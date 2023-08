Resultados elecciones PASO 2023 en Santiago del Estero: ¿quién ganó?

Santiago del Estero representó el 2,29% del padrón electoral nacional de personas habilitadas para votar en las PASO 2023 (Luisa Gonzalez)

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrollaron a nivel nacional este domingo 13 de agosto para elegir a los candidatos y coaliciones políticas que competirán en los comicios generales del 22 de octubre. En las elecciones 2023, Argentina elige presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, 130 diputados nacionales y 24 senadores.

La provincia de Santiago del Estero no atravesó comicios locales, ya que en 2021 tuvo elecciones para elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales. Las autoridades locales se renuevan cada cuatro años, por lo tanto, este año no se votarán esos cargos.

Pero, este 13 de agosto, Santiago del Estero acudió a las urnas y votó en las PASO nacionales. Hubo 812.080 personas habilitadas para votar y elegir a los candidatos a presidente, vice, representantes del Parlasur y a candidatos a ocupar 4 diputados en el Congreso de la Nación.

A las 21h terminó la veda electoral, 3 horas después de cierre de los comicios, según lo establecido por ley, con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidentes con las personas que aún se encontraban en los centros de votación, después de las 18, cuando cerraron las urnas.

¿Qué pasa si no voté en las PASO 2023 de Santiago del Estero?

Si un elector habilitado no vota en las PASO 2023, deberá justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

Sin embargo, en caso de haber votado en las PASO, en las elecciones generales es posible asistir, ya que es un derecho y una obligación constitucional.

Santiago del Estero debió elegir a los candidatos para 4 bancas de diputados en el Congreso de la Nación (Natacha Pisarenko)

¿Cómo justificar la ausencia en las PASO 2023?

Para justificar la ausencia en las PASO, las personas que no se se hayan presentado a votar deberán concurrir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren, y allí pedir una certificación escrita que justifique su imposibilidad de sufragar.

Luego tendrán que presentar el justificativo para evitar posibles sanciones económicas y la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo un año.

Para esto se debe realizar una consulta a través de Internet y enviar los documentos que corroboren el motivo de fuerza mayor que les impidió emitir el sufragio. Cuentan con 60 días desde las elecciones para presentar el formulario ante la Justicia Electoral, ya que en caso contrario la multa se adherirá automáticamente en el Registro de Infractores de cada persona.