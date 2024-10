Piera Fernández: “En las universidades públicas no hay lugar para la violencia”

Piera Fernández de Piccoli apuntó contra el Gobierno por los momentos de tensión en las protestas universitarias

La situación de tensión en torno a las protestas en las universidades sigue en aumento, luego del paro de 24 horas que tuvo alto acatamiento en todo el país. En una semana que estuvo atravesada por incidentes y una multiplicación de las tomas de facultades, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, apuntó contra el Gobierno nacional y los militantes libertarios por los recientes hechos de violencia en los campus universitarios.

“Que paren, esta situación no va a terminar bien si el Gobierno no se hace responsable de llamar a la calma y sentarse al diálogo. Está en sus manos”, aseguró la dirigente estudiantil. “En las universidades públicas no hay lugar para la violencia”, agregó.

Aunque fue un hecho puntual, el conflicto universitario escaló en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde una asamblea sobre la toma del edificio se tornó violenta. En medio de la confrontación, un estudiante libertario utilizó gas pimienta contra el resto de los presentes.

Fernández afirmó que estos incidentes fueron provocados por “militantes libertarios enviados por funcionarios públicos” y criticó el discurso “del llamado a la violencia” que, según ella, se origina desde el Poder Ejecutivo. “Las personas que fueron con gas pimienta eran militantes libertarios enviados por funcionarios públicos. El Gobierno tiene permanentemente un discurso que reproduce en redes sociales y que después se traslada a la calle. Son responsables de frenar la espiral de violencia”, expresó en declaraciones a radio Rivadavia.

Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tampoco quedaron al margen de las críticas. Bullrich había acusado a los estudiantes de intentar crear caos mediante actos violentos como lanzar cócteles Molotov y provocar “un muerto”. Al ser consultada al respecto, Fernández calificó de “lamentables” sus dichos.

“No creo que la vida de las personas sea una cuestión tan banal para referirse de ‘buscar un muerto’, de una manera tan bruta, como hace la ministra de Seguridad”, subrayó, y añadió: “El Gobierno tiene que recordar que cuando habla de seguridad lo hace para todos los argentinos. Las movilizaciones que realizamos fueron profundamente pacíficas y es responsabilidad de ellos”.

El paro y sus consecuencias

Docentes, no docentes, autoridades universitarias y centros de estudiantes realizaron ayer un paro general de 24 horas en todo el país, en respuesta al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La huelga, la segunda en ocho días, fue organizada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA, con la venia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En este marco, Fernández explicó que “producto del paro de ayer, muchas asambleas han decidido acompañar la medida de fuerza. Eso implicó que algunas tomas se han ido levantando”.

Dentro de este contexto de movilización, Fernández enfatizó la necesidad de sostener los acuerdos dentro del sistema académico: “Desde la FUA, el Frente Sindical y el CIN intentamos lograr sostener la unidad del sistema universitario, que no se pongan las diferencias de nuestros consensos que hemos construido durante todo el año”, dijo la licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Río Cuarto, una de las instituciones académicas donde los estudiantes rechazaron ocupar los establecimientos.

En este contexto, el frente universitario está “construyendo una estrategia de reuniones con diputados nacionales y de clases públicas frente al Congreso, por la batalla que nos queda, que es por el Presupuesto 2025″, en un esfuerzo por asegurar fondos suficientes para el próximo año académico. En contraste, el ajuste de partidas propuestas por el Poder Ejecutivo “es la mitad de los fondos que solicitó el CIN para poder funcionar el año próximo”, lo que podría impedir el normal funcionamiento del sistema universitario.

La presidenta de la FUA hizo un llamado a la reflexión frente a las protestas que continuarán las próximas semanas. “Creo profundamente que el movimiento estudiantil es pacífico, que por supuesto tiene diferencias y está en un momento tenso, pero también hacemos un llamado a la comunidad universitaria a no responder a la violencia con más violencia”, concluyó.