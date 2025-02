César Milani: “Que el Gobierno tenga mucho cuidado con lo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas

Un fragmento de la entrevista con César Milani (Radio Splendid)

El exjefe del Estado Mayor General del Ejército, César Milani, se refirió esta mañana al proyecto que modifica la Ley de Seguridad Interior. “Le diría al Gobierno que tengan mucho cuidado con lo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas (FFAA) porque pueden tener una sorpresa”, advirtió en comunicación con Radio Splendid.

Además, Milani determinó que las FFAA “no están preparadas ni adiestradas, equipadas o instruidas” para actuar contra el narcotráfico o “el supuesto terrorismo”; y calificó la idea de una “irresponsabilidad y una improvisación absoluta”.

También señaló que los países que implementaron la medida terminaron “en forma catastrófica, con cientos de inocentes muertos por la irrupción” de dicha Fuerza. Y el empleo de armamento letal.

César Milani, exjefe del Estado Mayor General del Ejército (NA / Julio Pantoja).

En este sentido, el exjefe general del Ejército reveló que mantiene contactos con personal jerárquico de la Fuerza y que “un porcentaje importante” no está de acuerdo con la iniciativa. Por lo cual adelantó: “Las FFAA no van a actuar contra el supuesto terrorismo, no se van a involucrar en lo que hace a la delincuencia común, que para eso tienen suficiente personal de seguridad federal. Ya sea Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Portuaria y todas las policías provinciales”.

En tanto, advirtió que existe un descontento muy importante por los salarios en dicho espacio, al indicar que dentro de las FFAA, perdieron un 15% en el valor de los salarios reales de 2024. Además de que no se cumplió con el plan de rejerarquizar la Fuerza.

“Lo más grave para la Armada es tener un problema de falta de reequipamiento respecto a Seguridad. La Fuerza de Seguridad Federal está por encima en salario de la FFAA, en el orden de un 30%, y tiene cerca de un 50% que están por debajo o cerca de la línea de pobreza”, agregó.

César Milani apuntó contra Patricia Bullrich y Luis Petri, ministros nacionales de Seguridad Nacional y Defensa, respectivamente.

Asimismo, criticó a Petri, luego de definirlo como “un subordinado absoluto” a Bullrich y que está cumpliendo la función que la ministra nacional supuestamente le encomendó, referido a “la intención de incorporar a las FFAA a las cuestiones que hacen al marco interno, que están prohibidas por leyes”.

Y agregó que el ministro de Defensa trabaja para su cuestión electoral, ya que “intenta” ser el gobernador de la provincia de Mendoza. “Poco le importa, poco le interesa y poco sabe del área de Defensa por las barbaridades que hace”, declaró.

El peronismo y la política

Por otro lado, Milani contó que actualmente está trabajando en un espacio nacional, que él lo define como “una causa nacional”, que abarca tanto al peronismo como a agrupaciones y entidades que están “en el campo nacional y popular”.

Por su parte, enfatizó que, en relación con una posible candidatura en las elecciones legislativas de este año, “lo único que pretendo y aspiro es a continuar trabajando dentro del movimiento nacional justicialista. Dios dirá si me convocan para alguna otra actividad”. Además, negó mantener contactos con dirigentes nacionales o de renombre y estableció que su tarea es hablar con gente de la militancia.

Sobre la actualidad del peronismo, el militar adelantó que la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, resolverán sus diferencias; mientras que muchos gobernadores repensarán su posición “después de todo esto que ha pasado con el Gobierno”.

César Milani declaró que Cristina Kirchner y Axel Kicillof resolverán sus diferencias.

“No me cabe duda de que a mediano plazo los gobernadores peronistas van a volver al seno del Partido Justicialista completamente, independientemente de que si sea Cristina o no”, definió. Sin embargo, también apuntó contra los dirigentes dialoguistas, como Miguel Ángel Pichetto y Florencio Randazzo: “Yo lo he escuchado a Randazzo hablar de ‘mi jefa’, cuando él era ministro de Transporte. Y ahora lo veo y me parece mentira”.

Y concluyó: “Creo que va a ser todo así hasta que vean que esto no funciona, que cada vez que el Gobierno tenga más problemas, como los va a tener en el ámbito político, social, especialmente económico, se van a acercar nuevamente al único espacio que hay; que puede cambiar de rumbo este proceso y le pueda dar una previsión a la Patria”.