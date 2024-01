El Gobierno oficializó la designación de Santiago Caputo como asesor presidencial

Santiago Caputo, asesor presidencial del presidente Javier Milei, camina afuera del Hotel Hay Adam en Washington DC (EFE/ Lenin Nolly)

Javier Milei sigue formalizando los nombramientos de su estrecho círculo de funcionarios de confianza. A través de la resolución, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, finalmente designó oficialmente el consultor Santiago Caputo, uno de los hombres que más confía el jefe de Estado.

Con una decisión que tiene fecha el viernes 26 de enero, Karina Milei aprobó la contratación de Caputo bajo el régimen de prestación de servicios profesionales autónomos, según se desprende del artículo 1 de la resolución 26/2024 a la que tuvo acceso Infobae. Formalmente, dependerá de la hermana del mandatario.

El oficializado funcionario proviene de las filas del gurú del macrismo, Jaime Durán Barba, que entre 2011 y 2015 trabajó para cuentas en el extranjero y en 2022 se sumó a las filas de La Libertad Avanza dentro del círculo más estrecho de Milei.

Hasta ahora había preferido quedarse en las sombras, pero en los últimos días se decidió corregir esa situación, por demás irregular. Es que el especialista en comunicación tiene un rol muy activo en la administración del Estado. Trajina todos los días los pasillos y despachos de la Casa Rosada; tiene oficina en el Salón de las Mujeres, donde desplegó el equipo de comunicación digital que está compuesto por unos diez técnicos; y participa en muchas de las reuniones oficiales.

Santiago Caputo es parte de la mesa chica de Milei en Olivos, y viene participando activamente de las complejas negociaciones para destrabar la aprobación de la Ley Ómnibus en el Congreso con los bloques de la oposición “dialoguista”. En Balcarce 50 aseguraron que decidieron nombrarlo por cuestiones “administrativas”.

El consultor de 38 años se ganó la confianza del líder de La Libertad Avanza cuando el proyecto libertario de llegar a la Casa Rosada recién se iniciaba. Y en poco tiempo logró hacerse un lugar en la mesa chica de decisiones.

En su primer discurso como presidente electo, Milei lo colocó en el centro de la escena con una frase que sorprendió a quienes no conocían por dentro el armado libertario: “Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo ese proceso. Es un gigante que suele mantenerse en la oscuridad, se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto”.

El asesor presidencial es hijo del ex presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, y sobrino de Nicolás y de Luis Caputo, actual ministro de Economía, ex cónsul y ex ministro de Finanzas y director del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri.

