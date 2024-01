Nuevo round de la pelea entre José Luis Espert y Santiago Cafiero en Diputados: del “son psicópatas” a “no quieren que haya debate”

Santiago Cafiero tuvo un fuerte cruce con José Luis Espera en el plenario de comisiones que trata la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

La extensa reunión de ayer del plenario de comisiones que debate la ley ómnibus del Gobierno dejó varios fuertes cruces protagonizados, principalmente, por el kirchnerismo, la izquierda y el oficialismo. Y uno de los más calientes fue el que tuvo como actores principales al diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, José Luis Espert, y el ex canciller Santiago Cafiero.

Te puede interesar: El exabrupto del kirchnerismo contra Espert y el tenso momento del diputado liberal con Santiago Cafiero

Durante su discurso, Cafiero hizo un largo análisis sobre lo que refiere a la ley ómnibus en materia económica, al comparar el proyecto con ideas similares a la del ex ministro de Economía Álvaro Alsogaray.

Tras varios minutos, Espert le pidió que realizara preguntas relacionadas con el área de competencia del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien había terminado de exponer. El ex funcionario kirchnerista evitó responder y aliado de La Libertad Avanza le cortó el micrófono: “Si usted sigue insistiendo en que va a preguntar lo que quiere le corto el micrófono y punto. Usted tiene que ser respetuoso con el resto de los diputados”.

Te puede interesar: El Gobierno rechaza enviar a los ministros a Diputados para explicar la “ley ómnibus” y se complica el inicio del debate

“¡No me cortés! ¡Ey! ¡Ey! Dejame terminar porque voy a hablar allá”, le replicó Cafiero mientras caminaba y se acercaba a la mesa donde Espert estaba acompañado por el equipo económico libertario.

“Esto es la educación. No tenés nada que hacer acá”, le respondió Espert cuando el diputado de Unión por la Patria se acercó hacia su silla. Cafiero retomó su sitio y despotricó junto al chaqueño Juan Manuel Pedrini, mientras se escuchó una fuerte agresión verbal contra Espert: “Pelado botón”.

Cruce de Santiago Cafiero y José Luis Espert

Hoy, en distintas entrevistas radiales, ambos diputados se refirieron a lo que ocurrió ayer en el Congreso y, lejos de enviar un mensaje de tranquilidad, continuaron con sus posiciones críticas.

Te puede interesar: Martín Menem y Espert defendieron la Ley Ómnibus en la previa del debate en Diputados

Espert cuestionó la posición de “algunos diputados, principalmente kirchneristas y de la izquierda, que parecen adolescentes” por sus reacciones. Luego, refiriéndose directamente a Cafiero y a los legisladores de Unión por la Patria con los que tuvo encontronazos, los tildó de “psicópatas” al justificar por qué les cortó el micrófono.

“Lo que lamento es el espectáculo que la gente ve de esos diputados, me preocupa esto. Acordamos reglas de juego, las hablamos puertas adentro, y cuando vamos al escenario hablan de cualquier cosa. ¿Qué te contestan esos psicópatas?: ‘Sos dictador, no me dejás hablar’. No, estamos respetando las reglas de juego que acordamos hace 10 minutos. No es negro, gris, no, es blanco. Si acordamos que son sesiones informativas, donde la prioridad es del funcionario, no me vengas a hablar de que vamos a mandar un cohete al Sol. No lo tolero eso, si acordamos 5 minutos, bueno, podrá ser uno o dos minutos más, pero no 15, como me he tenido que fumar”, dijo Espert.

En diálogo con el periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el economista también dijo que lo tiene “sin cuidado” que lo apuren o lo griten como ocurrió ayer porque, contó, nació “en el medio del campo, viví casi en una villa”. “Vengan todo lo que quieran, eso no me mueve. A los 15 años la reacción hubiera sido diferente, pero no me causa ninguna atención que se me vengan como se me vino Cafiero ayer”, apuntó.

Antes, en diálogo con Radio Continental, había incluido en sus críticas a los diputados de la izquierda, quienes también protagonizaron momentos tensos en el plenario.

“Lamentablemente es parte del folklore de la política argentina no respetar reglas de juego preacordadas. El título de presidente luce muy pomposo para lo que uno hace ahí, uno trata de administrar los tiempos de más de 100 diputados que todos quieren hablar, a todos se les da la palabra como corresponde. Hay gente, el kirchnerismo particularmente y la izquierda, que no respetan a sus pares, hablan de cualquier cosa, se exceden en los tiempos, parecen criaturas de tres años. No, uno es rebelde a los 13 o 15. Parecen adolescentes”, dijo Espert.

Para Cafiero, el Gobierno “no quiere que haya debate” y dijo que no hay una regla que limite las exposiciones

Santiago Cafiero, en tanto, intentó minimizar el cruce con Espert, aunque adjudicó el entredicho a que el oficialismo “no quiere que haya debate”. Además, aseguró que no hay un reglamente de sesiones que limite el tiempo de exposición de los diputados.

“Nosotros tenemos muy claro lo que defendemos y también tenemos muy claro lo que el oficialismo quiere llevar adelante. La única forma de que una ley de estas características, con la cantidad de sectores que afecta para continuar con el ajuste, para generar despidos masivos, la única forma de que esto ocurra no tiene que haber debate, porque no tienen argumentos”, afirmó quien fuera jefe de Gabinete y canciller durante el Gobierno de Alberto Fernández.

En una entrevista con Radio La Red, Cafiero se definió como “una persona reflexiva y autocrítica”, y si bien dijo que no se queda con lo que pasó anoche en el Congreso, advirtió que “no existe el reglamento que dice que vos tenés un tiempo para hablar. Si había diputados de La Libertad Avanza y del PRO que hablaban más de 15 minutos”.

“Por supuesto que el peronismo va a alzar su voz para defender a los laburantes, no vamos a participar de la privatización de YPF, de Aerolíneas y del Banco Nación. Hay muchos aspectos de la ley que son para trabajarlos en las comisiones adecuadas, pero no representan una urgencia”, añadió Cafiero.

El debate del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” continúa hoy en Diputados, tras el cuarto intermedio pedido por los bloques de Unión por la Patria y la UCR.

Durante la mañana participarán los funcionarios del Ministerio de Capital Humano: expone, desde las 9, el secretario de Educación, Carlos Torrendell; a las 10, hará lo propio el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre; y, a las 11, se presentará el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Asimismo, desde las 16, se espera al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, donde buscará explicar los alcances del nuevo régimen de incentivos y concesiones para grandes inversiones contenido en el proyecto impulsado por el Ejecutivo.