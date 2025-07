"No pueden seguir mirando para otro lado", dijo Sáenz

Gustavo Sáenz reclamó a Nación la reparación urgente de rutas nacionales en Salta: “No pueden seguir mirando para otro lado” Durante una recorrida por el interior de la provincia, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación ante el estado actual de las rutas nacionales que cruzan el norte argentino. En diálogo con la prensa, solicitó al Gobierno nacional que avance con las obras comprometidas y atienda el marcado deterioro de la infraestructura vial en la región. Según puntualizó, la situación afecta la conectividad, la seguridad y el acceso a servicios básicos de la población. “Siempre hablamos de que se salvan vidas en los hospitales, pero en las rutas también se salvan vidas cuando están en condiciones”, sostuvo el mandatario provincial. De acuerdo con lo informado por la prensa local, Sáenz remarcó la importancia de la seguridad vial como herramienta para reducir accidentes y mejorar la calidad de vida.

Exigencia a la Nación por obras paralizadas

Sáenz subrayó que muchas de las obras detenidas sobre las rutas nacionales corresponden a la responsabilidad exclusiva de Nación y no de la provincia. “Esas obras no están en condiciones y no son de la Provincia, son de la Nación. No pueden seguir mirando para otro lado”, declaró el gobernador, en declaraciones recogidas por medios locales. Esta demanda se suma a su insistencia sobre el compromiso pendiente del Estado nacional en materia de infraestructura vial. De acuerdo con la cobertura de la prensa provincial, el mandatario reiteró su reclamo respecto de una política con mirada federal en infraestructura. “No puede ser que sigamos relegados por el solo hecho de vivir en el norte”, advirtió, haciendo un llamado directo al Gobierno nacional: “Es hora de que el Gobierno nacional empiece a mirar al norte”.

Debate sobre salud para extranjeros no residentes

En otro tramo del recorrido, Sáenz defendió la implementación del cobro del sistema de salud a extranjeros no residentes, medida que, según el gobernador, permitió ahorrar recursos y reinvertirlos en equipamiento para los salteños. “Había muchos vivos que venían a hacer ‘tours de salud’ y ocupaban camas y turnos que les correspondían a los salteños”, afirmó. Al mismo tiempo, aclaró que la atención sanitaria en situaciones de emergencia está garantizada para todas las personas, sin importar la nacionalidad: “Nosotros no dejamos morir nunca a nadie en la puerta de un hospital. Primero está la vida. Después vemos cómo se cobra”. Según destacó la prensa provincial, Sáenz calificó esta medida como una decisión “valiente y necesaria”, reafirmando la prioridad de los recursos para los habitantes de Salta. Además, el gobernador agradeció el respaldo recibido por legisladores e intendentes de distintos partidos hacia esta política.

"No dejamos morir nunca a nadie. Después vemos cómo se cobra", agregó el gobernador de Salta

Avances en la federalización de la salud y mensaje a la dirigencia política

El gobernador confirmó que cada peso ahorrado en salud será reinvertido en el sistema provincial. “Si era de la salud, vuelve a la salud”, sostuvo Sáenz ante los medios. Anunció la habilitación de nuevos centros de salud especializada en el interior provincial, incluyendo Cafayate, Joaquín V. González, Tartagal, Orán, la Capital y un próximo centro en General Güemes. Estos avances forman parte de la estrategia para federalizar los servicios sanitarios y garantizar cobertura en toda la provincia. Finalmente, Sáenz convocó a todos los sectores políticos a “seguir apostando a una Salta con igualdad de oportunidades en salud, educación y seguridad”, resaltando la necesidad de “fuerza y unidad para enfrentar los tiempos difíciles” que atraviesa el país. “No pueden seguir mirando para otro lado”, sintetizó el gobernador, haciendo hincapié en la urgencia de respuestas desde el Gobierno nacional para el desarrollo y el bienestar de la población salteña.