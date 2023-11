Javier Milei llegó a Córdoba para encabezar su cierre de campaña en pleno centro de la ciudad y con un orador sorpresa

Milei cierra su campaña en pleno centro de la capital de Córdoba, con un orador sorpresa

El líder de La Libertad Avanza fue recibido por militantes en el aeropuerto de Córdoba

Pasadas las 10 de la mañana, bajo un intenso sol, un grupo reducido de militantes de La Libertad Avanza ya se había reunido en la puerta del conocido shopping Patio Olmos, en la ciudad de Córdoba, a tan solo unos metros del lugar en el que el líder del espacio y candidato presidencial Javier Milei, encabezará su cierre de campaña de cara al balotaje, en el que enfrentará a Sergio Massa.

Mientras que algunos que iban llegando se saludaban con los que ya estaban en el lugar y se dirigían a una mesa en la que estaban colocadas varias banderas del partido, otros se paraban en la esquina con un cartel que les pedía a los conductores que hicieran sonar la bocina si apoyaban al dirigente opositor y, efectivamente, la gran mayoría de los automovilistas hacían caso a la consigna.

Casi todos ellos llevaban puestas remeras de la agrupación Pumas Libertarios, fundada por la ex influencer y actual diputada nacional por esta provincia, María Celeste Ponce, que fue una de las principales encargadas de organizar el evento que se hará en su tierra natal.

En tanto, desde cerca del mediodía, en la intersección de la calle Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, donde a las 19:00 está previsto que hable Milei, ya se empezaron a colocar las vallas de contención y a montar el escenario, por lo que la zona permanecía cerrada al tránsito.

En el lugar, los seguidores del economista ya se empezaban a amontonar cerca de la tarima y colgaron algunas banderas en los postes, balcones y fachadas de los edificios ubicados en esa esquina, al tiempo que en los parlantes sonaban distintas canciones de rock nacional.

El líder de La Libertad Avanza llegó a la provincia a las 14:00, a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, y fue recibido en el aeropuerto por una multitud que lo vitoreó y por el intelectual e influencer de derecha Agustín Laje, con quien se abrazó efusivamente.

La llegada del líder de LLA a Córdoba. En la tardenoche cerrará su campaña en esa provincia, a tres días del balotaje

De acuerdo con lo que anticiparon a Infobae fuentes del espacio opositor, el candidato realizará su clásica caravana desde el hotel en el que se aloja hasta el punto donde se realizará el acto, en el que no será el único orador, sino que habrá “un invitado sorpresa”, según anticiparon.

En el escenario, en principio, estarán solamente él y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, que arribó a Córdoba un día antes para mantener una serie de reuniones y dar entrevistas a los medios locales. Cuando estaba por salir de Buenos Aires, la diputada fue increpada por una persona que comenzó a insultarla.

“Hoy en Aeroparque a una mujer defensora de terroristas se le ocurrió que increparme iba a ser acompañado por la multitud. No solo se encontró con que no me voy a callar, sino que además, la repudiaron los demás pasajeros. Luego de lo cual estuve sacándome infinidad de fotos con ciudadanos que están hartos de la dictadura K del pensamiento. Se terminó el momento en que nos callamos. Los DD.HH. son para todos y nadie me va a venir a acusar de cosas que NO son delito ni a pretender silenciarme. Ni a mí, ni a ningún argentino”, fue la respuesta de Villarruel en su cuenta de X.