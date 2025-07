La Casa Rosada sigue con atención al nuevo frente electoral de gobernadores y planea confrontarlos

Javier Milei saluda a Nacho Torres durante el acto que se celebró en Tucumán por el Pacto de Mayo (Nicolás Nuñez)

A última hora del miércoles 30 de julio, un grupo de gobernadores decidió jugar fuerte en términos políticos, al anunciar la conformación de un frente electoral para competir en octubre a nivel nacional, en un espacio desligado del kirchnerismo y del gobierno nacional. “Un grito federal” es la consigna que aglomeró a esta decisión, que por ahora contó con cinco mandatarios provinciales y busca sumar mayor volumen.

Quienes comunicaron la decisión fueron los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut). Ante todo, este frente se constituyó como un frente con diferentes ideologías: los dos primeros son peronistas, los dos siguientes radicales y el último del PRO.

En todo caso, la matriz común de todos ellos parece ser la oposición a las políticas de ajuste de la administración de Javier Milei hacia las provincias; aunque hacen la salvedad de que buscan “contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”.

La mayoría de los referentes provinciales de La Libertad Avanza no se esperaba esta jugada política. “Se entiende con el diario del lunes, pero no había demasiados indicios”, afirma uno de ellos que conoce muy bien a su gobernador. En la Casa Rosada y en los sectores de influencia del oficialismo hay lecturas diferentes.

Por un lado, están quienes marcan que el escenario no cambia demasiado a partir de esta decisión de los gobernadores.

“Si lo vemos hasta ahora, la mayoría de los gobernadores no podía ir al kirchnerismo ni tampoco a La Libertad Avanza por sus acuerdos provinciales, su gobernabilidad local o la forma en la que llegaron al poder”, explica un importante estratega de la Casa de Gobierno.

Es por eso que le dan un margen de “razonabilidad” a este anuncio que ocurrió en las últimas horas. “Y eso no es necesariamente malo para el Gobierno”, agrega. En rigor, algunos apuestan a que este anuncio de los cinco gobernadores les permita encasillarlos en contraposición con el Gobierno bajo la misma denominación con la que se refieren al kirchnerismo: el “Partido del Estado”, que es el recurso que utilizan los libertarios para referirse a todos los sectores políticos que disienten de alguna manera con la hoja de ruta de Javier Milei.

Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir

Esta mañana ya hubo algunos intercambios entre los principales responsables de la comunicación libertaria. Eso se tradujo en la publicación que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Hay un sector que sigue sin comprender el verdadero poder del superávit fiscal”, posteó en su cuenta de X bien temprano.

Por otro lado, esta presentación electoral hecha por un grupo de gobernadores podría venir acompañada de una hostilidad mayor a la que ya venían recibiendo varios de ellos y con discursos más severos. “Quieren jugar a la suya y se juntan a pedir plata. No se están juntando por un motivo real. Se están juntando por miedo. Más que un frente electoral es un tren fantasma”, dice un titular provincial de La Libertad Avanza, uno de los más talibanizados.

En clave territorial, hay quienes marcan que no cambia en absoluto el escenario que ya se venía planteando. Es que, en rigor, cada gobernador va a seguir manejando la alianza de su propio distrito. Si quedasen actores que no eligieron entre el oficialismo local o La Libertad Avanza, los incentivos para unirse debería ir en función de cómo podría performar cada espacio, y pareciera que el anuncio de “las fuerzas del centro” no sería determinante. “Si alguien se quería ir para un bando, ya lo había decidido antes de este anuncio”, explica un funcionario libertario.

“No creo que vaya a cambiar nada más allá del ‘espíritu de cuerpo’ que pueda tener el tema. Esto es más un mensaje para el círculo rojo de que van a conformar un frente y que van a tomar ciertas decisiones”, concluye un asesor vital del Gobierno.

Los responsables de LLA de muchos de estos distritos tienen una misma lectura: de que hay una actitud defensiva de parte de estos gobernadores con vistas al 2027. Se perciben como inevitables ganadores en las elecciones generales de octubre y creen que sacar las reformas laboral e impositiva el año próximo ayudará a cimentar la base de la reelección de Milei, con un posible correlato en tener buenos números para disputar gobernaciones.

“Si se da el paso a paso que buscamos, está claro que les vamos a ir con toda a ganarles en las provinciales”, agrega alguien que quiere ser el sucesor de un importante gobernador.

Pullaro, Llaryora, Torres, Sadir y Vidal configuran un polo de gobernadores que -en mayor o en menor medida- han dado muestras de colaboración con la Casa Rosada, pero que progresivamente comenzaron a marcar serias diferencias con el Gobierno. Un punto medio entre los colaboracionistas puros y quienes muestran intransigencia.

Hasta ahora La Libertad Avanza compitió en elecciones provinciales solo con Pullaro y con Sadir. Al mirar el recuento global, en ambas ocasiones salieron victoriosos los radicales; y desde las delegaciones libertarias de ambos distritos afirman que hay un poder local fuerte con Unidos y Jujuy Crece, respectivamente. Aun así, la elección nacional tiene lógicas diferentes y en 2023 LLA mostró fortaleza pese a haber tenido resultados paupérrimos en las provinciales.

Coincidentemente, ninguna de estas provincias que se anunciaron en este frente deben disputar cargos a senadores nacionales, tal vez los cargos que más les interesan a la Casa Rosada, debido a que es el ámbito donde tienen más debilidad como bloque (solo 6 bancas de 72).

El Gobierno tendrá acuerdos de alianza con solo tres gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); es decir, dos radicales y uno del PRO. En todas ellas se ponen en disputa representantes para la Cámara Alta. Además de la alianza con el PRO bonaerense, existe la posibilidad de que esta fuerza se anexe en otras provincias como Tierra del Fuego, pero en este último caso no implicará dar lugares en las listas.