Cristina Kirchner: “Hay algunos que pusieron más empeño en querer ir al Partido Judicial”

“Hay algunos que no pusieron mucho empeño en eso (gestionar) pero sí en ir al Partido Judicial ”, sostuvo la vicepresidenta en relación a las tensiones que hubo en las últimas horas en el oficialismo, en la antesala al cierre de alianzas.

“Toda esta discusión de ir a PASO, candidatura única... la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Pero es mí idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente político para que fuera candidata a senadora contra la que tal gobernador o gobernadora puso en tal provincia, no se me pasa por la cabeza eso”, sostuvo, en otra alusión velada al presidente.