López Murphy: “Al episodio de las coimas el Gobierno no reaccionó como a todos los anteriores”

El diputado nacional Ricardo López Murphy criticó la respuesta del Gobierno frente al escándalo por presuntos hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios y sostuvo que el Ejecutivo no actuó con la misma rapidez que en episodios anteriores. “Al episodio de las coimas el Gobierno no reaccionó como a todos los anteriores”, afirmó durante una entrevista en Infobae en Vivo.

La declaración se enmarca en un contexto de creciente tensión política y mediática, impulsada por una serie de denuncias que golpearon al oficialismo en las últimas semanas. Para López Murphy, el Gobierno mostró un comportamiento pasivo frente a los hechos. “Tengo que ser cuidadoso porque soy muy institucional, pero me asombra la demora que han tenido en contestar. Este Gobierno es de las redes y siempre nos ganaban en ese sentido”, expresó.

El dirigente de Republicanos Unidos también propuso medidas concretas para enfrentar el avance judicial sobre la gestión. “Si yo fuera Presidente, ordenaría que todos lleven sus dispositivos con sus contraseñas, para que la policía pueda entrar sin problemas. Eso simplificaría todo”, dijo. Y agregó: “Eso pasaría si está todo en orden”.

En esa línea, rechazó los argumentos que apuntan a la existencia de una operación política detrás del caso. “Acá hay que dejar todo de lado, que se piense que hay operaciones políticas y demás. Cristina decía que eran todas operaciones y pasaron más de 19 fiscales”, lanzó, en referencia a la ex presidenta.

Durante la entrevista, también hizo foco en la cercanía de los implicados con la administración actual. “Es una figura enormemente cercana a las autoridades, es claro que si grabó un audio de este tipo va a ser explosivo”, apuntó. Y completó: “Yo vi operaciones políticas en la historia de este país, hemos ido a elecciones y estos personajes nefastos de la política siempre aparecen”.

Frente a la posibilidad de que más funcionarios queden involucrados, López Murphy insistió en la necesidad de que el Ejecutivo imparta una directiva clara. “La actitud que hay que tener es la de ir a cooperar a la Justicia. Por eso digo que la instrucción debe ser la de colaborar al máximo y hacer lo que está en el protocolo”, sostuvo. “Lo que estoy sugiriendo es un título: cuál es la regla y la instrucción que debe dar el Gobierno para sus funcionarios. Una orden precisa y práctica”.

Consultado sobre el impacto del caso en la opinión pública, reconoció estar sorprendido. “No tengo una explicación de por qué esto entró en la gente de esta manera. Creo que probablemente, si el Gobierno hubiera reaccionado, era distinto, como en el caso de Pamela David con el reloj”, señaló.

López Murphy también hizo referencia a las consultas que recibe por parte de la ciudadanía, que abarcan desde lo económico hasta lo personal. “La gente me pregunta qué hacemos con los pesos, me preguntan de los escándalos que hay y también me burlan por San Lorenzo”, relató. Y recordó una conversación que mantuvo años atrás con el Papa Francisco, entonces cardenal: “Me decía que yo me quejaba mucho de la decadencia. Me decía que recuerde que a nosotros nos decían los santos y ahora nos dicen los cuervos”.

Durante el reportaje, el diputado insistió en que las denuncias deben ser investigadas sin importar quién las presenta. “Si hay delito, hay que investigarlo, no importa quién lo denuncie, por más que sea otro delincuente”, afirmó. Y remató: “Eso marca que están golpeados, la piña les ha entrado”.

En cuanto a los caminos institucionales disponibles para esclarecer la situación, López Murphy se inclinó por una interpelación parlamentaria. “La mejor forma de meterse en este momento es la interpelación, como lo marca el artículo 71 de la Constitución. Creo que como diputado, la utilización del Congreso y la Oficina Anticorrupción, para despejar todo esto, es buena idea. Seguramente, por las experiencias anteriores, irá el Jefe de Gabinete”, adelantó.

Finalmente, al ser consultado sobre la situación económica, consideró que los indicadores financieros tampoco aportan señales positivas. “El riesgo país es un indicador muy potente y las señales no son buenas, como las tasas de los bonos. La señal es compleja”, concluyó.

