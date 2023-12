El hijo de una concejala cambió su alias de Mercado Pago por uno similar al que se usa para las donaciones para Bahía Blanca y desató la polémica

La tragedia climática que vivió el sábado Bahía Blanca sigue dejando coletazos, aunque nada tienen que ver con el viento ni con el agua. El hijo de una concejala local cambió su alias de Mercado Pago por uno similar al que se utiliza en la campaña que se lanzó para juntar fondos para los damnificados y desató la polémica en la golpeada ciudad.

Salida a la luz la maniobra, Iván Safar, hijo de Valeria Rodríguez, quien desde 2021 ejerce como concejala por Avanza Libertad, se comunicó con un programa de radio y dejó una explicación que tampoco dejó contentos a sus coterráneos. Allí, intentó excusarse en la marihuana por la modificación que realizó para que el “dona.fuerza.bahia” de la cuenta original, en la suya fuera “dona.fuersa.bahia”.

“Quería pedir disculpas públicamente a todos los que lo vieron. Sé que llegó hasta más lejos de Bahía Blanca, que es un quilombo enorme y quedé pegado yo. Fue todo una equivocación. Ayer estábamos con unos amigos al mediodía. No había luz, obviamente. Nos juntamos a almorzar, fumamos, nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado, de lo que habían hecho Radagast, Manu Ginóbili. Después salió la colecta de Independiente de Santi Maratea, nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, nos pusimos a boludear y dije ‘vamos a probar si ya está en uso, si la gente ya lo cambió', comezó su explicación Safar.

Ante la atenta escucha del conductor del espacio, el joven continuó: “Agarramos mi teléfono. No sé por qué cambiamos el alias, le cambiaron la z por la s y quedó así. Yo no estaba en mis cabales, ni ninguno de mis amigos. No medí ninguna consecuencia. Me quedé sin señal y dije ‘bueno, después lo cambio’”.

“No me llegó un peso de nadie. Solo gente que me mandaba un peso y me escribía ‘garca’, ‘sorete’”, dijo Safar en la radio. Sin embargo, horas más tarde publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que mostraba presuntas devoluciones de dinero que realizó.

Según él, en Mercado Pago le dijeron que tenía que esperar 24 horas para volver a cambiar el alias, por lo que no tenía forma de enmendar su error hasta aproximadamente las 13 de este martes.

“Entiendo el enojo, pero yo jamás me aprovecharía de algo así, no soy una persona a la que le falte plata o que esté mal económicamente. Estoy recibiendo amenazas de todo tipo de clase y colores. Estoy intentado dar la cara con muchísima vergüenza, como puedo. Acepto todas las amenazas, pero es demasiado lo que estoy recibiendo”, concluyó avergonzado.

La concejala Valeria Rodríguez ha protagonizado en los últimos años varios cruces y polémicas. Por ejemplo, en julio de este año presentó un proyecto para que, en caso de huelgas en las escuelas, los padres puedan ingresar a limpiar los establecimientos. También había acompañado otra idea en la que se proponía reemplazar a docentes en paro con estudiantes avanzados para no perder días de clase.

Un par de meses antes, en mayo, se había pronunciado en contra de las alcoholemias: “Estoy en desacuerdo. No creo que el Estado tenga que ofrecer conductas modelizantes. Si yo no cometo infracción no me tienen por qué parar, no estamos en ningún estado de sitio”, dijo en una nota a La Nueva Play.

En marzo del año pasado, también encendió los ánimos de varios al haber afirmado en sus redes sociales que las violaciones “no son un tema de género ni de cultura, es un delito penal”.