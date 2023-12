Con la presencia de importantes figuras de la política, el periodismo y la cultura, se entregaron los Israel Innovation Awards

Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Eyal Sela, embajador de Israel, y Daniel Hadad, fundador y presidente de Infobae (Fotos: Nicolás Stulberg)

La Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) y la Embajada de Israel encabezaron un brindis al que asistieron empresarios, funcionarios, periodistas, personalidades de la cultura y la política en el marco de la entrega de los premios que reconocen la cooperación tecnológica a los mayores exportadores e importadores entre ambos países, y a las personalidades que este año tuvieron un rol destacado en la relación bilateral.

Te puede interesar: Confirmaron el procesamiento del iraquí detenido frente a la Embajada de Israel: seguirá detenido

Durante la gala, el presidente de la CCAI, Mario Montoto, junto con el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, entregaron la octava edición de los premios “Israel Innovation Awards” a la empresa SYLVARUM, una startup de base biotecnológica que mejora el rendimiento de los productores hidropónicos, hackeando el metabolismo de sus plantas. Su misión es impulsar una matriz productiva de cultivos que asegure un futuro más sustentable y resiliente. El premio lo recibió su fundadora Guadalupe Murga.

El premio “Israel Innovation Awards” es una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio Argentino Israelí, la Embajada del Estado de Israel en la República Argentina y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, con apoyo de distintas empresas argentinas e israelíes. Desde su creación en 2014 tiene por objetivo promover la cooperación tecnológica entre empresas y emprendedores y emprendedoras argentinos e israelíes por medio de la incorporación de conocimiento en el proceso productivo, para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y la competitividad de las empresas.

El ministro de Defensa, Luis Petri

El Israel Innovation Awards busca identificar los proyectos argentinos más innovadores para impulsar su vinculación con las empresas israelíes que trabajan en temáticas vinculadas y así potenciar los procesos de desarrollo tecnológico de ambos países. Gracias al premio los representantes de SYLVARUM tendrán la oportunidad de viajar a Israel y vinculares con empresas israelíes para continuar con el desarrollo de sus productos.

Te puede interesar: Javier Milei designó a su rabino como embajador de la Argentina en Israel

Daniel Hadad, fundador y presidente de Infobae, fue una de las personalidades destacadas del “Israel Leadership Awards 2023″. Al momento de recibir la distinción, el empresario agradeció a la Embajada israelí y a la CCAI, y puso el foco en la crisis humanitaria y social que desató el grupo terrorista Hamas con su masacre en la Franja de Gaza: “La verdad es que podría contarles las cosas que hacemos pero me parece que el día no está para eso. Todavía el 7 de octubre está entre nosotros. Esto que ocurrió el 7 de octubre contra Israel, contra su pueblo y también contra todos los que queremos un mundo democrático y libre”.

“Hay un enemigo en el mundo que atacó a Argentina en 1992 y 1994. Argentina todavía no obtuvo justicia. Quizá por eso es importante que Israel no olvide esto, que se ejemplifique en el mundo que esto no puede volver a pasar. Israel representa una democracia con respeto al pluralismo, a la diversidad, a los derechos humanos y hay un mundo que no se acostumbra a eso y que quiere vivir en el siglo sexto. No respetan minorías. No creen en la diversidad”, agregó.

Te puede interesar: Javier Milei asistirá a una celebración por Janucá en Recoleta

Y concluyó: “Perdón, pero creo que contarles cosas de inteligencia artificial que estamos desarrollando o las oficinas que abrimos en el último año prácticamente en todo el mundo de habla hispana no es oportuno. Gracias por permitirme llevar este premio a mi casa. Lo compartiré con mi mujer y mis hijos”.

El Israel Innovation Awards busca identificar los proyectos argentinos más innovadores para impulsar su vinculación con las empresas israelíes que trabajan en temáticas vinculadas y así potenciar los procesos de desarrollo tecnológico de ambos países.

Ignacio Lamothe (secretario general del Consejo Federal de Inversiones), Eduardo Eurnekian (presidente de Corporación América), Eduardo Elsztain (presidente del Grupo IRSA), Mario Pato y Claudio Sapoznik, fueron otras personalidades destacadas del Israel Leadership Awards 2023.

En tanto, las empresas SOFRAMAT S.A y QUICKFOOD S.A fueron distinguidas con el “Israel Trade Awards”.

El evento, al que asistieron funcionarios de la administración de Milei, de los gobiernos de varias provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como dirigentes que formaron parte de la anterior gestión nacional, sirvió de marco para renovar el compromiso a seguir trabajando en el desarrollo de las potencialidades propias del intercambio bilateral. Asistieron más de 400 personas y guardó la solemnidad que signa esta coyuntura, pero a la vez honró el espíritu de resiliencia israelí.

Estuvo presente el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza

Entre los asistentes estuvieron el ministro de Defensa, Luis Petri y su pareja, la periodista Cristina Pérez; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; el designado embajador en la India, Mariano Caucino; el director del INDEC, Marco Lavagna; los empresarios Nicolás Caputo, Adrián Werthein y Martín Cabrales; el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman; el director del Centro sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, Juan Félix Marteau; y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, entre otros.