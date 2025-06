Manuel Adorni habló sobre el conflicto con el Hospital Garrahan: “Estamos en contra de los ñoquis”

Manuel Adorni (Gustavo Gavotti)

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al conflicto en el Hospital Garrahan con los médicos residentes por la disputa salarial. En ese sentido, señaló que desde el Gobierno están “en contra de los ñoquis” y defendió la labor de los profesionales.

Los residentes, quienes habían iniciado un paro en reclamo de mejores condiciones salariales, decidieron levantar la medida de fuerza esta tarde y retomar sus actividades en el centro de salud. Esta decisión se produjo en un contexto tenso, marcado por denuncias de amenazas y un inminente endurecimiento en las relaciones entre ambos lados del conflicto.

Adorni se expresó en torno a esta problemática, destacando que “no hay ninguna amenaza” relacionada con el reclamo de los médicos. Según el flamante legislador porteño, el Ejecutivo no se opone a los profesionales de la salud, sino a aquellos que denominó como “ñoquis”, aludiendo a personas que perciben un salario sin cumplir efectivamente con sus funciones laborales. “Quien esté a favor de los ñoquis, está en contra nuestro”, subrayó.

Los residentes del Hospital Garrahan levantaron el paro, pero denunciaron amenazas (Maximiliano Luna)

El levantamiento del paro por parte de los residentes fue confirmado por fuentes del Ministerio de Salud. En ese sentido, precisaron que los profesionales han retomado sus puestos, específicamente en las áreas de guardia del hospital, reafirmando su compromiso con la atención médica.

“Por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del Hospital Garrahan retoma su actividad laboral en forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha”, comunicaron desde la Asamblea de Residentes al Consejo del nosocomio.

La postura de los médicos se conoció poco antes de una manifestación prevista para el jueves hacia la sede del Ministerio de Salud, donde pretendían continuar visibilizando su causa.

En paralelo, la administración del Hospital informó a sus residentes mediante un correo electrónico que podrían enfrentar sanciones si persistieran las medidas de fuerza. Este aviso mencionaba posibles penalizaciones que incluían desde descuentos en los salarios hasta la pérdida de la regularidad de la pasantía o la desvinculación directa.

El conflicto original surgió cuando desde la cartera sanitaria ofrecieron un incremento en el bono de $300.000 pesos, sumando a una remuneración total de $1.300.000 pesos a partir de julio, propuesta que fue rechazada por los residentes.

Los profesionales piden que el bono que ofreció el Gobierno sea parte de su sueldo (Maximiliano Luna)

Es que los médicos argumentaron que el bono no era remunerativo y, por tanto, no se vería reflejado en su recibo de sueldo como un ingreso permanente. Esto implica que no influiría en aportes jubilatorios ni en el cálculo del aguinaldo, manteniendo su salario efectivo en $797.000 pesos.

En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional en todos los hospitales a partir de las 00 de este jueves.

“El Gobierno no tiene ninguna intención de resolver el conflicto del Garrahan. Por lo tanto, desde ATE decimos que vamos a nacionalizar la protesta del Garrahan. Hemos decidido lanzar un paro nacional en todo el sector de salud a partir de las 0 horas de esta noche”, manifestó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, en declaraciones a TN.

En sus redes sociales, el dirigente profundizó: “Si piensan que van a cansarnos, se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. ¡Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran!“.

El correo completo

A los residentes profesionales médicos del Hospital Garrahan. Tal como se les informó, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan ha decidido destinar recursos propios de esta institución para mejorar los ingresos que perciben durante su trayecto formativo en el establecimiento.

Esta medida es el resultado de la gestión desarrollada en los últimos meses, orientada a optimizar los recursos del hospital y, en consecuencia, mejorar las condiciones de los profesionales.

Correo enviado por el Consejo de la Administración del Hospital Garrahan a los médicos residentes

Desde el primer momento, este Consejo ha demostrado su voluntad de diálogo, razón por la cual no se aplicaron sanciones ante la interrupción del normal desarrollo de las tareas de los profesionales.

No obstante, consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada antes de ayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro.

El hospital debe retomar su normal funcionamiento, ya que lo que realmente importa es la salud y la atención de nuestros niños.