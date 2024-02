“Están todos impresionados por la sintonía entre el Papa y el presidente”, aseguró el secretario de Culto de la Nación

El papa Francisco y el presidente argentino, Javier Milei durante su encuentro privado este lunes en el Vaticano (EFE/Simone Risoluti)

El secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez, se pronunció este lunes sobre la presencia del presidente Javier Milei en el Vaticano en la canonización de Mama Antula, la primera santa argentina, y su posterior encuentro con el Papa Francisco. El funcionario nacional destacó lo “cordial” de la reunión del mandatario nacional con el Sumo Pontífice y el impacto que generó su vínculo en los presentes.

“Mi sensación fue de dos ceremonias muy emotivas. La de ayer, de la canonización de Mama Antula, la primera santa mujer que tenemos en Argentina, y nos gustó mucho el gesto del presidente (Javier Milei) hacia el Papa Francisco, y el gesto del Papa al presidente, como finalización de esa ceremonia. Fue muy significativo, hoy tuvo como ratificación de ese saludo, una audiencia papal, llevada adelante de una manera muy cordial, con mucha simpatía y mucha amistad entre los dos”, aseguró el exdiputado nacional, en comunicación con Radio Mitre.

Asimismo, el secretario del Culto destacó el tiempo que el Santo Padre le otorgó a la audiencia que mantuvo con Javier Milei. “No se dedica tanto tiempo en estas audiencias papales a ninguna representación internacional, Y, sin embargo, al presidente Milei se le concedió más de una hora. Se desarrolló todo muy por encima de los estándares, y nos dejó a todos muy conformes”, aseguró.

De hecho, el funcionario argentino mostró su asombro por el impacto que generó en los integrantes del Vaticano, la conexión que demostraron el Papa Francisco con el presidente de la Argentina, tanto en la ceremonia de canonización de Mama Antula, como en el encuentro pautado para hoy. “Hablé con varios cardenales y estaban todos muy impresionados por la sintonía entre el Papa Francisco y el presidente Javier Milei. Ellos esperaban esa conexión con un presidente argentino, pero tenían los antecedentes de otros casos en los que no había sido tan fidedigno ese trato. Pero en este caso sí, y le llamó la atención a todos”, reveló.

Asimismo, Sánchez hizo referencia a la versión que circula, por estas horas, sobre un nuevo pedido de disculpas del líder libertario al Papa, por los agravios realizados en años anteriores. “No sé si el presidente le volvió a pedir disculpas a Francisco por el trato que tuvo, pero no tengo dudas que el Papa, una vez que perdona, perdona. Pero no sé si el presidente tuvo nuevos gestos con el Papa, pero si ocurrió, no tengo dudas de que haya sido así”, dijo.

Y concluyó: “Estamos en un momento histórico por la canonización de la primera santa argentina y la visita del presidente al Papa Francisco”.

El encuentro entre el Papa y Milei

El presidente de la Argentina, Javier Milei, estuvo 70 minutos con el Papa Francisco en un encuentro a solas. Luego, ingresó la secretaria general y hermana del mandatario, Karina Milei. Mientras que luego se sumaron los ministros que formaron parte de la comitiva: Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Javier Milei llegó a la Santa Sede a las 8:58, hora local (4:58 de la Argentina). Fue recibido en el Palacio Apostólico. Pese a las fuertes palabras que había tenido para con la máxima autoridad de la Santa Sede durante la campaña, el Presidente hoy se quedó con un pequeño récord: fue el jefe de Estado que más tiempo estuvo con el Pontífice en su primera reunión.

Vale recordar, que ayer ya habían tenido un encuentro cordial durante la ceremonia de canonización de mama Antula, cuando el líder de la Iglesia aceptó un abrazo fuera de protocolo del mandatario argentino en la Basílica de San Pedro.

Una tradición: el intercambio de regalos entre el papa Francisco y Javier Milei (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

Por su parte, desde el Vaticano destacaron que este lunes, Milei le entregó al papa una carpeta con la copia de la carta manuscrita del Canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi, acreditándolo como representante en Europa (mayo de 1854); un cuadro con la postal conmemorativa de Mama Antula que el Correo Argentino distribuyó en ocasión de su beatificación (agosto de 2017) y alfajores de dulce de leche y galletitas de limón. Mientras que el líder de la Iglesia Católica, le obsequió un medallón de bronce inspirado en el Baldaquino de San Pedro, los volúmenes de documentos papales y el Mensaje por la Paz de este año.