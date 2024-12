Luis Juez apoyó la expulsión de Edgardo Kuieder del Senado: “No se puede convivir con los corruptos”

Luis Juez, senador del Frente Pro, a favor de la destitución de Kueider.

El senador Luis Juez adelantó este sábado que apoyará la expulsión de Edgardo Kueider de la Cámara alta, tras haber sido detenido en Paraguay, donde quiso ingresar con 200 mil dólares sin declarar. Al conocerse el caso, el bloque de Unión por la Patria presentó una nota formal a Victoria Villarruel para que convoque a una sesión especial para tratar la remoción del legislador de Entre Ríos, lo que los habilitaría a reemplazarlo por una dirigente de La Cámpora. “Te amenazan con que vamos a perder la mayoría, pero no importa el costo”, expresó el dirigente cordobés.

El senador detenido en Paraguay ingresó al Congreso en 2019 por el peronismo, en la misma boleta que llevaba como candidatos a presidente y vice a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sin embargo, desde la asunción de Milei, se acercó a La Libertad Avanza y fue clave en la aprobación de la Ley Bases que impulsó el Gobierno desde el inicio de la gestión.

“Con Kueider me tocó convivir los últimos dos años de presidenta del Senado y era un soldado de Cristina, hasta que los últimos cuatro meses, Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti, y Camau Espínola armaron un bloque y ahí se enojó. Por eso, el otro día Cristina salió con un tuit violento, rápido, efectivo y casi instantáneo pidiendo honestidad y que lo expulsen a Kueider”, resaltó Juez y acusó de Fernández de Kirchner de ser una “oportunista”.

El delito de tentativa de contrabando, por el que está acusado el senador Edgardo Kueider, tiene una pena máxima de 2 años y medio de cárcel

En diálogo con FM Milenium, el senador consideró que “la política todavía no tomó magnitud de la gravedad de lo que estamos viviendo. Fue un balazo en la cabeza para la credibilidad de Senado. Espero que estemos a la altura de las circunstancias cuando tengamos que tomar una decisión”. En ese sentido, reconoció que, por estos días, conversa con sus compañeros de bloque y de otras bancadas sobre el pedido de sesión especial del kirchnerismo para expulsar a Kueider. En caso de avanzar, la reemplazante del enterriano sería Stefanía Cora, quien acompañó a Kueider en la lista en segundo lugar. Actualmente es diputada provincial y es la principal referente de La Cámpora de Entre Ríos, por lo que el kirchnerismo sumaría 34 senadores, muy cerca del quórum (37).

“No me importa si perdemos la mayoría ni quién lo va a reemplazar. Lo que hizo Kueider nos lastima enormemente y no tiene que haber especulación con este tema. En estas cosas no podemos regalarle las banderas de la lucha contra la corrupción. Con Kueider soy terminante. El problema de la Argentina no es ideológico, es de valores. No me importa cómo piense quien lo reemplace a Kueider, no quiero q sea corrupto”, insistió.

Juez confirmó que el próximo martes tendrán una reunión del bloque del Frente PRO para resolver una postura. “No le podemos regalar a los bandidos banderas que no sienten, como pasó con Alberto que se llenaba la boca hablando de género y terminó siendo un golpeador de mierda”, dijo, y agregó: “Yo le diría al presidente Javier Milei que en esto no puede ceder”.

El senador Edgardo Kueider durante su traslado en Paraguay

Ante el pedido del peronismo, desde La Libertad Avanza redoblaron la apuesta y se mostraron dispuestos a pedir la destitución de todos los diputados y senadores que tengan un proceso similar al de Kueider. Si se aplicara esa regla, en la lista de posibles afectados sobresalen Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, Rodolfo Tailhade, Máximo Kirchner u Oscar Parrilli. Todos tienen procesos abiertos en la Justicia por hechos de corrupción o irregularidades que se están investigando y atraviesan distintas instancias, algunos con procesamientos firmes y otros, incluso, en instancias superiores.

El senador entrerriano está detenido en Asunción junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, y tiene prisión domiciliaria.