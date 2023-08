Elecciones Catamarca 2023: qué se elige en las PASO y quiénes son los candidatos

Catamarca tendrá PASO provinciales este 13 de agosto (AFP)

Catamarca tendrá este domingo 13 de agosto Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel local, el mismo día en que se desarrollará las PASO a nivel nacional.

La provincia elegirá a los candidatos que se presentarán en los comicios generales provinciales del 22 de octubre, que también se desarrollarán en sintonía con los nacionales. Los cargos que se renuevan en 2023 son: gobernador y vicegobernador, 8 senadores y 20 diputados provinciales.

En tanto, en las PASO a nivel nacional, Catamarca debe elegir, además de los candidatos a presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, dos candidatos a diputados para el Congreso de la Nación.

Cabe señalar que en las elecciones primarias se definen las internas de las coaliciones políticas, que solo podrán presentarse en los comicios generales de octubre si obtienen al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos.

Catamarca debe votar en 2023 una nueva fórmula de gobernación (Télam)

Te puede interesar: Guía para las PASO 2023: todo lo que hay que saber antes de votar el 13 de agosto

¿Quiénes son los precandidatos a gobernador en Catamarca en las PASO 2023?

En las PASO en Catamarca se presentan 5 candidatos a gobernador que corresponden a 4 fuerzas políticas:

Rubén Jalil (Unión por la Patria)

Flavio Fama (Juntos por el Cambio)

Rubén Manzi (Juntos por el Cambio)

Ariel López (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

José Jalil Colome (La Libertad Avanza)

Dónde voto en las PASO 2023 en Catamarca

Para poder saber dónde votar en Catamarca en las PASO 2023, se puede consultar el padrón electoral de forma online en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral. Allí, se debe ingresar el número de DNI, el género y el distrito donde se vota. Como resultado, el elector podrá obtener los datos necesarios para el momento del sufragio, como la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

También puede consultar el padrón electoral de Catamarca para las PASO 2023 aquí.

En total, hay 35.394.425 personas habilitadas para participar en las PASO y en las elecciones 2023. Catamarca representa el 0,96% del padrón electoral nacional con 340.168 personas habilitadas para votar.

¿Cuáles son los documentos habilitados para votar en las PASO 2023 en Catamarca?

De acuerdo a la información difundida por la Cámara Nacional Electoral, los documentos válidos para votar en las elecciones 2023 son:

-Libreta cívica

-Libreta de enrolamiento

-DNI (libreta verde)

-DNI (libreta celeste)

-DNI tarjeta de la libreta celeste con leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar

-DNI tarjeta

Estos son los documentos habilitados para votar en las PASO 2023 en Catamarca

Por otra parte, es importante señalar que se debe votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si se concurre a votar con un documento anterior al que consta en el padrón no se podrá emitir el voto. Además, el DNI en el celular no es válido para votar.

¿Qué pasa si no voto en las PASO 2023 en Catamarca?

Si un elector habilitado no vota en las PASO 2023, deberá justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

Seguir leyendo