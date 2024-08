Kicillof revalida su disputa con Milei: reclama por el traspaso de una obra clave y enviará emisarios a San Cayetano

Axel Kicillof profundiza la pelea con Milei

En un nuevo capítulo de la contienda desatada entre el gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof anunció este lunes que participará activa y orgánicamente de la marcha que organizaron la CGT, las dos CTA, la UTEP y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos para este miércoles miércoles -Día de San Cayetano- bajo el lema “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”. A la par, el gobierno bonaerense volvió a pedir por el traspaso de la obra para la vía navegable del Canal de Magdalena; un objetivo para la cual creó una comisión asesora desde donde intentará poner en valor la necesidad de que se lleve adelante ese proyecto que permitiría salir al Mar Argentino desde la desembocadura del Río Paraná sin necesidad de entrar en jurisdicción uruguaya y por el cual hubo un llamado a licitación que quedó en stand by y que hoy no está en los planes de Javier Milei.

Días atrás, Kicillof firmó el decreto para crear la Comisión Asesora Canal Magdalena en el ámbito del Ministerio de Gobierno, que conduce Carlos Bianco. Allí se propone “generar un espacio provincial de estudio, debate e intercambio de conocimiento en materia de soberanía nacional, defensa, transporte y su vinculación con la puesta en valor del Canal Navegable Magdalena”. El gobierno provincial apostaba fuertemente a tres proyectos de infraestructura para potenciar exportaciones y desarrollo interno: la planta de GNL en el puerto de Bahía Blanca, la exploración offshore sobre el Mar Argentino y el dragado y ejecución del Canal Magdalena.

En lo que refiere a la planta de GNL, ya se tomó la decisión de que se llevará adelante en Río Negro. Sobre la cuestión de la exploración offshore, la empresa Equinor a cargo de la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino, a 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata, anunció a finales de junio que el pozo Argerich sobre el que estaba trabajando “está seco”. La realización del Canal Magdalena está en un limbo.

“El objetivo de esa comisión asesora es llevar adelante planes de acción y de visibilización para seguir instalando la necesidad imperiosa y estratégica que nosotros creemos tiene la Argentina, pero puntualmente en nuestro caso la provincia de Buenos Aires, de llevar adelante la construcción y el dragado de ese canal”, detalló este lunes Bianco, que estará junto a su par de Producción, Augusto Costa, encima del funcionamiento de esa comisión que integrarán intendentes costeros, representantes del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, gremios y referentes en la materia.

El ministro de Gobierno bonaense, Carlos Bianco

El ministro de Gobierno también planteó que “lamentablemente cuando el gobierno nacional cuando ha sido consultado al respecto ha dicho que el canal Magdalena no está en su agenda, que tenía otras prioridades en materia de de navegación como por ejemplo sacar una nueva concesión para la Vía Troncal Navegable”, y en ese marco reclamó que “en todo caso si el Gobierno no tiene no tiene la intención, no está en su agenda de prioridades, que nos ceda la jurisdicción a la provincia de Buenos Aires para poder avanzar nosotros con la puesta en funcionamiento y con el dragado de ese canal”. También planteó que Buenos Aires “necesita” que le entreguen “la jurisdicción específica para el canal Magdalena porque no está en aguas provinciales. Hoy está en aguas nacionales y nosotros nos encargaremos de ver la forma concreta de llevar adelante ese dragado”.

El proyecto se había reflotado en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. De hecho el ex presidente había anunciado junto al propio Kicillof el llamado a una nueva licitación para el dragado del Canal Magdalena con un acto en el Puerto La Plata. Fue el mismo día que el entonces Jefe de Estado anunciaba que no se presentaría a elecciones por otro mandato en los comicios presidenciales en los que se terminó imponiendo Milei.

La licitación que nunca se concretó implicaba una obra relevamiento y otra de dragado, sobre una nueva vía navegable del Río de La Plata que permitirá a los buques salir al Atlántico sin necesidad de pasar por Montevideo. Para el ministro de Gobierno bonaerense implica “es estratégico llevar adelante esta obra no solo por una cuestión de soberanía, de unificación de las rutas marítimas y fluviales en nuestro país, como hace cualquier país serio del mundo, sino que también es positivo en materia de eficiencia económica. El canal Magdalena es un canal natural que requiere de mucho menos dragado para poder ser mantenido en las condiciones previstas para la navegación. Permitiría que los barcos que hacen ese trayecto ahorren muchísimo en materia de tiempo, en materia de burocracia, en materia de costos”.

La proyección del Canal Magdalena. Actualmente las embarcaciones usan el Canal Punta Indio, ya sobre territorio de Uruguay

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario encargado a la consultora “Serman y asociados” establece que el costo en una primera etapa -que incluye un dragado a 34 pies de profundidad a realizarse en 17 meses y cinco semanas- implica una inversión aproximada de USD 146 millones y medio; mientras que el dragado del Canal Punta Indio -con una profundización a 42 pies (sin incluir las zonas de cruces)- representa casi USD 113 millones y que “el beneficio atribuible a la construcción del Canal Magdalena es el ahorro de tiempo de navegación que registrarán algunos de los viajes que realizan los buques que entran y salen de la Vía Navegable Troncal”. Para el gobierno nacional no es prioridad esa obra. Buenos Aires insistirá en avanzar.

Uno de los objetivos centrales es el de potenciar el Puerto La Plata. Las autoridades bonaerenses y los intendentes de la región capital (La Plata, Berisso y Ensenada), aseguran que con el Canal Magdalena funcionando incluso los cruceros turísticos podrán amarrar sin inconvenientes en el Puerto La Plata

Columna Bonaerense

En la coyuntura, la confrontación que la administración bonaerense plantea con el gobierno nacional es diaria. Este lunes, en su habitual conferencia de prensa, Bianco informó que Buenos Aires tendrá una “columna bonaerense” en la marcha que este miércoles la CGT, las dos CTA, la UTEP y la Mesa de Organismos por los Derechos Humanos llevarán adelante por el Día de San Cayetano y a modo de protesta contra la política económica de la gestión de Javier Milei.

“La provincia de Buenos Aires va a estar participando con intendentes, los partidos políticos de la provincia, sindicatos con una columna propia”, informó Bianco. No está confirmada la presencia de Kicillof, ya que ese día tiene agenda de gestión en el interior bonaerense; visitará Villa Gesell y Lezama para inaugurar centros de atención de salud.

El ministro de Gobierno aseguró que “mas allá del Día de San Cayetano, en este contexto donde las políticas económicas del gobierno nacional están impactando tan fuerte en la población, pero sobre todo en aquellos de segmentos de menores recursos nos vamos a sumar a la protesta, que básicamente es decir que cambie el modelo económico”. Políticamente quién está articulando la logística y detalle de cómo será el aporte del gobierno bonaerense a la jornada de este miércoles es el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque.