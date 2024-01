Las medidas del gobierno de Milei, en vivo: todas las noticias, minuto a minuto

Se demora la baja de 160 mil planes de beneficiarios que viajaron al exterior en crucero y aviones Una investigación del fiscal Marijuan reveló a fines de octubre que 1 de cada 10 subsidios Potenciar Trabajo fueron recibidos por personas con alto poder adquisitivo. Ni la ex ministra Tolosa Paz ni la actual Sandra Pettovello tomaron medidas. En tiempos de “no hay plata”, se pagan $ 12 mil millones en esos subsidios

Iguales. Las ministras Pettovello y Tolosa Paz no tomaron medidas urgentes para evitar que se sigan pagando subsidios a quienes no los necesitan

Lo dijo el presidente Javier Milei el mismo día de su asunción. Lo dijeron los ministros y se convirtió en marca registrada. Pero en el gobierno que empezó el 10 de diciembre el “no hay plata” parece que tiene, según el área, distintas velocidades. Es que a dos meses de conocida una investigación judicial que determinó que más de 160 mil planes sociales fueron asignados a personas que viajaron al exterior, incluso en aviones y yates, esos beneficios todavía no fueron dados de baja. Pese a las promesas de la ex ministra Victoria Tolosa Paz y la actual Sandra Pettovello, de frenarlos, ese inmenso gasto se seguirá haciendo si no se toma una decisión rápida. Las estimaciones hablan de 12 mil millones de pesos mensuales, un dineral.