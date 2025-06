Francisco Paoltroni, segundo en las elecciones de Formosa, exigió la intervención de la provincia

Francisco Paoltroni en Infobae en Vivo

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, lanzó duras críticas contra el régimen político de su provincia tras quedar en segundo lugar como candidato del Frente Amplio Formoseño en las recientes elecciones.

“La República está muerta en Formosa hace mucho tiempo. Aquí no existe la ciudadanía, son habitantes secuestrados”, afirmó Paoltroni en diálogo con Infobae en Vivo, donde reclamó que el Gobierno nacional intervenga la provincia ante la avanzada del gobernador Gildo Insfrán para reformar la Constitución y perpetuarse en el poder.

“Al pueblo lo llevan a votar, le ponen en el bolsillo lo que tienen que meter en el sobre y le entregan una bolsa de mercadería. Nadie asume sus responsabilidades y eso hace que la República siga muerta”, enfatizó con crudeza el legislador.

Estas declaraciones fueron realizadas durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. El contexto estuvo marcado por las elecciones en las que Insfrán, máxima figura del PJ local, volvió a imponerse, consiguiendo además el respaldo de los convencionales constituyentes que buscarán habilitar su reelección indefinida.

Pese a los esfuerzos de Paoltroni y la oposición, el oficialismo provincial mantiene el control político casi absoluto, amparado —según Paoltroni— en el clientelismo, la falta de controles reales y la ausencia de alternancia.

Apenas 24 horas después de la derrota electoral del Frente Amplio Formoseño, Paoltroni hizo un crudo diagnóstico sobre la situación institucional, social y económica en Formosa, apuntando directamente contra el sistema que, a su entender, “secuestra a la población” y perpetúa la desigualdad: “En Formosa no hay República. Lo dice la Constitución, artículo 5.º: debe garantizarse la forma republicana de gobierno. Pero todo sigue igual porque nadie le exige nada al gobernador —que recibe coparticipación nacional— y logra que el pueblo esté secuestrado con pobreza estructural”, disparó.

Según el senador, mientras la pobreza se utiliza como método de control social, “ni siquiera existe real ciudadanía, la gente va a votar porque la llevan y le dicen qué poner en el sobre, a cambio de una bolsa de mercadería”.

Ante la consulta de los conductores sobre qué esperan concretamente del Gobierno nacional y el Congreso, Paoltroni no titubeó: “Hay que intervenir la provincia”. Precisó, además, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incurrió en un error al argumentar que no había mayoría para una intervención. “No se necesitan dos tercios, es por mayoría simple. Es una decisión del Presidente de la Nación”, sentenció, instando al Ejecutivo a asumir la responsabilidad. “Intervienen Formosa y se termina esto”, remarcó.

Paoltroni profundizó al afirmar que “la alternancia en el poder y la división de poderes no existen” desde hace años, calificando al mandatario provincial como “un gobernador ilegítimo” tras la última reelección. “Ya lo dijo la Corte Suprema: tenemos un gobernador ilegítimo. Léanse el fallo de la Corte, por favor. Incluso el voto del juez Rosen dice que, además de ilegítimo, es ilegal, porque Insfrán no podría haber sido candidato en 2023”, explicó el senador, sosteniendo que existe un aval judicial para avanzar con la intervención.

El resultado de las elecciones provinciales celebradas en Formosa dejó al Frente Amplio Formoseño con apenas dos concejales, un dato que, según Paoltroni, es el resultado directo de la fragmentación opositora: “Se perdieron los pocos concejales porque la oposición se dividió. Lo dije antes de las elecciones: debíamos ir todos juntos. Así, el partido presidencial salió debilitado, y nuestra única intención es recuperar la República en la provincia de Formosa”.

Consultado sobre las herramientas judiciales disponibles, Paoltroni fue tajante: “No se puede hacer más nada, porque Insfrán controla la mayoría de diputados y de convencionales. La República está muerta, métanselo en la cabeza. El Congreso y el Ejecutivo nacional no pueden hacerse los tontos”.

Esta ausencia de alternativas lleva al legislador a insistir en la necesidad de una intervención federal como única salida institucional. Sobre las denuncias históricas de irregularidades electorales, el senador y empresario rural recordó su largo recorrido luchando contra el sistema formoseño: “¿Te parece que se ha hecho poco? Yo vendí dos campos, financié cuatro campañas. Expuse la realidad en todos los medios nacionales. Se logró el fallo de la Corte Suprema porque el hijo de Insfrán no llegó a la Corte”, puntualizó. “Banco de mi bolsillo toda esta campaña”.

En otro tramo de la entrevista, se abordó el papel del empleo público como herramienta de control y disciplinamiento social. Paoltroni distinguió que ese sector “todavía tiene algo de ciudadanía, obra social, aportes jubilatorios”, pero remarcó el drama de la pobreza estructural: “El problema es la pobreza estructural. El recambio generacional no existe porque los jóvenes ya se fueron de la provincia; la mitad de nuestros fiscales de hace dos años ya no están en Formosa. Se fueron buscando oportunidades”, lamentó.

La migración masiva quedó expuesta con cifras contundentes: “En 30 años, se fueron 120.000 formoseños. Los chicos que cursan los últimos años del secundario ya están pensando adónde se irán. En Chubut y Formosa tenemos poblaciones similares, pero Chubut tiene 100.000 empleos privados y Formosa solo 20.000; de los cuales, 10.000 son de empresas vinculadas a políticos oficialistas”, aseguró Paoltroni.

Uno de los focos más discutidos durante la conversación con los periodistas de Infobae en Vivo fue el mecanismo de coerción electoral que denunciaría la oposición. El propio Paoltroni lo expresó sin rodeos: “La gente vota para poder comer, es así de triste”.

Según describió, los ciudadanos “meten en el sobre lo que les dan en la mano a cambio de llevarlos y traerlos a votar, con una bolsa de mercadería”, en una práctica naturalizada. Los periodistas mencionaron videos virales donde punteros oficialistas explicaban cómo entregar bolsas de comida a cambio del voto y la exigencia del troquel electoral, algo que Paoltroni calificó de “burla al sistema democrático” y “coreografía vacía”.

El senador también expuso la situación de las comunidades indígenas, a las que identificó como “secuestradas” por la ausencia absoluta de conciencia ciudadana y por la necesidad. “No hay pensamiento crítico, no hay ciudadanía. Votan por hambre, ni siquiera se movilizan por sus medios”, relató.

Respecto al empresariado local, Paoltroni consideró que “no hay alternativa para el sector privado independiente”, ya que “en Formosa, si enfrentás al poder, te destruyen”. Aseguró llevar años enfrentando obstáculos, entre ellos el acceso al derecho básico de la energía: “Hace cuatro años tengo el planteo por la energía en la Corte Suprema. El Estado maneja la energía, el agua, la justicia y la salud: controla absolutamente todo”, denunció.

El propio Paoltroni, lejos de mostrarse vencido, enfatizó el liderazgo ejercido por su espacio en la reciente elección, asegurando que “lideraron ampliamente el voto libre” en la provincia, e insistió en que la única forma de romper la trampa política fue, es y será la intervención federal.

En el cierre de la entrevista realizada en el programa de la mañana de Infobae en Vivo, Paoltroni reiteró su convicción: “Esta trampa solo se rompe cumpliendo con los deberes de los legisladores nacionales y del Ejecutivo nacional. Si no se interviene, nada cambiará. La gente seguirá migrando, la oposición dividida y la República muerta en Formosa”.

