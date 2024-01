Guillermo Francos: “La gente está de acuerdo con las medidas económicas que se tomaron y las propuestas que Milei envió al Congreso”

Guillermo Francos, ministro del Interior

Al cumplirse un mes de la asunción del nuevo Gobierno, el ministro del Interior Guillermo Francos, trazó un balance positivo y aseguró que la gente respalda las primeras medidas económicas que tomó Javier Milei, la Ley Ómnibus y el DNU de desregulación de la economía.

Pese a estar en una notable minoría parlamentaria, Francos consideró que “Milei no se tiró a la pileta” al enviar al Congreso dos ambiciosas iniciativas que pretenden modificar de raíz cientos de legislaciones establecidas hace décadas. “Tiene que ver con los planteos que hizo en la campaña y con su convicción que la única salida que tiene el país es si encara el problema de fondo que es el déficit”, argumentó el funcionario.

“Lo que pretende el presidente es que Argentina no caiga en la hiperinflación a la que iba dirigida casi como un tren sin freno, el planteo que le hace el presidente a los representantes del Congreso es que esta situación es grave, si no tomamos estas medidas el tren va a descarrilar o chocar”, advirtió Francos, que este miércoles asistió a Diputados a defender la Ley Ómnibus. Milei “tiene la expectativa que los diputados y senadores entiendan y compartan la gravedad de la situación y apoyen la ley”, agregó.

Tras un mes agitado, marcado por una abrupta devaluación de la moneda, la liberación de precios y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, Francos señaló que “la imagen del presidente ha crecido desde la elección y la imagen del Gobierno está alta”. “Esto quiere decir que la gente está de acuerdo con las medidas económicas que se tomaron y las propuestas de las leyes y el DNU que Milei elevó al Congreso. La gente tomó conciencia que todos los caminos que veníamos siguiendo desde hace muchos años conducen hacia un resultado absolutamente perverso que es que cada vez estamos peor”, manifestó en declaraciones a Todo Noticias (TN). “La gente votó por una alternativa distinta, por un candidato que decía seriamente con responsabilidad las cosas que hay que hacer y la gente le creyó”, continuó.

Para Francos, “la gente entiende que se tomaron medidas que van a ser duras” con el objetivo de evitar “la hiperinflación”. “Veo por primera vez en Argentina que hay como una esperanza en la gente que se tomen medidas que permitan mirar al futuro, a lo mejor no inmediato”, aclaró.

Al respecto de la Ley Ómnibus insistió con avanzar con la reforma política que, entre otras cosas, pretende eliminar las PASO, las cuales “se han constituido en un instrumento inservible” y además son “un costo”.

Reconoció que “la ley trata distintos aspectos que por ahí afectan las economías regionales” y que hubo “una mala interpretación de la ley de pesca porque nunca fue el sentido de permitir dentro de las 200 millas la pesca de buques de bandera extranjera”. “Se van a hacer las modificaciones”, aseguró el ministro.

Al finalizar la jornada, destacó el acuerdo alcanzado con el FMI, lo que para Francos significa que “el Fondo creen en las medidas que está llevando adelante Milei”; y en la previa de conocerse el índice de inflación de diciembre -que podría ser del 30%-, desligó de responsabilidades a la actual gestión: “Es un tema que venía de arrastre”.

A dos semanas del paro del primer paro de la CGT, Francos llamó al diálogo

El próximo 24 de enero el Gobierno de Javier Milei sufrirá su primer paro de la Confederación General del Trabajo. Para el ministro del Interior debe ser “un récord mundial” que en tan solo un mes y medio de gestión, un Presidente tenga su primer enfrentamiento con los sindicatos. No obstante, señaló que “a la CGT no hay que enfrentarla, el diálogo es el mejor instrumento para corregir y encontrar soluciones”.

En los estudios de Todo Noticias coincidió con Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la Republica Argentina (UOCRA), quien ratificó “el respeto a la legitimidad del presidente, pero eso no quiere decir que no reaccionemos como reaccionan los mercados cuando se ven dañados los intereses o los derechos individuales o colectivos”.

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA

Martínez lamentó avanzar con la medida de fuerza pero responsabilizó al Gobierno por el rumbo que está tomando: “Nos da tristeza, cómo puede ser que un presidente elegido hace un mes ya tenga un conflicto de estas características, pero el conflicto no lo buscamos nosotros”. “Rompen el contrato social con las medidas que se están tomando, rompen la estructura de las condiciones sociolaborales que forman parte de un contenido que se viene discutiendo por ley año tras año y que responde a la lógica de la realidad del sector empresario y del sector sindical. Nosotros también defendemos intereses, cuando no hay seguridad jurídica y se vulneran esos derechos de un plumazo se muestra como que no hay transparencia”, cuestionó el líder de la UOCRA.

“No queremos ser un obstáculo al gobierno”, aclaró y reclamó “no tenerle miedo al diálogo”.

“No estamos contentos con estas medidas, reaccionamos porque no encontramos una vía que nos de viabilidad para resolver los problemas y defender los intereses individuales y colectivos que representamos los trabajadores”, concluyó Gerardo Martínez.