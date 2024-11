Senado: dudas en el kirchnerismo por una sesión sorpresa para rechazar el DNU relacionado con la deuda

El jefe del interbloque kirchnerista en la Cámara alta, José Mayans (Prensa Senado)

Tras el tercer papelón en cuanto a estrategia legislativa que regaló la oposición en Diputados, el kirchnerismo senatorial comenzó a dudar en las últimas horas sobre una jugada para realizar una sesión sorpresa y rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que olvida un artículo de la ley de Administración Financiera para renegociar deuda.

La versión de un aterrizaje en el recinto casi sin avisar -hay un sostén reglamentario- tiene a una parte del oficialismo con la guardia elevada. No obstante, anoche empezó a descomprimirse el asunto -una versión habla de vuelos ya cancelados-, sobre todo, porque el Frente de Todos necesita blindar a sus 33 integrantes y sumar cuatro más de la oposición “dialoguista” para el quorum. Es el primer mandamiento del Congreso y ya fue destrozado por la oposición en Diputados: tener el número.

Como el jueves es un día de sesiones ordinarias y, pese a que la única persona con potestad para convocar al recinto es la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, el Frente de Todos imaginó una asistencia de 37 legisladores para forzar el debate. El recinto es soberano y con número se puede hacer -avala el reglamento-, algo frustrado en septiembre pasado, cuando se agitaba la ley que blindaba el presupuesto universitario y el rechazo a otro DNU.

Durante la tarde de ayer, el interbloque que comanda José Mayans (Formosa) mantuvo una cumbre para definir el asunto. A partir de ahí es donde surge un puñado de versiones. Por un lado, un sector de la bancada reconoció a Infobae que, en dicho convite, los 33 senadores no estaban asegurados. Incluso, se habló de menos de 30 listos para sesionar. Se mencionaron 28, en el mejor de los casos.

Por otra parte, un legislador premium del interbloque deslizó a este medio que el verdadero freno se da debido a que ningún integrante de las bancadas “dialoguistas” se quiso sumar a la jugada. “No porque no lo deseen. No quieren quedar pegados como les pasó con el DNU 70 -que desregula la economía-, que se rechazó acá y después sus partidos o gobernadores negociaron en Diputados, lo que les valió el reproche entre colegas y en sus provincias”, dijo. “Nadie nos llamó”, aseveró otro actor clave de un espacio en constante ida y vuelta con el Gobierno libertario.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Jaime Olivos)

Otro punto no menor a remarcar es que, como contó Infobae días atrás, la principal bancada opositora en la Cámara alta realizó una reunión la semana pasada en la que no se hizo una sola mención a la casi interna entre la ex presidenta Cristina Kirchner -que comandará el partido a nivel nacional- y el ahora eyectado para competir y actual gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

De hecho, durante ese convite, se planteó la necesidad de acompañar las eventuales acciones a adoptarse en las próximas horas, cuando Casación dé su opinión sobre la sentencia a seis años de prisión contra la dos veces jefa de Estado en la causa Vialidad. No cayó bien a todos los senadores.

Anoche, uno con experiencia advirtió ante este medio el “grado de hartazgo frente a agravios que no cesan y la pirotecnia verbal ante cualquiera que exprese un pensamiento propio”. Pero hay una cuestión más delicada: no todos buscan eternizarse como oposición férrea e inflexible. “Tampoco ser funcionales al Gobierno, claro está, pero dar una mano a nuestras provincias”, reflexionó otro soldado del interbloque. Será interesante ver las reacciones y/o silencios ante lo que ocurra entre la justicia y Cristina Kirchner.

En el Frente de Todos también aprovecharon la jornada de análisis para tantear a un oficialismo que, por ahora, no da señales de querer sesionar, lo cual es motivo de un pase de factura sin ganancia, si se lo compara con épocas pasadas.

De cara a la jornada de hoy, La Libertad Avanza buscará dictaminar algunas iniciativas, como la ley anti mafias ya aprobada por Diputados. Para fin de mes, el recinto espera al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dará su primer informe de gestión en la Cámara alta.