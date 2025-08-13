Política

El Gobierno quiere aplacar la ofensiva de las provincias y presentó una propuesta para repartir fondos

En Diputados, los libertarios firmaron un dictamen de minoría junto con el PRO del proyecto de los ATN. Los gobernadores Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego, de Mendoza y San Juan, acompañaron a través de sus alfiles

David Cayón

Por David Cayón

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto

El proyecto de los gobernadores para repartir de forma automática los Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) obtuvo dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda. El despacho de mayoría, que impulsa el texto que llegó con media sanción del Senado, tuvo el apoyo de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Innovación Federal y Encuentro Federal. Pero hubo otro del Frente de Izquierda y un tercero del PRO y de LLA.

La novedad fue que el texto del oficialismo no plantea un rechazo total del proyecto sino que propone otra forma de reparto de los fondos. Fue interpretado como un intento del Gobierno de abrir una negociación con las provincias.

“El Gobierno lo hace para contener a los que ya son aliados del Gobierno”, opinó un referente del peronismo.

Al finalizar la comisión, el proyecto que llegó con media sanción del Senado gracias al respaldo de todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad obtuvo el dictamen de mayoría con 27 firmas.

El dictamen de minoría que responde al oficialismo quedó con 15 firmas que pusieron los diputados de LLA, el PRO, el cornejista Lisandro Nieri y la sanjuanina Nancy Picón que responde a Marcelo Orrego. A esto se le suman un dictamen de minoría de la Coalición Cívica con una firma y otro del Frente de Izquierda también con una firma.

Aunque el despacho estaba asegurado por la cantidad de firmas, lo que todos miraban es qué diputados estaban presentes y cuáles ausentes. Con muchas ausencias del PRO, de la UCR y de LLA, la atención estuvo puesta en aquellos que responden directamente a los gobernadores.

Una ausencia que llamó la atención fue la del cordobés Ignacio García Aresca que responde al gobernador Martín Llaryora, uno de los que conforman el nuevo bloque de gobernadores y que se está mostrando cada vez más enfrentado a la Casa Rosada.

Gobernadores reunidos en el CFI

Uno que llegó tarde fue Lisandro Nieri, radical y hombre que responde al gobernador mendocino Alfredo Cornejo -que firmó el pedido de proyecto- pero que se ha mostrado cercano a los requerimientos de la Casa Rosada. Lo llamativo fue que mientras Cornejo empujó junto a los gobernadores el proyecto que obtuvo el dictamen de mayoría, su diputado acompañó el de minoría que presentaron el bloque de La Libertad Avanza y el PRO.

También hubo un cambio de diputados frente al temor de no llegar a tiempo para la comisión en el bloque Democracia. Jorge Rizzotti de Jujuy fue reemplazado en la comisión por Marcela Coli. Finalmente ambos estuvieron presentes para evitar las especulaciones.

La presencia que llamó la atención fue la de la catamarqueña Silvana Ginocchio que responde al gobernador de Jujuy, Raúl Jalil. Los diputados catamarqueños suelen tener “vuelo propio” dentro del bloque de Unión por la Patria por lo que la presencia de la pareja del gobernador en la comisión fue tomado como una señal del gobernador respecto del posicionamiento de Jalil.

Un dictamen libertario

A pesar de que en los bloques de la oposición esperaban un dictamen de rechazo, los libertario y el PRO sorprendieron con uno que en realidad presenta un cambio: los ATN no distribuidos durante el período fiscal se pagarán a las provincias “de forma mensual” una vez terminado el ejercicio.

Para eso incorpora un artículo que señala que “los recursos remanentes de distribución de cada ejercicio fiscal que fueran ingresados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias creado por el artículo 3º inciso d) de la Ley 23.548 serán redistribuidos de conformidad con las previsiones de los artículos 3º y 4º de dicha norma, considerando los porcentajes reconocidos a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del artículo 8° de la misma".

Por último, establece que la redistribución “procederá una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron” e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma a “adherir al presente artículo”.

