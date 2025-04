El Gobierno proyecta un virtual empate con Santoro en CABA y relega a Larreta y Lospennato: “Los dos del PRO”

Adorni, Lospennato, Santoro, Larreta y Marra, los principales contendientes

Roto el vínculo en la Ciudad de Buenos Aires con Mauricio y Jorge Macri, en el Gobierno redoblan la apuesta y aseguran que según las proyecciones que manejan, “las dos versiones del PRO”, por Silvia Lospennato y Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires), pelearán por el tercer y cuarto lugar. Mientras que, siempre según sus guarismos, el candidato violeta, Manuel Adorni, el candidato de Javier Milei, disputa el primer puesto con el líder del progresismo, Leandro Santoro.

“Esta elección se juega entre el kirchnerismo y nosotros”, dijeron entre señales de total confianza muy cerca del Presidente, cuando falta poco más de tres semanas para los comicios del 18 de mayo. Niegan que las repetidas apariciones de Milei con Adorni para apuntalarlo y asociarlo con su figura deriven de una preocupación sobre la performance en las encuestas del vocero presidencial. Admiten un virtual empate con Santoro, pero se muestran convencidos de que no tienen un problema con el PRO, y creen que tienen chances de vencer al candidato del frente que aúna al progresismo porteño, “Es Ahora”.

No temen por una fragmentación del voto de derecha. “Ellos también están fragmentados”, dijo un dirigente local. A Ramiro Marra, escisión de La Libertad Avanza que se presenta por la Ucedé y divide el voto libertario, lo ubican en dos o tres puntos. En el primer lugar ven a Adorni empatado con Santoro (“alrededor de un tercio cada uno”). Y abajo, Lospenatto y Horacio Rodríguez Larreta, también empatados pero entre 14 y 12 puntos. “Es una elección entre el kirchnerismo y nosotros”, insisten.

Con todo, en el entorno de Adorni admiten que el amigo de Karina Milei tiene un desafío frente al ex asesor presidencial y fundador de LLA que la hermana del Presidente obligó a jugar por fuera: mostrarles a los votantes que es el vocero, y no Marra, quien fue elegido como candidato de Milei. “No necesariamente lo asocian a Manuel con Javier, a veces piensan que es Ramiro. Eso hay que corregirlo”, se lamentó un estratega de la campaña que en los papeles comanda la ladera de Karina, Pilar Ramírez, pero que en la práctica diseñan Adorni con su subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Karina Milei, Manuel Adorni y Pilar Ramírez

Empeñado en encabezar una campaña “no tradicional”, Adorni cerrará su carrera por la Legislatura en Plaza Reina de Holanda, en Puerto Madero, punto con historia para la joven fuerza libertaria, donde Milei se lanzó por primera vez a la política, como candidato a Diputado, en 2021. “Va a ser un mini Parque Lezama”, dijeron, en referencia el último gran acto que desplegó Karina Milei en la Ciudad, a mediados del año pasado. Allí, frente a miles, la funcionaria más poderosa después del Presidente habló por primera vez ante el gran público, antes del cierre del jefe de Estado. Lo de “mini” es porque esta vez no quieren una exhibición importante. No dicen a qué responde la inédita austeridad de una secretaria general que, cuando se trata de despliegues partidarios, no suele ahorrar.

Además del encuentro público que se proyecta para la semana que viene con Milei, el vocero presidencial no tiene planeado hacer más recorridas de contacto directo con vecinos o para “besar cabezas de bebés”, según ilustró, con desdén a las campañas políticas, uno de sus asesores. De hecho, los violetas porteños aseguran que la “caminata” por Belgrano hace dos semanas no había sido organizada como tal sino que se gestó por casualidad: “Se iban a tomar un café con Karina y pasó eso”, juraron.

Los afiches que proponen una polarización entre Ramiro Marra y Karina Milei

Ahora dicen que preparan una “sorpresa” que califican como “divertida” para los días previos al cierre de campaña, prevista para el 14 de mayo. Se guardan el contenido como mantienen en reserva el barrio elegido para la primera visita con Milei -que iba a ser Caballito, pero cambió a otro donde creen que están mejor dadas las condiciones de seguridad y hay mayor apoyo de los vecinos.

Mientras tanto, Adorni está decidido a faltar al tradicional debate en la señal TN, pero tiene planeado asistir al que emite el Canal de la Ciudad, porque es obligatorio para todos los candidatos. No participará de primero porque, le escucharon decir, es “injusto” que no puedan participar los diecisiete postulantes de la Ciudad.