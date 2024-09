Pichetto explicó por qué parte de su bloque no irá a la presentación de Milei en el Congreso y le dejó un mensaje al Presidente

Miguel Ángel Pichetto contestó si su bloque asistirá a la presentación del Presupuesto 2025 por parte de Javier Milei (AM 750)

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, habló esta mañana acerca de la presencia parcial de su espacio legislativo en la presentación del Presupuesto 2025 que mañana hará el presidente Javier Milei en el Congreso, advirtió por la necesidad del Gobierno de mantener un diálogo con la oposición y hasta le dejó un mensaje al mandatario.

“Mi bloque no va a ir completo a la presentación del Presupuesto porque muchos diputados del interior no consiguieron pasaje en avión para venir, pero estarán los más representativos de la Comisión (de Presupuesto), vamos a estar los que podamos estar”, expresó en referencia a las consecuencias del salvaje paro aeronáutico por 24 horas de los empleados de Aerolíneas Argentinas que finalizó este mediodía.

Con respecto al carácter inédito de que un jefe de Estado realice una disertación acerca de la partida presupuestaria, el legislador le envió varios mensajes al Presidente. “Retomaría un diálogo de inteligencia, constructivo, con un cruce entre la economía y la política. Va a ir el Presidente a presentar el Presupuesto en un hecho excepcionalísimo, el tema es que después vaya el ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto”, afirmó Pichetto. Y alertó: “En el debate del Presupuesto es donde se van a fijar los recursos, gastos y previsibilidad fiscal para el año que viene”.

Además, el diputado sostuvo acerca de la construcción de los dos tercios de votos en la Cámara Baja que fue “muy finito, estuvimos a 8 diputados de los dos tercios, la política no tiene que ver con la matemática pero sí con la historia, es un elemento valorativo, valuar el presente. En la construcción institucional, el Gobierno tiene que aceptar cuáles son sus límites”, destacó.

Pichetto le recomendó a Milei "retomar un diálogo de inteligencia, constructivo, con un cruce entre la economía y la política" (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

“¿Hay gobernabilidad garantizada para el Presidente?”, le preguntaron durante una entrevista en radio AM 750. “El posible veto sobre las universidades es un escenario abierto que tuvo una gran movilización en las calles”, advirtió. Y agregó sobre el presunto destino trunco de la Ley de Financiamiento Universitario, tal cual con el devenir parlamentario al respecto de la ley de fórmula de movilidad jubilatoria. “Nadie gana con esto, es un triunfo pírrico, cada vez que un gobierno se mete con los jubilados, termina impactado, signa el proceso del Gobierno”, dijo. Y enfatizó: “El sistema previsional es un tema de alta complejidad y de alta sensibilidad, los efectos no son ahora pero siempre van a estar en la memoria colectiva”.

“Cuando vos tomás una medida que comprende a la gente, la impactás, eso tiene efectos y consecuencias, y las tenés que asumir a posteriori. En este tipo de temas, siempre los eventos de los jubilados se recuerdan, las piedras contra (Mauricio) Macri, Norma Plá, estos temas los viví todos”, recordó. Y agregó, sobre la decisión del titular del Ejecutivo: “El aumento era razonable, pero (Javier Milei) podía haber vetado parcialmente, se podría haber arreglado en el ámbito del Senado, haber hecho algunas modificaciones para darle más razonabilidad. Era una fórmula de ajuste razonable de inflación más el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores) y eso era lo que le permitía al Gobierno afrontar cualquier litigiosidad mañana en los tribunales previsionales”.

"Cada vez que un gobierno se mete con los jubilados, termina impactado, signa el proceso del Gobierno", afirmó Pichetto (Gustavo Gavotti)

Según Pichetto, “en algún momento habrá que votar una adecuación previsional que permita que haya ajustes en función de los procesos económicos”, pero se quejó diciendo que, después de la Ley Bases y la Ley Fiscal, “no hubo un marco de diálogo razonable con el Gobierno que permita avanzar en temas respecto a reclamos de la sociedad”.

La votación en Diputados, Mauricio Macri y CFK

El diputado no quiso opinar respecto de los cinco diputados radicales que cambiaron su voto en la última sesión de la Cámara Baja y calificó el hecho “como un problema de conducta”.

“Hay que justificarlo mucho el cambio del voto, es un problema que tendrán que afrontar los diputados con su electorado. El juego de que el Gobierno capte diputados, ese tema a mí no me sorprende, el problema es más de relación personal del diputado con la sociedad que lo votó y con un sector tan sensible de la población, los jubilados, una franja muy importante de la población, casi 7 millones de personas”, subrayó.

Y marcó una analogía con respecto a la gestión de Mauricio Macri. “El error del gobierno de Milei y de Luis Caputo es el mismo error que cometió en su momento el gobierno de Macri cuando hizo la reforma de la fórmula, la que se implantó en ese momento era buena y competitiva, 70% inflación, 30% RIPTE, pero en el primer trimestre se lo comieron con el ajuste”. Para el legislador, “los hechos económicos lamentablemente se repiten: el mes de enero fue uno de los meses más altos de índice inflacionario, 20,6%, y para el ajuste previsional de los jubilados por el decreto, se tomaron solamente dos (12,5%) y se comieron 8 puntos. Eso implicó una pérdida de un punto y medio del PBI”.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner, dos figuras política hacia las que apuntó Miguel Ángel Pichetto (NA/Marcelo Capece)

Con respecto a los cambios que aprobó el Senado sobre la Boleta Única Papel, Pichetto lo destacó como “un avance” y elogió al sistema electoral argentino. “Es bueno. En la Argentina ha permitido que Milei y Macri sean presidentes y que Cristina Kirchner pierda una elección en 2009, no hubo denuncias por fraude como en Venezuela o Nicaragua, en donde no existe la democracia. El mejoramiento de la BUP no me parece mal”.

Para el cierre de la nota, el legislador dejó una serie de apostillas sobre el posicionamiento político de la exvicepresidenta. “El Gobierno hace un gran esfuerzo para poner a Cristina en la centralidad y ella aprovecha ese espacio para tenerlo hacia adentro de su partido que está tratando de retomar el camino del liderazgo político”.