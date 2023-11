En vivo, el debate entre Rossi y Villarruel comenzó con fuertes cruces: “Se pone enojada y un poquito violenta”

En ese sentido, Villarruel respondió: “Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hizo porque estaba investigando para un libro”. “También me reuní con Montoneros, a los cuales, siendo terroristas que agredieron a las víctimas que represento desde hace años, les di la confidencialidad que debía la momento de reunirme con ellos y que me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones criminales que integraban. Asique, lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia que, cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez no es tu caso, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó”, agregó.