein, Luis Caputo, Santiago Caputo; sino con las demás provincias. Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Javier Milei con el objetivo de construir una mejor relación entre ambos países”, afirmó Lamelas antes los senadores que integran el Comité de Relaciones Exteriores.

Peter Lamelas durante su presentación en el Comite de Relaciones Exteriores de la Camara de Senadores de Estados Unidos

Lamelas es un médico de origen cubano, radicado en Estados Unidos desde su infancia. Su nombramiento constituyó una decisión sorpresiva, ya que Lamelas no tiene una trayectoria diplomática ni experiencia previa en política exterior.

Este movimiento político responde a la línea implementada por la administración Trump de designar embajadores cercanos o considerados afines, con antecedentes exitosos en actividades privadas.

“Embajador de los Estados Unidos en Argentina. Peter es un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble, mejor conocido por fundar la compañía de atención médica de urgencias más grande de Florida. Cuando era niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista y emigraron LEGALMENTE a los EEUU, comenzando desde cero y logrando el sueño americano”, posteó Trump en su red social para anunciar la designación de Lamelas.

Al instante de ese posteo, Lamelas replicó en su cuenta de X:

“Señor presidente, gracias por este increíble honor. El mundo lo ve claramente: Estados Unidos ha vuelto porque Donald J. Trump ha vuelto. Bajo su liderazgo, la relación entre Estados Unidos y Argentina alcanzará una grandeza sin precedentes. MAGA”, posteó Lamelas

Donald Trump y Peter Lamelas,
Donald Trump y Peter Lamelas, futuro embajador de Estados Unidos, junto a su esposa y el vicepresidente JD. Vance, durante un acto del partido Republicano

La relación entre Milei y Trump es óptima, y Lamelas llegará a Buenos Aires para profundizar los vínculos. El médico de origen cubano ya conoce las prioridades de Argentina y Estados Unidos en su relación bilateral.

La Casa Blanca tiene a Milei como su principal aliado en América Latina, ante una región fracturada por diferentes perspectivas ideológicas. Trump tiene diferencias con Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheimbaum (México), mientras que hay sintonía perfecta con el presidente de la Argentina.

En este contexto, las relaciones personales que ya tiene Milei con Lamelas contribuirán a fortalecer los vínculos entre Washington y Buenos Aires.

(Milei es) “un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un gobierno más pequeño y eficiente”, escribió Lamelas en X, tras conocer al presidente en Mar -a- Lago.

Su no hay cambios de última hora, el Senado confirmará la designación de Lamelas el próximo lunes. Y el futuro embajador llegaría a Buenos Aires en noviembre.

