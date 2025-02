Milei ratificó una postura inflexible con los funcionarios y reafirmó el poder de Karina en el año electoral

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

En un mismo día, el presidente Javier Milei ordenó la expulsión de dos funcionarios que no se alinearon con la dirección política de su administración y ratificó públicamente la salida de Ramiro Marra del oficialismo, lo que mostró una vez más el verticalismo existente en la actual gestión.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario nacional comenzó desautorizando al -por entonces- titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, que previamente había anticipado cambios en el sistema previsional.

Puntualmente, el dirigente había opinado que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y se refirió a la posibilidad de incluir en el proyecto de reforma la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

“Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A título de qué? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden”, remarcó el jefe de Estado.

Automáticamente, se informó que De los Heros había sido desplazado y en su lugar va a asumir Fernando Bearzi, quien hasta el momento se desempeñaba como subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Fernando Bearzi junto a Luis Caputo

Cercano a Luis “Toto” Caputo, el nuevo titular de la ANSeS es contador, licenciado en Economía y magíster en Finanzas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).

Fuentes del oficialismo precisaron que se especializa en administración de Riesgos, Inversiones e Instrumentos Financieros y que tuvo gran participación tanto en el sector público como en el privado.

Unas horas antes, también se había confirmado el despido de Sonia Cavallo Runde de la Embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de un recambio que se viene dando en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la partida de Diana Mondino, que fue reemplazada por Gerardo Werthein, varios diplomáticos fueron removidos de sus cargos, principalmente quienes venían de administraciones pasadas.

No obstante, en el caso de la representante ante la OEA, el descontento se generó a partir de una serie de cuestionamientos públicos que venía realizando su padre, Domingo Cavallo, al rumbo de la política económica.

Cavallo viene cuestionando la política económica del Gobierno

Algo similar había ocurrido meses atrás con el anterior titula de la ANSeS, Osvaldo Giordano, a quien también Milei decidió desplazar cuando su esposa, la diputada por Córdoba Alejandra Torres, no votó a favor de la Ley Bases en el Congreso.

“Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”, argumentó en aquella oportunidad la Oficina del Presidente, a través de un comunicado que se publicó en las redes sociales.

Por otra parte, en la entrevista de la mañana el jefe de Estado se refirió por primera vez a la situación de Marra, quien semanas atrás fue expulsado definitivamente de La Libertad Avanza, en medio de su disputa con Karina Milei.

El legislador porteño ya había sido apartado del bloque libertario en el recinto y desde mediados de año pasado ya le habían informado que no iba a ser tenido en cuenta para el armado de cara al 2025.

Karina Milei y Patricia Bullrich junto a los legisladores libertarios de la ciudad de Buenos Aires

Sin embargo, el bróker negaba su discusión con la cúpula del Poder Ejecutivo y Milei no se había expresado públicamente, hasta este lunes: “Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio en la Ciudad y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, es en contra a la filosofía que nosotros postulamos".

En este sentido, ratificó que la política del oficialismo está a cargo de su hermana, que es la presidenta del partido a nivel nacional y la encargada, junto con Martín y Eduardo Menem, de definir a los candidatos.

El mandatario ya había dado una primera señal cuando se fotografió junto a Karina y a Santiago Caputo, cuando el estratega se afilió a LLA en la Ciudad, donde la referente es Pilar Ramírez, principal adversaria de Marra.

“Si dicen que mi hermana tiene una guillotina, bueno, sí, tiene una guillotina y si se hacen cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos, se los ejecuta”, insistió el Presidente.

De hecho, la secretaria general de la Presidencia llevó este mismo jueves a la Casa Rosada a José Luis Espert para anunciar su afiliación al partido en la provincia de Buenos Aires.

El diputado será el primer candidato a diputado nacional en ese territorio por decisión de ella y de Sebastián Pareja, su mano derecha en el armado bonaerense.

José Luis Espert en Casa Rosada firmando su afiliación a La Libertad Avanza

Son ellos los que terminarían de definir los lugares en las listas, aunque también habían mostrado voluntad de imponer sus propuestas otros referentes del oficialismo, como el propio Espert y Santiago Caputo.

A finales del año pasado, un grupo de jóvenes tuiteros, referenciados por el estratega libertario, lanzaron su propia agrupación, denominada “Las fuerzas de cielo” y encabezada por Daniel “El gordo Dan” Parisini.

Sin embargo, este sector todavía no hizo el acto en el Conurbano que tenía previsto desde diciembre último y, si bien algunos de sus miembros suelen visitar la oficina de Caputo en Balcarce 50, bajaron el perfil.