La Libertad Avanza hace valer el peso de su sello propio y condiciona las alianzas electorales en PBA

La constitución de La Libertad Avanza como partido político propio en la provincia de Buenos Aires se convirtió en una llave que abrió la nueva etapa del espacio libertario, que ahora se mueve con autonomía hacia el armado electoral del año que viene. El objetivo es sumar presencia tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense. En este último estamento, el bloque de La Libertad Avanza se amplió con la inclusión de diputados provinciales que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y que desde hace un tiempo tomaron distancia de la estructura orgánica PRO.

En la estrategia trazada, La Libertad Avanza busca por un lado tener cerca de 70 bancas propias en la Cámara de Diputados. Por el otro y en lo que respecta a Buenos Aires, aparece la posibilidad de esquivar alianzas con otros espacios, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones del año pasado, cuando a falta de un sello propio y para poder competir en el distrito de mayor peso electoral debió aliarse con otros partidos políticos. Un acuerdo que tuvo su costo: antes de asumir, nueve diputados y tres senadores ya se habían ido del espacio y formaron sus propias bancadas, adoptando un rol dialoguista que en algunos casos le permitió al Ejecutivo bonaerense avanzar con proyectos de ley.

“Queremos armar un espacio sólido, no estamos pensando en alianzas electorales. Las alianzas meramente electorales ya sabemos cómo terminan. Necesitamos alianzas ideológicas, que tengan las mismas ideas. No miramos de dónde vienen, pero sí hacia dónde tenemos que ir. Que tengan las mismas ideas. Las mismas convicciones y que sean capaces de defender todo esto que venimos proponiendo hace tres años en este espacio político. No miramos de dónde viene, pero sí hacia dónde queremos ir”, planteó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, este viernes cuando participó del acto de LLA que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cerró en la ciudad de La Plata.

Antes del acto, tanto Menem como el titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, brindaron una conferencia de prensa en la que el Subsecretario de Integración Socio Urbana también deslizó que “en 2025 le tenemos que dar al presidente la mayor cantidad de legisladores posibles para poder gobernar como necesita”.

En el acto, Menem habló antes que Karina Milei -que brindó un escueto discurso de 4 minutos- y también ratificó la idea de no hacer alianzas electorales, sino ideológicas. Asimismo exigió “lealtad a los futuros diputados y senadores de La Libertad Avanza” y planteó que “la lealtad no se mide en semanas o meses; sino en siglos”.

En la provincia de Buenos Aires, el PRO aguarda por sentarse a negociar la estrategia electoral. En lo que respecta al posicionamiento en relación al gobierno de Axel Kicillof, LLA y el PRO se mueven al unísono. Sin embargo, el espacio que preside el diputado nacional Cristian Ritondo mantiene su autonomía en la Legislatura bonaerense; mientras que Bullrich acordó con Karina Milei fusionar los bloques y los libertarios ahora tienen una bancada ampliada de 12 integrantes en la Cámara baja y cuatro miembros en el Senado.

Una simbiosis que legislativamente también se expone en el Congreso. De hecho, el bloque del PRO -pese a las multitudinarias movilizaciones- aportó 35 votos para ratificar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitaria aprobada por el Congreso.

Hay sectores dentro del PRO que admiten que es necesario un acuerdo electoral. Días atrás el senador bonaerense Alex Campbell planteó, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco, que “no tengo dudas de que deberíamos hacer un acuerdo electoral con La Libertad Avanza el año que viene”.

Aunque, en ese marco, también aclaró que se trataría de “un acuerdo electoral que deberíamos definirlo en el momento de las alianzas electorales.Tenemos que sentarnos y ver qué tipo de acuerdo podemos tener y capaz que no logremos un acuerdo porque tenemos diferencias. Pero después de la experiencia del año pasado, perdiendo la Provincia con Kicillof, sacando más votos con dos personas que pensamos lo mismo -Néstor Grindetti y Carolina Píparo-, tendríamos que habernos puesto de acuerdo y le hubiésemos ganado al peronismo”.

Por su parte, como contó Infobae, el ex presidente Mauricio Macri, buscará fortalecer el PRO pero busca hacer el mejor acuerdo político posible para confluir con La Libertad Avanza.

En LLA todavía se guardan las cartas a mostrar en cuanto a los nombres para encabezar las listas del año que viene. Sin embargo, el resultado del proceso legislativo será determinante para pensar la estrategia del 2027, con la particularidad de que el gobernador Axel Kicillof no tiene reelección.

Durante el acto en La Plata y con motivo del lanzamiento de la fuerza como partido político en la provincia de Buenos Aires, la Secretaria General de Presidencia enfocó sus palabras en una polarización con un sector opositor (sin dar mayores precisiones sobre a quién se refería), aunque sí advirtió: “Tenemos que caminar el doble que ellos, tenemos que redoblar los esfuerzos y trabajar el doble que ellos para poder llenar el Congreso con diputados y senadores que apoyen las reformas que el país necesita para salir adelante”.