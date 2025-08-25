Política

López Murphy: “Al episodio de las coimas el Gobierno no reaccionó como a todos los anteriores”

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el diputado nacional criticó la respuesta del Gobierno ante el episodio de las coimas, además propuso que los funcionarios entreguen sus dispositivos con sus contraseñas para facilitar las investigaciones judiciales

Guardar

El diputado nacional Ricardo López Murphy criticó la respuesta del Gobierno frente al escándalo por presuntos hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios y sostuvo que el Ejecutivo no actuó con la misma rapidez que en episodios anteriores. “Al episodio de las coimas el Gobierno no reaccionó como a todos los anteriores”, afirmó durante una entrevista en Infobae en Vivo.

La declaración se enmarca en un contexto de creciente tensión política y mediática, impulsada por una serie de denuncias que golpearon al oficialismo en las últimas semanas. Para López Murphy, el Gobierno mostró un comportamiento pasivo frente a los hechos. “Tengo que ser cuidadoso porque soy muy institucional, pero me asombra la demora que han tenido en contestar. Este Gobierno es de las redes y siempre nos ganaban en ese sentido”, expresó.

El dirigente de Republicanos Unidos también propuso medidas concretas para enfrentar el avance judicial sobre la gestión. “Si yo fuera Presidente, ordenaría que todos lleven sus dispositivos con sus contraseñas, para que la policía pueda entrar sin problemas. Eso simplificaría todo”, dijo. Y agregó: “Eso pasaría si está todo en orden”.

En esa línea, rechazó los argumentos que apuntan a la existencia de una operación política detrás del caso. “Acá hay que dejar todo de lado, que se piense que hay operaciones políticas y demás. Cristina decía que eran todas operaciones y pasaron más de 19 fiscales”, lanzó, en referencia a la ex presidenta.

Javier Milei junto a su
Javier Milei junto a su hermana Karina

Durante la entrevista, también hizo foco en la cercanía de los implicados con la administración actual. “Es una figura enormemente cercana a las autoridades, es claro que si grabó un audio de este tipo va a ser explosivo”, apuntó. Y completó: “Yo vi operaciones políticas en la historia de este país, hemos ido a elecciones y estos personajes nefastos de la política siempre aparecen”.

Frente a la posibilidad de que más funcionarios queden involucrados, López Murphy insistió en la necesidad de que el Ejecutivo imparta una directiva clara. “La actitud que hay que tener es la de ir a cooperar a la Justicia. Por eso digo que la instrucción debe ser la de colaborar al máximo y hacer lo que está en el protocolo”, sostuvo. “Lo que estoy sugiriendo es un título: cuál es la regla y la instrucción que debe dar el Gobierno para sus funcionarios. Una orden precisa y práctica”.

Consultado sobre el impacto del caso en la opinión pública, reconoció estar sorprendido. “No tengo una explicación de por qué esto entró en la gente de esta manera. Creo que probablemente, si el Gobierno hubiera reaccionado, era distinto, como en el caso de Pamela David con el reloj”, señaló.

López Murphy también hizo referencia a las consultas que recibe por parte de la ciudadanía, que abarcan desde lo económico hasta lo personal. “La gente me pregunta qué hacemos con los pesos, me preguntan de los escándalos que hay y también me burlan por San Lorenzo”, relató. Y recordó una conversación que mantuvo años atrás con el Papa Francisco, entonces cardenal: “Me decía que yo me quejaba mucho de la decadencia. Me decía que recuerde que a nosotros nos decían los santos y ahora nos dicen los cuervos”.

Ricardo López Murphy planteó que
Ricardo López Murphy planteó que el Gobierno debería impartir una orden precisa y práctica ante casos judiciales

Durante el reportaje, el diputado insistió en que las denuncias deben ser investigadas sin importar quién las presenta. “Si hay delito, hay que investigarlo, no importa quién lo denuncie, por más que sea otro delincuente”, afirmó. Y remató: “Eso marca que están golpeados, la piña les ha entrado”.

En cuanto a los caminos institucionales disponibles para esclarecer la situación, López Murphy se inclinó por una interpelación parlamentaria. “La mejor forma de meterse en este momento es la interpelación, como lo marca el artículo 71 de la Constitución. Creo que como diputado, la utilización del Congreso y la Oficina Anticorrupción, para despejar todo esto, es buena idea. Seguramente, por las experiencias anteriores, irá el Jefe de Gabinete”, adelantó.

Finalmente, al ser consultado sobre la situación económica, consideró que los indicadores financieros tampoco aportan señales positivas. “El riesgo país es un indicador muy potente y las señales no son buenas, como las tasas de los bonos. La señal es compleja”, concluyó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

La entrevista completa la podés encontrar en este enlace.

Temas Relacionados

Ricardo López MurphyKarina MileiJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei: “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”

El Presidente presentó a los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en un acto en Junín. Si bien no mencionó el caso de presuntas coimas en la ANDIS, lanzó fuertes críticas hacia el peronismo: “Si terminamos con el deficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”

Javier Milei: “El kirchnerismo se

Hugo Moyano pactó una tregua con su segundo en Camioneros y los dos serán reelegidos el 28 de noviembre

El líder sindical y Jorge Taboada superaron su conflicto y repetirán la dupla de conducción a nivel nacional que se elegirá hasta 2029. La fórmula para contener las rebeldías internas

Hugo Moyano pactó una tregua

Coimas en la ANDIS: Lugones estuvo en Casa Rosada para explicar cómo será la auditoría en el organismo

El ministro de Salud se reunió con Santiago Caputo y Guillermo Francos para ponerlos al tanto del proceso que iniciará en las próximas horas. El foco estará puesto en el programa Incluir Salud

Coimas en la ANDIS: Lugones

Tras el debate en la Legislatura, cuándo se votará la nueva Constitución de Santa Fe

La comisión redactora integrada por 18 convencionales y presidida por Joaquín Blanco trabaja sobre una reforma parcial, con sesiones abiertas y despachos parciales con vistas a la votación del 10 de septiembre

Tras el debate en la

Pidieron citar a Federico Sturzenegger al Congreso por las presuntas coimas en el área de Discapacidad

Lo pidió el diputado Eduardo Valdés, del Frente de Todos. Qué buscan que esclarezca el ministro de Milei

Pidieron citar a Federico Sturzenegger
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos recrean mil años de

Científicos recrean mil años de clima en 12 horas con una tecnología clave para prever eventos extremos

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo Julieta Makintach

Javier Milei: “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”

En medio de la volatilidad de las tasas y la pulseada con los bancos, el BCRA volvió a subir los encajes

Hugo Moyano pactó una tregua con su segundo en Camioneros y los dos serán reelegidos el 28 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos condenó la muerte

Estados Unidos condenó la muerte de un opositor nicaragüense bajo custodia: “Horrorizados por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega”

Bolivia revisará todas las detenciones preventivas del país tras protestas de presos que reclaman “trato igualitario”

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

Israel degradó sus relaciones diplomáticas con Brasil tras su negativa a aprobar un nuevo embajador

Francia está al borde de otra crisis política: el primer ministro se someterá a una moción de confianza

TELESHOW
Thiago Medina se sinceró ante

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”

Valentino Rossi, de soñar frente a un espejo a La Voz Argentina: “Desde sexto grado supe que quería vivir de la música”

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna