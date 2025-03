Los presentes en el discurso de Milei: la Corte con García Mansilla y menos de un tercio de los gobernadores

Los cuatro integrantes de la Corte Suprema (Fotos: Jaime Olivos)

Javier Milei inauguró este sábado un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso, con una Corte que suele asistir en modo adusto al Palacio Legislativo y junto a su nuevo integrante, Manuel García-Mansilla, quien fue designado en “comisión” por el Ejecutivo. El constitucionalista recibió el clásico besa manos en el recinto de Diputados, mientras que Ariel Lijo no participó del encuentro, así como más de dos tercios de los gobernadores, que por distintos motivos no fueron parte del convite.

El primer mandatario provincial en mostrarse en el recinto fue chaqueño Leandro Zdero (UCR). Lo hizo previo al inicio de la Asamblea Legislativa, que tuvo una más que pésima organización durante toda la semana. Tras el discurso del jefe de Estado, personal de seguridad -algunos del segundo piso, frustrados especialistas en combate callejero- cumplió insólitas órdenes para entorpecer la labor de los cronistas acreditados que trabajan en el Congreso durante todo el año.

Junto a Zdero apareció la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. Ya habían pasado las 20 horas y en los palcos del primer piso se sentaban funcionarios del Banco Central, de los ministerios de Defensa; y de Capital Humano; y personajes de la jefatura de Gabinete como su segundo, el caminador de pasillos legislativos José Rolandi; y el nexo entre provincias y la Casa Rosada, Lisandro Calatán.

En el central se mostraron la pareja de Milei, Amalia “Yuyito” González, los padres del primer mandatario y el uno de los asesores presidenciales “Lule” Menem. El último se convirtió en un personaje clave a la hora de “hacer política” en todo el país: es quien pregunta y averigua hasta de la situación de los lugares más recónditos de la Argentina y el ida y vuelta en municipios, sean o no importantes.

Por la Corte, García-Mansilla fue quien cumplió con la puntualidad y recibió el saludo de libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes. Más tarde y, al lado del estrado donde expuso Milei, se sumaron el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y los magistrados supremos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que se mostró de mejor humor que en otras ocasiones y hasta tuvo pedido de fotos, como el de la diputada libertaria Lorena Villaverde (Río Negro).

Los cinco gobernadores, el jefe de la Ciudad y la vice de Mendoza, los únicos presentes en la Asamblea Legislativa con la que Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias

Durante el cuarto intermedio de la Asamblea Legislativa ingresaron al recinto los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de la Ciudad, Jorge Macri. Ellos se ubicaron a la izquierda del jefe de Estado. La Corte, a su derecha, como suele ocurrir.

En los palcos del primer piso también aparecieron Santiago Caputo, principal asesor de Milei; el vice ministro de Justicia, Sebastián Amerio; y tuiteros como el denominado “Gordo Dan” y el diputado provincial Agustín Romo, entre otros. En el siguiente -hacia la derecha- estuvo Demian Reidel. A veces, parecieron ser un foco de atención mayor que el propio Presidente.

Mientras tanto, en el segundo y tercer piso ni siquiera se oían las voces del primer mandatario ni de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Arriba de todo se lo vio, por caso, al legislador oficialista del Mercosur Iván Dubois.

Los gobernadores sólo aplaudieron, por momentos, según se mencionaba el ajuste -Zdero, en particular- o la seguridad, como la baja de edad. Sólo los fanáticos -diputados, funcionarios y militantes- aplaudieron las más de 70 veces que chocaron palmas en más de una y diez minutos de discurso presidencial. No obstante, la función presidencial estuvo opacada por el cruce entre el legislador radical Facundo Manes y Caputo, que siguió después en un pasillo. El equipo del Banco Central se mantuvo parado durante todo el discurso de Milei. Otros aprovecharon para ver el celu, como Macri o la senadora renovadora -no massista- de Misiones Sonia Rojas Decut.

Muy discreta estuvo “Zulemita Menem”, quien estuvo en el palco contiguo al de “Lule”, “Yuyito” y los padres de Milei. Los embajadores y otros diplomáticos se repartieron entre un rincón de los sectores preferenciales del recinto y los palcos del primer piso que La Libertad Avanza -Casa Rosada, Martín Menen y Villarruel- quitaron, por primera vez en la historia, a la prensa acreditada en el Congreso.