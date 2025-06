Formosa: La Libertad Avanza tendrá dos propuestas para enfrentar a Gildo Insfrán en las elecciones provinciales

La Libertad Avanza tendrá dos propuestas para enfrentar al gobernador Insfrán

El partido del presidente tendrá dos propuestas provinciales en el cuarto oscuro del 29 de junio. Un sublema llevará como denominación “Las Fuerzas del Cielo”. Su referente es el presidente de LLA Formosa, Esteban López Tozzi. El otro será “Despertando leones”, cuya figura principal es Héctor Brizuela, titular del PAMI en la provincia.

Cada una de estas listas tiene una propuesta para renovar 15 de las 30 bancas en la Legislatura unicameral formoseña y elegir los 30 convencionales que se abocarán a la reforma total de la Constitución. La cita será el domingo 29 de junio. Ese día también se votarán ediles en varias localidades.

“En términos generales, llegamos a las elecciones muy esperanzados. Somos una fuerza nueva, compuesta por un equipo nuevo”, dijo López Tozzi a Infobae.

“La gente está muy entusiasmada con nuestro espacio y nuestra propuesta”, coincidió Brizuela.

Proyecciones

Las expectativas de LLA formoseña pasan por lograr colar “al menos dos diputados provinciales”, consignó el presidente del partido. En la Constituyente, en tanto, aspiran a que todo el arco opositor supere al bloque del PJ que responderá al gobernador Gildo Insfrán.

Esto se debería a un quiebre en la estructura que gobierna Formosa desde 1995. “Hay un vox populi de que los intendentes peronistas le pondrán un freno a Gildo cortando boleta en la categoría convencionales. En la dirigencia política se empezó a notar el hartazgo. Insfrán comenzó a fogonear una «pyme familiar» en el poder. Esto desencantó a todos los caudillos”.

“Hoy (el mandatario) no solo tiene problemas con LLA, que es una fuerza creciente que alcanza un 43% de intención de voto, sino también con los dirigentes (del PJ) más veteranos son los que se le están rebelando”, por ser corridos del escenario de poder por la familia del Gobernador.

Además, la pretensión es colocar ediles “en 10 de las 20 localidades” que renuevan su Concejo Deliberante, indicó López Tozzi.

Por su parte, el titular del PAMI formoseño resaltó que LLA tendrá un buen esquema de fiscalización en los 266 centros de votación habilitados para que voten los 488 mil empadronados.

“Estaremos muy enfocados ese día. Pusimos un gazebo en Formosa y la gente se va a anotar de forma voluntaria para ser fiscales. Ayer un chico que se acercó había venido caminando desde un barrio”, ilustró.

“La sociedad estará pendiente de lo que pase ese día”, subrayó.

De igual manera, ser oposición en Formosa no es fácil. “Es una tarea compleja - reseñó Brizuela - Sabemos que esto no es para «blanditos». Armar listas fue todo un tema. Los postulantes reciben aprietes de muchos lados. En forma individual, acompañan los ideales de Milei. Pero la familia a veces le dice «me llamó el intendente y me apretó». Esto es una revolución silenciosa. Vamos despacito pero con el rumbo bien marcado”.

El futuro libertario en Formosa

En cuanto a la estructura partidaria, López Tossi sostuvo que está “muy bien consolidada. Ingresó un intendente, Atilio Basualdo (Las Lomitas), candidato a constituyente”.

En esa línea, aventuró que podría haber una confluencia del voto opositor hacia la boleta de LLA. La razón es que los que se presentaron al comicio por otra fuerza “son los mismos de siempre. Son quienes hace 30 años vienen siendo cómplices del modelo Insfrán. Están en un manto de quietud y no se mueven por la sociedad. El hartazgo de la gente está centrado en lo que la oposición no hace para vencer a Gildo. En eso ganamos terreno”, precisó.

El espacio libertario aprovechará el sistema de sublemas para sumar votos a través de dos propuestas

En los últimos años “los opositores se han manejado con mucha comodidad en los 6 ó 7 puestos que les quedan en la Legislatura. Su trabajo era ser oposición, no pelear por el poder ni mejorar la situación de los formoseños”, resaltó.

Que haya dos sublemas de LLA es una cuestión funcional. “Es la utilización de la ley de lemas. Jugamos con las reglas de Gildo. Él la instauró hace mucho tiempo (menos para la gobernación). Eso lo beneficia. Pero tener dos listas significa poder capitalizar una mayor cantidad de votos”.

La ley de lemas vigente establece que el sublema más votado suma el de los demás del mismo espacio.

“Hay una propuesta que representa el voto duro de Javier Milei, que lo encarnamos nosotros. Y otro más moderado en la otra lista”, evaluó Tozzi López.

Al respecto, Brizuela precisó: “Nos estamos encontrando diferentes vertientes. Con los mismos ideales pero distintas formas. Con dos listas le damos al formoseño la oportunidad de que nos acompañen todos. La gran mayoría de nosotros viene del sector privado. Hacemos política por primera vez y eso genera que tengamos que encontrarnos en el camino, en el transitar”, graficó.

De allí que ambos espacios hablen de unidad tras las elecciones del domingo. “El que pierda deberá acompañar. La relación entre nosotros es bastante fluida. De hecho, estuve repartiendo las boletas de la otra lista hace unos días”, apuntó el presidente de LLA.

El día después de la elección “imagino un escenario donde podamos tener fuerza propia dentro de la provincia y no depender de la voz de otros opositores”.

Brizuela subió la apuesta y arriesgó: “De cara al 2027, estaremos con otro músculo. Esta es nuestra primera elección. Después, seguiremos transitando y construyendo. Tenemos demasiado para hacer. Formosa está en un atraso importante y debemos trabajar todos a fin de liberar las fuerzas productivas”.

Las segundas marcas

Con respecto a los espacios que quieren colgarse del fenómeno Javier Milei, López Tozzi precisó: “Es algo que difícilmente se pueda evitar. Son los personalismos los que imperan. Hay opositores que están tratando de carroñear la situación. Nosotros nos abloquelamos y generamos información para que el electorado no se confunda”.

El titular del PAMI, por su lado, consignó que el senador Francisco Paoltroni, uno de los que se presenta libertario, pero como parte de un armado que incluye a la UCR y al PRO, “no tiene construcción real en el territorio. En todo el año hizo muy poco por Formosa”.

“Nuestro espacio es el que representa la puesta en ejecución del programa de Javier Milei, el que lleva la política al barrio, a la calle. Todas las «segundas marcas» (de LLA) terminan siendo videos de TikTok. La gente no logra entenderlos ni conectar con ellos”, acotó.

“La política es el arte de lo posible. Y se hace de abajo hacia arriba. Eso lo plantea Milei. Hay que terminar con la casta, que se atribuye ser la dueña de la verdad. Los políticos creen que son más importantes que la gente que los votó”, concluyó Brizuela.