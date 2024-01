Debate por la Ley Ómnibus, en vivo: todos los detalles sobre la discusión en Diputados, minuto a minuto

Benegas Lynch: “Fue insultante para los secretarios y ministros el trato que recibieron”

Y agregó: “También fue una constante, por ejemplo, cuando vino el ministro (Mariano) Cúneo Liberano le preguntaban por qué no venía (Luis) Caputo, y cuando vino la gente de Caputo le preguntaban por qué no vino Cúneo Libarona. El vicejefe de Gabinete estuvo acá y no le hicieron una sola pregunta”.