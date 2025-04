Eduardo Menem criticó el bloqueo legislativo al Gobierno y acusó al kirchnerismo de buscar la destitución de Javier Milei

El ex senador Eduardo Menem

El ex senador nacional Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos Menem, expresó duras críticas hacia el kirchnerismo y su rol en el Congreso. Menem advirtió sobre los “roces” entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, los cuales, según él, se originan en la falta de respaldo parlamentario al presidente Javier Milei.

“No digo que no haya otro caso en la historia, pero debe ser la primera vez que un presidente sube con tan poco apoyo parlamentario”, afirmó durante una entrevista en el programa A Confesión de parte, conducido por Romina Manguel en FM Milenium. “El presidente tiene, creo, cuarenta diputados sobre los ciento cincuenta y siete, y seis o siete senadores sobre setenta y dos. De esta forma, le resulta muy difícil gobernar. Por eso tuvo que apelar a los DNU”, añadió.

Menem cuestionó la relación actual entre los poderes del Estado: “Lo ideal sería que los poderes funcionen de acuerdo a sus relaciones constitucionales”, y añadió que algunos factores contribuyen a complicar esta dinámica, entre ellos, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) impulsada por Cristina Kirchner en 2006.

“La señora de Kirchner hizo una reglamentación sesgada para favorecer a su marido, que era presidente. La ley 26.122 establece que para aprobar un DNU basta con la aprobación de una sola cámara, a diferencia de las leyes ordinarias, que requieren las dos. Esta fue una picardía que permaneció en el tiempo”, sostuvo.

Menem remarcó que esa norma fue perjudicial para la institucionalidad: “Esa ley yo la vengo criticando desde el mismo momento en que salió, porque era contraria al espíritu de la Constitución”. También señaló que cuando se legisla “pensando que se va a ser gobierno toda la vida”, se crean reglas que luego dificultan a los adversarios.

El ex senador Eduardo Menem cuestionó el rol de la oposición en el Congreso

El ex senador aseguró que el kirchnerismo busca bloquear la gestión de Milei: “El kirchnerismo tiene una mayoría en ambas cámaras y constituye un obstáculo para poder sancionar leyes, porque se oponen a todo. Desde que perdieron la elección empezaron con el tema del helicóptero. Yo no hablo de golpe, pero no tengo la menor duda de que no quieren que Milei termine su mandato”.

Asimismo, criticó el uso sistemático del recurso de no dar quórum en el Congreso: “Una vez puede ser por razones estratégicas, pero no puede convertirse en una conducta habitual. Están violando las obligaciones que tienen los legisladores. No es bueno ver a legisladores escondidos detrás de las cortinas para ver si el gobierno consigue o no el quórum”.

En tanto, Menem hizo un llamado a fortalecer las instituciones: “No se pueden repetir estas tácticas que son perniciosas para la marcha de la democracia. Hay una obligación elemental de asistir a las sesiones. El Congreso representa al pueblo y a las provincias, y no puede quedar paralizado por intereses partidarios”.

Por otro lado, el ex senador se refirió la definición del futuro de Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema, a la vez que la ex presidenta evalúa una candidatura en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de este año.

En ese sentido, expresó: “Eso lo tiene que resolver la política. No se puede dictar un fallo en la Justicia, nada más para excluir a una persona de la contienda electoral. Son dos poderes distintos donde lo que haga uno tiene repercusiones en el otro”.

Y sobre a su participación electoral, el hermano del ex mandatario concluyó: “Eso lo dirá primero la voluntad de ella de participar. En segundo término, depende de lo que diga el Poder Judicial respecto a su habilitación o no”.

La presencia familiar en el Gobierno

Durante la entrevista, Menem, quien fue senador nacional durante más de dos décadas, se refirió a la participación de su hijo Martín Menem y de su sobrino Lule Menem en el armado libertario. Puntualmente, habló de su vínculo con quien hoy es el presidente de la Cámara de diputados.

”En el caso de Martín, las consultas son las mismas que me hacen otros diputados y otros senadores que me impacto al manejo, al trámite parlamentario. Como yo hice mi tesis doctoral sobre derecho parlamentario, sobre el derecho procesal parlamentario, me hacen consultas de todos los sectores, tanto diputados como senadores, y también por supuesto Martín. Pero no es que que me haga consultas sobre el fondo de las acciones de gobierno. No, en esa yo no me meto ni tampoco Martín me consultaría", explicó.

En ese marco, comparó la gestión de su hijo con la que llevó adelante él como presidente provisional del Senado, entre mayo de 1989 y diciembre de 1999, y dijo que a Martín Menem “le toca una época mucho más difícil”.

“Usted ve cómo se se dan las sesiones, hasta alguien se atrevió a ir a desafiar, a pelear al presidente de la Cámara, ¿no? Estas cosas nunca ocurrieron antes", apuntó, en referencia a la situación que se vivió semanas atrás con el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja, Darío Martínez.