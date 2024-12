Ricardo Lorenzetti: “Tenemos que aplicar más la tecnología para acelerar los procesos en beneficio de la gente”

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, estuvo en la provincia de Córdoba, donde brindó dos conferencias sobre derecho y nuevas tecnologías y derecho ambiental y nuevos modelos. El primer evento fue organizado por el Instituto de Estudios de la Magistratura (IEM) de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. Por otro lado, el magistrado también estuvo presente en la sede del Colegio de Abogados de Córdoba, donde dio una charla, en el marco de los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional.

Al inicio de la primera charla, Lorenzetti agradeció la presencia de jueces del Superior Tribunal de Justicia, otros jueces, académicos y abogados y destacó que su presencia en la provincia “es parte de esa comunidad federal que todos queremos construir”. En la disertación, titulada “Los desafíos del Poder Judicial frente a las nuevas tecnologías”, el magistrado desarrolló el tema de la tecnología en el ámbito de la justicia.

Primeramente, llamó a usar el instrumento en favor del servicio de justicia, en el contexto de la gestión judicial concreta y práctica. “Hablamos de grandes temas y nos olvidamos de ocuparnos de lo que realmente puede beneficiar a nuestro pueblo. Es enfocar al Poder Judicial no solo como poder, sino como servicio a la comunidad. A veces caemos en la moda de hablar de temas nuevos y no aplicamos lo que ya tenemos disponible. ¿Por qué pensamos tanto en la complejidad de la IA y no usamos más los celulares para que la gente tenga acceso a la justicia más directo?”, dijo.

Y en relación con esto, agregó: “La crítica más relevante que hay sobre los procesos judiciales es la lentitud, entonces podemos usar la tecnología simple de volúmenes de datos, y con eso hacer justicia predictiva y automatización de procesos”. Aunque dejó una advertencia, ya que puede haber efectos colaterales porque “la tecnología provoca desempleo. Hay que tener cierto equilibrio. Seamos prudentes”.

Además, dijo: “Son tecnologías que se independizan del control humano y que además son saltos de innovación importantes. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos cómo va a ser, para dónde va a evolucionar”. Otra de las advertencias fue que la IA trae un problema sobre la verdad, que puede hacer muchas cosas, como escribir una sentencia, hacer música, escribir un libro, imitar la voz humana, hacer desarrollos artísticos. Y que puede haber documentos firmados que no son firmados por el autor y el Poder Judicial tiene que estar preparado para todo esto.

Dr. Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Dr. Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Domingo Sesin, ministro del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

“Tenemos un problema que va a ir creciendo en materia de prueba. En esto hay que ser cada vez más cuidadoso con el rechequeo de la información. El problema de la verdad y de la construcción de hechos alternativos, irreales o ficcionales en el Poder Judicial, va a ser un tema importante y va a ver qué controlar mucho de qué se trata”, aseguró el magistrado. A su vez, Lorenzetti remarcó que el Poder Judicial puede recibir una marea importante de conflictos. Y explicó: ”Hay diversidad de reglas, pero nuestro modo de razonar tiene que seguir siendo el mismo”.

Hacia el final habló de un tema más concreto al referirse a la actualidad de los sistemas judiciales en el mundo: “Estamos en una situación difícil porque los sistemas legales hoy son muy abiertos. Hace 100 años la función judicial era solo aplicar la ley porque el sistema tenía una coherencia hecha por el legislador a priori. Hoy la coherencia es a posteriori hecha por el juez o la jueza”.

Luego se refirió al sesgo cognitivo, un concepto desarrollado por los autores Kahnneman, Sibony y Sunstein en el libro ”Ruido”, aplicado al Poder Judicial de Estados Unidos, pero que podría emplearse en otros países, y que se refiere a que, frente a un mismo caso y una misma ley, los jueces aplican penalidades distintas en materia penal. Según el juez, esta cuestión “se puede agudizar enormemente, porque que en cualquier área del derecho hay una diferencia muy grande según la formación que tiene cada juez”.

“Si todo depende de la visión, ¿qué hacen los demás poderes? Poner jueces y juezas de acuerdo a la visión que tengan, y esto está llevando a conflictos muy graves en casi todos los países. El caso más paradigmático es Estados Unidos, donde la Corte fue cambiada, pero no pusieron jueces por el mérito, por el concurso, sino porque tenían determinada ideología conservadora. Esto es muy común, en Argentina pasa lo mismo, aunque no lo digamos. El gran tema actual es la imparcialidad en el sentido de que la sentencia tiene que mostrar que no es una mera expresión ideológica o para quedar bien. Debemos mostrar un sistema de razonabilidad objetivo, controlable por las partes y la sociedad”, determinó el integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, Lorenzetti participó de una segunda conferencia, esta vez organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, que tuvo como título “Derecho Ambiental, hacia un nuevo modelo económico, social y ambiental”. En la presentación estuvo acompañado por su par del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Dr. Domingo Sesin; y Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados, quien hacia el final le entregó una placa en reconocimiento a la trayectoria del ministro y en agradecimiento en nombre de toda la abogacía cordobesa por honrar con su visita.

Frente a un auditorio colmado de abogados, aseguró que es “un momento muy interesante para la abogacía, para el Poder Judicial, porque estamos asistiendo a enormes cambios. Estamos en un momento en el cual había un padre, que era el Estado, y ese padre hoy es un padre fracasado, por lo menos es la impresión que hay. Por algo la gente reacciona contra las instituciones. El padre es fracasado porque es un padre paralizado, no llega porque es muy rápido el cambio”.

Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre esto, comentó: “La gente hace 50 años quería cambiar el mundo, voltear a los que están arriba y llegar al poder, y ahora quiere imitarlos. Esta imitación permanente genera un sistema de expectativas crecientes y sin límites, entonces nadie las puede cumplir y los gobiernos se desacreditan. Ese padre paralizado hace que se produzca la gran desconexión entre las instituciones y la sociedad”

Seguidamente, explicó: “Hay un gran debate sobre el autoritarismo en el mundo. Es ahí donde nosotros recuperamos la función de la abogacía, de los poderes judiciales, de jueces y juezas. Para eso necesitamos recuperar la fe, la pasión, la confianza en que nosotros podemos transformar al mundo con acciones para fortalecer el Estado de derecho.

“Esa es la raíz más profunda de lo que hemos estudiado en las facultades. Más allá de todo lo que podamos estudiar, si nosotros no creemos en nuestra misión, no vamos a funcionar bien en la abogacía, ni en el Poder Judicial, ni como jueces y juezas”, concluyó Lorenzetti.