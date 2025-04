Preocupación en el Senado por más de 150 pliegos judiciales que demora el Gobierno

El pleno de la Cámara alta durante una sesión realizada a inicios del corriente mes (Prensa Senado)

Consumada la novela de la Corte Suprema, que derivó en una lucha de poder a todo o nada y terminó en una fuerte derrota para el Gobierno libertario, en el Senado reapareció con fuerza la preocupación y la incertidumbre por los más de 150 pliegos judiciales que la Casa Rosada demora en girar a la Cámara alta para su tratamiento. Lejos quedaron los curiosos anuncios sobre envíos por tandas, las negociaciones inexistentes o congeladas desde el inicio y otras peripecias.

Desde el 10 de diciembre de 2023, con el comienzo de la gestión libertaria, el área judicial a analizar por la comisión de Acuerdos del Senado, que preside la legisladora Guadalupe Tagliaferri, sólo recibió del Ejecutivo las dos postulaciones para el máximo tribunal de justicia y la renovación de un puñado de magistrados para continuar post 75 años. Sí avanzaron embajadores y ascensos militares, entre otras cuestiones.

La pregunta que circuló esta semana por despachos y pasillos de la Cámara alta es qué movimiento realizará el Ejecutivo en este sentido, si es que aparece alguno. El Gobierno ya dejó en claro que para la Corte Suprema no ejecutará ninguna acción, a la espera de la renovación legislativa de fin de año, con las complejidades que implicará para los próximos ocho meses.

“Salvo por algunos pliegos de jueces que estaban a punto de jubilarse y lo de la Corte, no mandaron nada. Después, todos hablan de la justicia. Es fácil denostar sin tener ningún tipo de conocimiento. ¿Alguien sabe lo que significa tener juzgados subrogados? ¿O que falten fondos para funcionar? ¿Tienen idea de la cantidad de gente que espera y que trabaja allí a destajo? Luego nos quejamos por demoras, muchas veces, inevitables”, sentenció un senador dialoguista a Infobae.

La presidenta de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri. En uso de la palabra, la vice y legisladora senadora camporista, Anabel Fernández Sagasti (Maximiliano Luna)

Lo ocurrido con la Corte Suprema, al haberse convertido en una feroz batalla de poder entre el oficialismo y el kirchnerismo, dejó al Frente de Todos en mejor posición de cara una eventual negociación, más allá de pliegos que ahora no precisarán dos tercios.

“Si antes existía una posibilidad de acordar para que las 150 postulaciones estuvieran en carpeta, ahora no habría ninguna necesidad de pedir nada. El problema no es ése, sino que venimos de 10 días malos en el Congreso. No se puede actuar tarde. Con el kirchnerismo, tenés que estar un poco más organizado y ordenado. Si no, mejor cerremos las Cámaras”, deslizaron desde La Libertad Avanza a este medio.

Otra lesión que se percibe en el Senado es la falta de interlocutores con la Casa Rosada. Más allá de los pocos legisladores que mantienen contactos con asesores de Javier Milei y, con la inentendible guerra interna del Ejecutivo contra la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel -cada vez más encerrada en su círculo íntimo y con algunos errores no forzados-, el único oficialista que sostiene la línea directa con el Gobierno es el jefe de la bancada libertaria, el jujeño Ezequiel Atauche. Es decir que, con seis integrantes, tiene que discutir con los dialoguistas y con su par del Frente de Todos, José Mayans, que suma 34 soldados.

Los dialoguistas tampoco ayudan. Por caso, ya son más que notorias el agotamiento de voluntad de varios senadores según el funcionario de turno que dialoga o visita la Cámara alta. “Uno más o menos racional parece ser -el caminador de pasillos legislativos y vicejefe de Gabinete, José- Rolandi. Con el resto ya me maté por prepotencias imposibles de tolerar”, confió un zigzagueante opositor a Infobae.

El viceje de Gabinete y caminador de pasillos legislativos, José Rolandi

Más allá de las idas y vueltas, otra diferencia que se amplía con el correr de los meses -tapado por el reciente resultado sobre la comisión investigadora de $LIBRA- apunta a los esfuerzos a toda máquina de la Casa Rosada para blindar al titular de Diputados, Martín Menem. En el Senado, en cambio, cualquier traspié es aprovechado por el Gobierno para borrarse, fustigar a Villarruel o a sus propios legisladores.

¿En qué situación se encuentra la Cámara alta ahora? El próximo martes, la comisión de Acuerdos buscará dictaminar los pliegos que designan a Alejandro Carlos Francisco Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia como embajadores argentinos en los Estados Unidos y España, respectivamente, quienes dirán presente y expondrán. El primero ya fue activado “en comisión” por el Ejecutivo y se encuentra en funciones, debido a la importancia de tener fluida la relación con la el país norteamericano.

Si el oficialismo logra los despachos en cuestión, los mismos podrían sumarse a una eventual sesión para fines de abril que incluiría la disputada ley de Ficha Limpia, ya aprobada por Diputados y lista para ser sancionada. Es una norma electoral y necesita la mayoría absoluta, 37 votos. Días atrás, se pospuso un encuentro debido a que el número no estaba del todo cerrado. Mientras tanto, continuará la dilación judicial y sus consecuencias.