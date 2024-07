Cancilleres de Argentina y otros seis países de la región exigen al régimen de Maduro un conteo transparente y que se respete el resultado

Las elecciones en Venezuela son seguidas por atención por gobiernos de todo el continente

Los gobiernos de Argentina y otros seis países del continente emitieron esta noche un comunicado conjunto en el que reclamaron al régimen que encabeza Nicolás Maduro que garantice que se respetarán los resultados electorales y demandaron que se permita un “conteo transparente” de los votos.

“Los cancilleres de los países Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”, se indicó.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, se puso especial énfasis en que se respete el resultado, debido a que aparecieron fuertes presiones de elementos clave de la dictadura chavista. Un ejemplo fue el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien llamó directamente a tomar las calles: “Los resultados ellos saben que no los favorecen y van a buscar generar violencia”.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que lideran la propuesta electoral que busca vencer a la autocracia venezolana, llamaron a los testigos de mesa a defender los votos: “Son horas decisivas”, manifestaron y solicitaron a los voluntarios y militantes “manténgase en los centros hasta que reciban las actas correspondientes a los resultados”.

Una hora después del cierre de los comicios, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que a sus testigos no les permitieron el ingreso al Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se procesan los datos de los comicios. En las imágenes se puede ver cómo las autoridades electorales impiden el ingreso a Delsa Solorzano, a Juan Carlos Caldera, y a Perkins Rocha. Tras el cierre de la votación, el régimen aún no ha hecho declaraciones. El CNE espera hasta tener una tendencia irreversible para anunciar resultados, y no da informes parciales. El proceso electoral es automatizado, con resultados centralizados por el CNE.

El presidente del Consejo, Elvis Amoroso, ha emplazado horas antes a la ciudadanía a esperar el escrutinio oficial y no prestar atención a los resultados de encuestas que están siendo publicados en redes sociales. “Ningún exit poll (encuestas a pie de urna) es verdad. Los exit poll dicen lo que quiere escuchar el que le paga. Eso es una empresa privada”, apuntó.

Los líderes de la oposición piden a los militantes y voluntarios que se queden a esperar el resultado

La declaración que difundió la Cancillería argentina, que encabeza Diana Mondino, ocurrió después de que la propia funcionaria planteara mediante redes sociales una fuerte advertencia sobre las elecciones presidenciales en Venezuela: pidió que la jornada “termine en paz” y dejó en claro que sería “triste tener que denunciar violación de las leyes nacionales e internacionales por parte del régimen” de Nicolás Maduro, quien va por una nueva reelección.

Otro actor clave del contexto político hemisférico es EEUU. El gobierno de ese país tuvo una declaración importante, que estuvo a cargo de la vicepresidenta y flamante candidata presidencial, Kamala Harris: “Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy. Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela”.

Son todas reacciones que ocurren mientras se dilata una definición sobre el resultado y empieza a crecer la tensión interna, crecen las versiones de presiones cruzadas y aparecen los temores de un episodio de violencia. Depende del recuento del Consejo Nacional Electoral, que está siendo observado por estar bajo control de Maduro.